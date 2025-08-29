6 простых блюд для изысканного и романтического ужина

Для большинства романтический ужин – это не только располагающая обстановка и царящая вокруг атмосфера, а и изысканные блюда, которые зачастую играют одну из главных ролей. Но что, если романтический ужин – это не только придуманное кем-то клише? Что, если это гораздо больше, чем просто сочный кусок мяса с идеальной прожаркой и бутылка дорого вина?
1. Паста
Макароны с тыквой. \ Фото: kashevarnya.com.
Паста – блюдо, с которым можно экспериментировать на протяжении всей своей жизни, каждый раз находя новый рецепт или придумывая свой. Впрочем, макароны с тыквой и солёным сыром – отличный вариант.
Ингредиенты:
• Макароны – 1 пачка (350-400 г);
• Мякоть тыквы – 0,5 кг;
• Сыр сулугуни – 250 г;
• Розмарин – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Масло сливочное – для заправки;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу.
Паста с добавлением тыквы. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Тыкву нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить семь-десять минут на смеси двух масел (сливочном и оливковом);
• Добавить розмарин;
• Приправить солью и молотым перцем;
• Готовить ещё около двух минут;
• После вынуть розмарин;
• Выложить макароны;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить не более двух минут;
• Перед подачей выложить на тарелки и посыпать мелко нарезанным сулугуни.
2. Салат
Салат с беконом. \ Фото: madamelapresidente.fr.
Хрустящие ломтики бекона, сочные томаты, золотистые сухари – три главных составляющих салата, который со спокойной душой можно подать на романтический ужин.
Ингредиенты:
• Коктейльные томаты – 400 г;
• Бекон – 10-12 полосок;
• Хлеб тостерный – 2-3 ломтика;
• Листья салата микс – 200 г;
• Лимонный сок – для заправки;
• Горчица зернистая – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Масло оливковое – для заправки.
Летний яркий салат для романтического ужина. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Хлеб нарезать небольшим кубиком;
• Выложить на противень,
• Отправить в разогретую духовку и подсушить до золотистого цвета;
• Выложить на тарелку;
• Остудить до комнатной температуры;
• Бекон назреть соломкой;
• Обжарить на сухой сковороде до хрустящего состояния;
• Выложить на тарелку с бумажными полотенцами;
• Хорошенько остудить;
• После выложить в глубокую миску;
• Томаты вымыть;
• Нарезать на четвертинки;
• Выложить к бекону;
• Листья салата вымыть;
• Тщательно просушить;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в миску к остальным ингредиентам;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Обобрать листочки и мелко нарезать;
• Добавить в салат;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Перемешать;
• Перед подачей добавить сухарики.
3. Карпаччо
Карпаччо. \ Фото: bing.com.
Нет ничего проще, чем приготовить карпаччо. Выбирайте любимые ингредиенты, миксуйте их между собой, выкладывайте на красивое блюдо и подавайте к столу.
Ингредиенты:
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Шампиньоны – 0,5 кг;
• Бекон – 6 полосок;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Уксус яблочный – для заправки;
• Молотый чёрный перец – по вкусу.
Карпаччо из грибов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать тонкими полосками при помощи очень острого ножа или овощечистки;
• Бекон нарезать пластинками;
• Обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Выложить на бумажные полотенца;
• После переложить на тарелку;
• Грибы нарезать тонкими слайсами;
• Обжарить три-четыре минуты на той же сковороде, где жарился бекон;
• Слегка посолить и поперчить;
• Выложить рядом с беконом;
• Сыр и руколу также выложить на блюдо рядом с остальными ингредиентами;
• Сбрызнуть яблочным уксусом и слегка сдобрить оливковым маслом.
4. Лёгкий салат с креветками
Лёгкий салат с креветками. \ Фото: bing.com.
Салат с креветками, сочными томатными и нежным авокадо – то, что сто процентов подойдёт для романтического ужина.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 200 г;
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Томаты коктейльные – 12 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Мята – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Салат с креветками. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Креветки обдать кипятком и проварить две-три минуты;
• После обдать ледяной водой;
• Обжарить три-четыре минуты на минимальном количестве оливкового масла;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Остудить до комнатной температуры;
• Переложить в миску;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к креветкам;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на четвертинки;
• Выложить к остальным ингредиентам;
• Лук и чеснок очистить;
• И то, и другое пропустить через пресс;
• Смешать с лимонным соком и оливковым маслом;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Добавить соль и молотые перцы по вкусу;
• Мяту и кинзу вымыть;
• Листики мелко нарезать;
• Высыпать в салат;
• Перемешать;
• Дать блюду настояться пять-семь минут в прохладном месте;
• И подать к столу.
5. Запечённый сыр
Запечённый камамбер. \ Фото: pinterest.co.uk.
Что ещё нужно для лёгкого романтического ужина? Правильно, приятная компания и вкусная еда. Так что запечённый сыр как нельзя кстати подойдёт к бутылочке хорошего вина.
Ингредиенты:
• Сыр Камамбер – 1 головка;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Кинза – 3-4 веточки;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Сыр, запечённый в духовке. \ Фото: s.zagranitsa.com.
Способ приготовления:
• В сыре сделать несколько небольших надрезов;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с солью и смесью молотых перцев;
• Получившуюся смесь распределить по надрезам, а оставшейся частью хорошенько смазать весь сыр;
• Посыпать мелко нарезанной зеленью;
• Выложить в форму для запекания;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-пятнадцать минут.
6. Макароны с моцареллой
Паста с моцареллой. \ Фото: koch-mit.de.
Макароны с моцареллой, помидорами и ароматной зеленью одинакова хороши как в тёплом виде, так и холодные, потому что их можно подать в качестве закуски к лёгким спиртным напиткам.
Ингредиенты:
• Макароны – 200 г;
• Моцарелла в шариках – 150 г;
• Коктейльные помидоры – 8-10 шт;
• Базилик зелёный – 5 веточек;
• Соус песто – 150 г;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу.
Макароны с песто и моцареллой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Томаты вымыть;
• Нарезать на четвертинки;
• Шарики моцареллы (если крупные) также разрезать на четвертинки;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Листочки мелко нарезать;
• Макароны разложить по тарелкам;
• Полить соусом песто, выложить часть помидоров и моцареллы;
• Приправить перцем по вкусу;
• Посыпать мелко нарезанным базиликом и подать к столу.
