8 продуктов, которые не стоит брать и со скидкой, пользы все равно мало

Продукт 1: Плавленый сыр

В плавленый сыр добавляют соль и насыщенные жиры. / Фото: onashem.mediasole.ru

Продукт 2: Мультизерновой хлеб

Мультизерновой хлеб лучше не покупать без упаковки. / Фото: aif.ru

Продукт 3: Детские фруктовые пюре в пакетиках

В яблочных пюре минимальное количество основного ингредиента. / Фото: irecommend.ru

Продукт 4: Ароматизированные творожки и йогурты

В магазине полки с молочными продуктами весьма обширные. / Фото: today.ua

Продукт 5: Смеси орехов для перекуса

В смеси орехов есть еще и сухофрукты. / Фото: wbmonitor.ru

Продукт 6: Молотые специи

Молотые специи быстро теряют свой вкус и аромат. / Фото: sekretkulinarii.ru

Продукт 7: Смеси для выпечки

Смесь для выпечки кекса. / Фото: spasibovsem.ru

Продукт 8: Булгур

Булгур дороже пшеничной крупы, но по вкусу мало, чем отличается