8 продуктов, которые не стоит брать и со скидкой, пользы все равно мало

Маркетологи отлично знают свое дело, поэтому когда мы видим красный ценник и долгожданное слово «Скидка» на товаре, у нас сразу возникает непреодолимое желание его купить, ведь глупо не воспользоваться выгодным предложением. Однако некоторых продуктов стоит избегать, даже если их предлагают по выгодной цене – в итоге оказывается.
Продукт 1: Плавленый сыр
В плавленый сыр добавляют соль и насыщенные жиры. / Фото: onashem.mediasole.ru
Несмотря на то, что плавленый сыр делают из натурального, процесс его изготовления не такой радужный, как нам бы хотелось. К нему добавляют насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина, много соли, чтобы продлить срок годности и усилить вкус, искусственные пищевые красители. Как видите, итоговый состав оказывается не таким уж полезным для здоровья. По сути, главной целью производителей плавленых сыров является увеличение длительности хранения продукта и, соответственно, увеличение продаж. Причем иногда производители выставляют цену, которая мало чем отличается от стоимости натурального сыра гораздо лучшего качества.
Продукт 2: Мультизерновой хлеб
Мультизерновой хлеб лучше не покупать без упаковки. / Фото: aif.ru
Покупая «здоровой» хлеб с аппетитными семечками из цельнозерновой муки, мы искренне считаем, что в нем много злаков, и в отличие от батона из пшеничной муки, он приносит организму только пользу. Увы, чаще всего мультизерновой хлеб лишь маскируется под здоровый. Как правило, его пекут из смеси белой и ржаной муки с добавлением отрубей и семян льна. Проверить, какие компоненты входят в состав, не всегда возможно – его редко указывают.
Продукт 3: Детские фруктовые пюре в пакетиках
В яблочных пюре минимальное количество основного ингредиента. / Фото: irecommend.ru
На первый взгляд кажется, что пакетик с фруктовым пюре – это самая удобная и полезная вещь, которую могли придумать производители. Его не нужно готовить, плюс можно быть абсолютно уверенным в том, что состав безобидный и вреда для здоровья нет. С такими мыслями взрослые не только кормят фруктовым пюре своих детей, но иногда и сами используют его в качестве перекуса. В чем же подвох? В главном ингредиенте. Дело в том, что большинство подобных пюре состоят из яблок. В среднем, цена за килограмм варьируется от 100 до 120 рублей, в то время, как 90-граммовый пакетик стоит от 50 рублей. Как думаете, какое количество яблок в нем присутствует?
Продукт 4: Ароматизированные творожки и йогурты
В магазине полки с молочными продуктами весьма обширные. / Фото: today.ua
Эти продукты занимают в супермаркетах почетное место, а точнее – большое количество полок. Среди представленных творожков и йогуртов можно найти все, что угодно: банановые, ванильные, вишневые, персиковые. Абсолютно уверенные в том, что эти продукты невероятно полезные, мы с удовольствием заполняем ими холодильник. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Безопасными для здоровья можно назвать только натуральные творожки и йогурты без добавок, а в большинстве таких товаров присутствуют ароматизаторы, огромное количество сахара, загустители и консерванты.
Продукт 5: Смеси орехов для перекуса
В смеси орехов есть еще и сухофрукты. / Фото: wbmonitor.ru
В последнее время, когда буквально все вокруг начали твердить о пользе орехов для перекуса, этот снек стал очень популярным. Во-первых, многих привлекает его вкус и эстетичный вид, а во-вторых, появляется уверенность, что наше меню состоит только из полезных продуктов. Но если вы ознакомитесь с составом пакетика, то поймете, что среди его компонентов числятся цукаты, изюм и дешевый арахис. Что касается более дорогих и полезных орехов, например, миндаля или кешью, то их там очень мало. Интересно, что при всем при этом подобные смеси стоят недешево. Намного проще и бюджетнее сделать снеки самостоятельно.
Продукт 6: Молотые специи
Молотые специи быстро теряют свой вкус и аромат. / Фото: sekretkulinarii.ru
Со специями своя загвоздка. Многие из них содержат масла, отвечающие за вкус и аромат. Такие пряности лучше использовать сразу после измельчения, ведь они очень быстро портятся. К ним относятся тмин, мускатный орех, перец. Что касается приправ из сушеных трав или овощей, например, моркови, то они вполне могут храниться на полочке в шкафу много месяцев.
Будьте осторожны со специями с названиями «для картофеля», «для плова», «для мяса», «для рыбы»). Обычно в их составе содержится множество ингредиентов и далеко не все они полезные. Взять хотя бы усилители вкуса и стабилизаторы – нужный аромат блюду они дадут, а вот пользу вашему здоровью – нет. С моноспециями проще – в их составе всего один ингредиент.
Продукт 7: Смеси для выпечки
Смесь для выпечки кекса. / Фото: spasibovsem.ru
Хозяйки, которые не любят возиться с выпечкой, часто покупают в магазине специальные сухие смеси, предназначенные для приготовления тортов, кексов, печенья. По словам производителей, это очень удобно – нужно лишить высыпать содержимое пакетика в емкость, перемешать – и тесто готово.
Однако не стоит забывать, что в подобных продуктах всегда есть дополнительные ингредиенты, помимо муки, сахара или яичного порошка. Обычно среди них встречаются красители, ароматизаторы и стабилизаторы. Поэтому предлагаем не рисковать и самостоятельно приготовить желаемый десерт. К тому же в интернете можно найти множество «ленивых» рецептов без выпечки, ингредиенты для которых обязательно найдутся на вашей кухне.
Продукт 8: Булгур
Булгур дороже пшеничной крупы, но по вкусу мало, чем отличается
Оказывается, модный и дорогой булгур является близким родственником нашей пшеничной крупы, отличается только метод обработки. Вкус у них похож, но текстура разная: булгур более рассыпчатый, а пшеничная крупа часто сбивается в комочки. Есть некоторые блюда, для которых этот момент имеет принципиально важное значение, например, определенные виды гарниров и салаты. А вот в супах и фаршированных овощах рассыпчатость крупы не обязательна.
Что касается пищевой ценности, то здесь продукты находятся примерно на одном уровне. Самое главное отличие, пожалуй, состоит в цене – булгур намного дороже. Поэтому перед тем, как покупать его, несколько раз подумайте, для каких целей будете использовать. Вполне возможно, что для блюд из вашего меню подойдет другая крупа, и нет никакого смысла переплачивать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии