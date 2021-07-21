Как правильно выращивать корневой сельдерей из семян в домашних условиях

Зачем люди приобретают сад? Зачастую для выращивания цветов и получения свежих натуральных продуктов питания. Но великое множество вариантов овощей и фруктов вгоняет в раздумья о том, что удобнее посадить, притом получив пользу.
Одним из таких удивительных растений является сельдерей. Его богатый состав влияет на многие системы человека и на организм в целом. Можно приобретать овощ в магазине, но ничто не заменит свой — «домашний» продукт. Поэтому в данной статье мы расскажем о том, как вырастить корневой сельдерей из семян в домашних условиях.
Определение сроков посадки на рассаду
Выращивание сельдерея через рассаду – самый простой способ получить большое количество саженцев за короткий период. Как и для любого овоща, посадка корневого сельдерея на рассаду требует соблюдения сроков посадки для получения качественного урожая. Можно определять их по лунному календарю, а можно отслеживать климат местности. Об обоих способах речь пойдёт далее.
По лунному календарю
Данный способ проверен временем и признаётся многими садоводами. В календаре существуют благоприятные дни, в которые лучше всего проводить посадку:
- 20-25 февраля;
- 8-10, 19-23, 27 марта;
- 5, 7, 9-11, 19-23 апреля;
- 8-11, 20-25 мая;
- 9-11, 21-23 июня.
В то же время существуют неблагоприятные дни, посадка в которые нежелательна:
- 14, 15, 16 февраля;
- 1-3, 16, 30 марта;
- 15-17, 29, 30 апреля;
- 14-16, 28-30 мая;
- 12-14, 29 июня.
Стоит учитывать, что приведённые числа применимы для 2018 года, в другой конкретный период будет свой срок посадки корневого сельдерея.
С учётом климата региона
В южной части садоводы начинают посев сельдерея на рассаду уже в первых числах февраля и даже в конце января. Для средней полосы сроки высадки отодвигаются примерно до середины февраля. В самых холодных регионах лучшее время посева сельдерея – середина и конец марта.
Ранние сорта можно высевать семенами в открытом грунте, обеспечив должное укрытие на случай похолодания.
Кроме указанных сроков, нужно обращать внимание на сорт сельдерея при приобретении семян, так как сроки могут существенно разниться. Например, “яблочный” сорт позволяет собрать урожай через 90-160 дней, а “максим” достигает спелости спустя 200 дней. Обычно особенности конкретного сорта указаны на тыльной стороне пачки с семенами. В целом лучше сеять из расчёта вегетационного периода, для нашего короткого лета предпочтительны скороспеющие сорта.
Технология посева
Подготовительный этап
Чтобы успешно выращивать корневой сельдерей, важно подготовить всё с самого начала, чтобы на выходе получить крепкую рассаду. Это несложный, но важный этап, предопределяющий дальнейшее развитие растения.
Выбор места для размещения посевов. Сразу после размещения рассады контейнер нужно поставить в тёплое тёмное место. После пикировки сельдерею лучше отвести солнечное место. Так как в этот период световой день ещё короткий – многие садоводы приобретают фитолампы. Досвечивание проводят практически круглосуточно в первую неделю. Лучшее месторасположение для рассады сельдерея зимой — на подоконнике дома, а с приходом тепла можно переместить молодые растения на балкон или веранду.
Готовим грунт и ёмкости. Грунт для размещения семян можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самому. Для этого вам понадобится 1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа и 2 части перегноя. Всё это перемешивается за 2 дня до размещения рассады, сразу проливается тёплым раствором перманганата калия. Спустя сутки проливают уже фунгицидом, чтобы минимизировать риск развития дальнейших грибковых заболеваний.
Непосредственно перед высадкой грунт снова перемешивают, рекомендуется внести древесную золу – 1 ст. л. на 1 кг почвосмеси. Что касается ёмкостей, то вы можете выбрать из нескольких вариантов самый подходящий. Можно проводить посев семян сельдерея в пластиковые стаканчики, кассеты, большие низкие контейнеры, деревянные ящики, торфяные горшочки или таблетки. Выбор зависит от вашего желания и возможностей, перед этим нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого.
Выбор и подготовка семян. Подготовка грунта – это половина успеха в высадке рассады корневого сельдерея. Если вы покупаете обычные семена, а не дражированные, то их нужно сначала замочить. Можно сделать это разными способами:
- Семена помещают в воду при 50°C и в течение 30 минут помешивают, после чего просушивают.
- Семена опускают в тёплую воду в марлевых мешочках, жидкость меняют каждые 4 часа в течение суток.
- В х/б мешочках семена на 15 минут помещают в водку, после чего промывают и просушивают.
- Семена замачивают в чистой воде на двое суток.
Такая нехитрая процедура поможет удалить из семян эфирные масла, замедляющие прорастание и набухание. После замачивания в простой воде семена рекомендуется замочить в 1%-м растворе марганцовки на полчаса или в биостимуляторах соответственно инструкции.
Также можно прорастить семена (но это не обязательно): во влажную чистую ткань завернуть посадочный материал тонким слоем и положить в блюдце. Постоянно следите, чтобы ткань была влажная до самого момента прорастания, семя должно проклюнуться через неделю.
Как правильно посеять семена
Посеять рассаду в домашних условиях на самом деле несложно, а пошаговая инструкция даст полное понимание нужных действий:
- Ёмкость наполняем почвосмесью, не доходя до края 2 см (не забываем про дренаж или дренажные отверстия).
- Палочкой делаем неглубокие бороздки через каждые 3 см или небольшие ямки по сетке 2:2.
- Сеем семена. Лучше слегка просушить их перед этим, чтобы они не слипались и располагались равномерно.
- Поверх насыпаем буквально 0,5 см грунта, покрываем плёнкой или стеклом и убираем в тёплое тёмное место.
Посевы регулярно увлажняют из пульверизатора (в воде можно развести немного стимулятора роста), на появление всходов обычно уходит 7-10 дней. Также некоторые садоводы предпочитают сажать рассаду на снег. Таким образом лучше видны тёмные семена, т.е. легче сделать более равномерную посадку. При этом способе в бороздки закладывается снег, а уже на него семена, присыпать грунтом сверху не нужно.
Снег тает, опуская семенной материал на нужную глубину, а талая вода ускоряет прорастание. Сеять рассаду в домашних условиях можно также в «улитку» из полипропилена. На ленту из этого материала размещается почвосмесь, затем семена примерно на 2 см от края, после чего всё аккуратно закатывается в рулет и закрепляется резинками. Уход такой же, как для обычной рассады.
Пикировка
Рассада сельдерея нуждается в пикировке уже после появления первой пары настоящих листиков. За сутки до этой операции почву обильно поливают, чтобы снизить риск повреждения корней. Каждое растеньице аккуратно достают из земли, убирают самые слабые надземные части, так как они будут отбирать силы. Затем прищипывают главный корешок на 1/3 и помещают в отдельную ёмкость со свежей почвой. Не нужно закапывать растение полностью, достаточно прикрыть корень.
Не досыпайте грунт под самые листики – это спровоцирует разветвление корня.
Уход за рассадой
Выращивание корневого сельдерея из семян требует внимательного ухода в первый месяц жизни рассады. Уделите этому немного времени, и потом растение будет радовать вас результатами.
Требования к температуре и освещённости
До всходов рассада требует температуру около +25°C, но после появления ростков её можно снизить до +15°C-+17°C. Как уже было сказано выше, лучше приобрести небольшую фитолампу. Она даст растению нужное количество освещения и не позволит всходам вытянуться в высоту.
Правила полива
Молодую рассаду следует регулярно проветривать и опрыскивать, но не переборщите, так как переувлажнение спровоцирует гибель растения. После полива тонкой палочкой рыхлят почву, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням.
Подкормки
На протяжении всего периода роста сельдерей подкармливают раствором гумата или настоем птичьего помёта раз в 3 недели. Допустимы минимальные дозы минеральных удобрений.
Высадка рассады в открытый грунт
Чтобы успешно вырастить корневой сельдерей, нужно правильно посадить рассаду в открытый грунт. Это несложно, но следует соблюдать аккуратность при работе с маленькими саженцами.
Грунт желательно перекопать ещё осенью и внести некоторые удобрения, в противном случае это придётся делать весной, за 2 недели до того, как вы будете сажать малышей в грунт. Перед самой высадкой засыпают по 1 ст. л. суперфосфата и доливают немного воды в лунки. Сельдерей любит очень светлые места, поэтому определите ему место без затенения и притом без сквозняков.
После выбора места можно пересаживать молодняк. Для этого сделайте лунки (схема посадки – сетка 30:30 см) глубиной примерно на ком земли, в котором находится росток. Важно не углублять растение, так как это спровоцирует ветвление корня, он будет не таким сочным. Разместите рассаду вместе с комом, совсем немного присыпьте землёй и полейте.
Уход за растениями
Как ухаживать: можно ли окучивать и обрывать листья
Ухаживать за корневым сельдереем просто, но первое, что нужно знать, – ни в коем случае нельзя окучивать. Это спровоцирует рост корней в бок, клубень некрасиво сплющится и потеряет в качестве. Зато нужно регулярно отгребать немного земли от основания, подрезая тонкие боковые корешки острым ножом, срезы обрабатываются йодом. Что касается листьев, то их обрезание приведёт к тому, что корень не вызреет, поэтому следует удалять только крайние листья.
Полив, прополка и рыхление
Почву, в которой растёт наш питомец, нужно поддерживать влажной не только летом, но и до самого октября, чтобы получить сочный крупный корнеплод на выходе. Поливают обязательно под корень, вода не должна попадать на листья. Междурядья регулярно рыхлят до того, как листва сомкнётся сверху.
Это обязательная операция, так как для успешного развития нужен доступ кислорода к корням.
Рыхлят обычно через сутки после полива, дождя, примерно на 5 см, чтобы вскрыть образовавшуюся корку. При рыхлении земля не переворачивается, а аккуратно приподнимается. В этот же момент выбираются крупные сорняки. Со временем глубина увеличивается.
Мульчирование
Агротехника корневого сельдерея не требует обязательного исполнения этой процедуры, но желательно мульчировать почву, так как это помогает приостановить рост сорняков и сохранить влагу в грунте дольше. Присыпают обычно древесными опилками, щепками.
Подкормка
Сельдерей не переносит навозные удобрения, поэтому их нужно исключить. В целом за лето желательно подкормить азотсодержащим составом 2 раза, большее количество вызовет болезни. Когда рассада начнёт свой рост в открытом грунте – сельдерей удобряют травяным раствором. В процессе образования корнеплода увеличивают дозу калия в удобрениях, а для лучшего созревания используют фосфорные подкормки.
Как бороться с вредителями и болезнями
Сельдерей корневой, несмотря на то, что выращивание из семян подразумевает многоступенчатую обработку, может быть подвержен заболеваниям. Среди них мучнистая роса, огуречная мозаика, парша, столбур, церкоспороз.
Правильная обработка и посадка в большинстве случаев помогают избежать их появления, но, если такая участь настигла, – как можно быстрее удаляйте пострадавшие части растения и обрабатывайте подходящими средствами. Бобовая тля и морковная муха тоже не прочь полакомиться растением. Можно запутать вредителей, если смешивать культуры и высаживать овощи в хаотичном порядке. При нападении проводят обработку инсектицидами.
Сроки и правила уборки урожая
Способность к росту можно повысить, если перед самой уборкой пригнуть стебли к земле. Это нормально, что они потрескаются. Корень сельдерея выкапывают как можно позже – пусть растёт до первых заморозков, когда ботва начинает желтеть. Обычно это середина октября. Перед извлечением обильно пролейте почву водой. Корнеплод выдёргивают за ботву, после чего стучат по нему. Звонкий звук означает, что овощ годен для хранения.
Как сохранить корнеплоды
Обычно корнеплод может лежать до полугода в помещении с температурой не выше +3°C без всяких присыпок и укрытий. Данная статья должна была помочь вам разобраться во всех вопросах, и теперь выращивание корневого сельдерея не покажется таким сложным даже новичку.
Обратите внимание на основные секреты и советы по выращиванию, они помогут вам получить добротный урожай. Что касается пользы, то данный овощ ускоряет метаболизм, положительно влияет на мужское здоровье, а также снижает раздражительность и снимает усталость. Растение точно стоит того, чтобы разместить его в своём огороде или на даче.
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