Как правильно выращивать корневой сельдерей из семян в домашних условиях

Зачем люди приобретают сад? Зачастую для выращивания цветов и получения свежих натуральных продуктов питания. Но великое множество вариантов овощей и фруктов вгоняет в раздумья о том, что удобнее посадить, притом получив пользу.

Одним из таких удивительных растений является сельдерей. Его богатый состав влияет на многие системы человека и на организм в целом. Можно приобретать овощ в магазине, но ничто не заменит свой — «домашний» продукт. Поэтому в данной статье мы расскажем о том, как вырастить корневой сельдерей из семян в домашних условиях.

Определение сроков посадки на рассаду

Выращивание сельдерея через рассаду – самый простой способ получить большое количество саженцев за короткий период. Как и для любого овоща, посадка корневого сельдерея на рассаду требует соблюдения сроков посадки для получения качественного урожая. Можно определять их по лунному календарю, а можно отслеживать климат местности. Об обоих способах речь пойдёт далее.

По лунному календарю

Данный способ проверен временем и признаётся многими садоводами. В календаре существуют благоприятные дни, в которые лучше всего проводить посадку:

20-25 февраля;

8-10, 19-23, 27 марта;

5, 7, 9-11, 19-23 апреля;

8-11, 20-25 мая;

9-11, 21-23 июня.

В то же время существуют неблагоприятные дни, посадка в которые нежелательна:

14, 15, 16 февраля;

1-3, 16, 30 марта;

15-17, 29, 30 апреля;

14-16, 28-30 мая;

12-14, 29 июня.

Стоит учитывать, что приведённые числа применимы для 2018 года, в другой конкретный период будет свой срок посадки корневого сельдерея.

С учётом климата региона

В южной части садоводы начинают посев сельдерея на рассаду уже в первых числах февраля и даже в конце января. Для средней полосы сроки высадки отодвигаются примерно до середины февраля. В самых холодных регионах лучшее время посева сельдерея – середина и конец марта.

Ранние сорта можно высевать семенами в открытом грунте, обеспечив должное укрытие на случай похолодания.

Кроме указанных сроков, нужно обращать внимание на сорт сельдерея при приобретении семян, так как сроки могут существенно разниться. Например, “яблочный” сорт позволяет собрать урожай через 90-160 дней, а “максим” достигает спелости спустя 200 дней. Обычно особенности конкретного сорта указаны на тыльной стороне пачки с семенами. В целом лучше сеять из расчёта вегетационного периода, для нашего короткого лета предпочтительны скороспеющие сорта.

Технология посева

Подготовительный этап

Чтобы успешно выращивать корневой сельдерей, важно подготовить всё с самого начала, чтобы на выходе получить крепкую рассаду. Это несложный, но важный этап, предопределяющий дальнейшее развитие растения.

Выбор места для размещения посевов. Сразу после размещения рассады контейнер нужно поставить в тёплое тёмное место. После пикировки сельдерею лучше отвести солнечное место. Так как в этот период световой день ещё короткий – многие садоводы приобретают фитолампы. Досвечивание проводят практически круглосуточно в первую неделю. Лучшее месторасположение для рассады сельдерея зимой — на подоконнике дома, а с приходом тепла можно переместить молодые растения на балкон или веранду.

Готовим грунт и ёмкости. Грунт для размещения семян можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самому. Для этого вам понадобится 1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа и 2 части перегноя. Всё это перемешивается за 2 дня до размещения рассады, сразу проливается тёплым раствором перманганата калия. Спустя сутки проливают уже фунгицидом, чтобы минимизировать риск развития дальнейших грибковых заболеваний.

Непосредственно перед высадкой грунт снова перемешивают, рекомендуется внести древесную золу – 1 ст. л. на 1 кг почвосмеси. Что касается ёмкостей, то вы можете выбрать из нескольких вариантов самый подходящий. Можно проводить посев семян сельдерея в пластиковые стаканчики, кассеты, большие низкие контейнеры, деревянные ящики, торфяные горшочки или таблетки. Выбор зависит от вашего желания и возможностей, перед этим нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого.

Выбор и подготовка семян. Подготовка грунта – это половина успеха в высадке рассады корневого сельдерея. Если вы покупаете обычные семена, а не дражированные, то их нужно сначала замочить. Можно сделать это разными способами:

Семена помещают в воду при 50°C и в течение 30 минут помешивают, после чего просушивают. Семена опускают в тёплую воду в марлевых мешочках, жидкость меняют каждые 4 часа в течение суток. В х/б мешочках семена на 15 минут помещают в водку, после чего промывают и просушивают. Семена замачивают в чистой воде на двое суток.