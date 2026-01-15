Магнитофоны

Наверняка у каждого завалялось что – либо подобное! Наследие предков!
Это сейчас у нас даже в телефоне музыки больше, чем раньше во всем городе! А тогда, иметь любой из представленных аппаратов считалось роскошью!
Романтик 306.
Кассетник начала 80-х. Магнитофон этот был очень надёжен и необычайно громок.
Яуза-206.
Катушечный магнитофон начала 70-х. Все модели магнитофонов из линейки «Яуза» были очень популярны. В своё время даже был выпущен сборник песен ксп с трогательным названием «Магнитофон системы Яуза». Именно на этом магнитофоне в нашей стране слушали тогда песни Галича, Высоцкого и Окуджавы.
Романтик.
Этот магнитофон второй половины 60-х работал на батарейках и был переносным. В то время – единственная возможность взять музыку с собой на дачу или в лес. Батареек хватало всего часа на 4, поэтому приходилось брать запасной комплект.
Просто полюбуйтесь старенькими телевизорами.
Кантата-204.
Этот аппарат выпускался в городе Муроме в конце 70-х годов и приходится на конец эпохи ламповых радиол. (На всякий случай поясню, радиола это приёмник с проигрывателем). Тогда уже была распространена стерео-аппаратура, но «Кантата» отчего-то монофоническая. В те времена у многих дома стояло нечто подобное. «Кантата» ловила буржуйские станции в коротковолновом диапазоне. Любопытно, что приёмники тех лет принимали и укв, но практически ничего в этом диапазоне не было.
Estonia-4.
Шикарная радиола конца 60-х годов.
Рига 6.
Приёмник 54 года. Цифра «6″ в названии означает, что у прибора 6 ламп. Выпускались также «Рига 4″ и «Рига 10″. Количество ламп указывало на качество прибора – чем больше ламп, тем лучше приёмник. (Кстати, позднее на приёмниках писали количество транзисторов и даже диодов). У «Риги 6″ любопытный дизайн – ручки убраны с лицевой стороны, а, скажем так, фасад более всего напоминает человеческий мордаш.
Рекорд – 61.
«61″ это год выпуска. Очень популярная в те времена радиола. У многих советских граждан дома находилась подобного рода техника, на которой слушали пластинки фирмы «Мелодия».
Lorenz.
А вот это очень серьёзная вещь. Германский приёмник 1938 года. Именно сквозь динамики этого устройства германская пропаганда рассказывала о расовой гигиене и мощи немецкого народа. Но в итоге… эта штуковина в виде военного трофея нашла себе приют в городе Обнинске Калужской области. Приёмник этот стоил 318 рейхсмарок, а средняя зарплата немецкого рабочего составляла всего 100 марок. Автомобиль Фольксваген Жук стоил 1000 марок. Огого! Lorenz обходился фашисту в треть стоимости автомобиля – роскошная вещь! На шкале приёмника присутствует город Кеннигсберг.
Днепр 9.
Вы будете удивлены, но это катушечный магнитофон. В 55 году киевский совнархоз выпускал эдакий вот аппарат, между прочим один из первых магнитофонов с двумя дорожками в СССР.
«Днепр 9″ при тихой погоде.
Комета.
Вторая половина 60-х. годов, вес 14 кг., цена 200 р. Этот катушечник отличала невероятная надёжность и неплохое качество звука. В те времена если у вас был магнитофон, то скорее всего это была или «Яуза» или «Комета».
Akords stereo.
Плохой, но дешёвый и доступный проигрыватель пластинок конца 70-х годов. Несмотря на свою простоту, стоял дома у многих советских любителей музыки.
Волна 307
Волга 307 – это уродец. Конструкторский курьёз.
Перед нами переносной стереопроигрыватель для виниловых пластинок! На дворе стоял 89-год, но советские конструкторы решили сделать нечто вроде патефона конца 20 века. В то время уже были в ходу кассетные магнитофоны, но зачем-то на свет появился эдакий монстрик на батарейках.
Вот «Волна» в рабочем состоянии.
Астра 4.
Ровесник «Яузы» и «Кометы». Среди своих современников имел самое высокое качество звука и записи.
Спидола.
Легендарный аппарат, примета эпохи! Спидола – это первый массовый транзисторный приёмник. Производство было начато в 60-году в Латвии. Этот аппарат может считаться латвийской диверсией против советской идеологии, потому что очень хорошо принимал западные станции. Спидола сконструирована таким образом ,что её очень легко носить с собой на плече. Тогда переносных магнитофонов не было, так что вдали от дома можно было слушать только приёмник. Пижонская вещь!
Рекорд 53.
Радиола, которая выпускалась в 53-м году. Элемент сладкой жизни. С помощью «Рекорда» уже можно было ловить вражеские певучие голоса. Прибор, который вы видите на фото, работает и сейчас, владелец коллекции с его помощью слушал радио «Свобода» во время известных событий в Грузии для полноты картины.
Телефон босса 70-х годов.
Громко звонит, принимает несколько линий, испускает начальственные эманации. Когда в прошлом 10-летии я работал в Обнинске на местной радиостанции, этот аппарат эксплуатировался в нашем офисе как обычный телефон.
