Магнитофоны

Наверняка у каждого завалялось что – либо подобное! Наследие предков!

Это сейчас у нас даже в телефоне музыки больше, чем раньше во всем городе! А тогда, иметь любой из представленных аппаратов считалось роскошью!







Романтик 306.

Кассетник начала 80-х. Магнитофон этот был очень надёжен и необычайно громок.

Более всего он примечателен милитари-дизайном. Посмотрите сами – он больше всего похож на суровую, военную рацию.Катушечный магнитофон начала 70-х. Все модели магнитофонов из линейки «Яуза» были очень популярны. В своё время даже был выпущен сборник песен ксп с трогательным названием «Магнитофон системы Яуза ». Именно на этом магнитофоне в нашей стране слушали тогда песни Галича, Высоцкого и Окуджавы.Этот магнитофон второй половины 60-х работал на батарейках и был переносным. В то время – единственная возможность взять музыку с собой на дачу или в лес. Батареек хватало всего часа на 4, поэтому приходилось брать запасной комплект.Этот аппарат выпускался в городе Муроме в конце 70-х годов и приходится на конец эпохи ламповых радиол. (На всякий случай поясню, радиола это приёмник с проигрывателем). Тогда уже была распространена стерео-аппаратура, но «Кантата» отчего-то монофоническая . В те времена у многих дома стояло нечто подобное. «Кантата» ловила буржуйские станции в коротковолновом диапазоне. Любопытно, что приёмники тех лет принимали и укв, но практически ничего в этом диапазоне не было.Шикарная радиола конца 60-х годов.Выпускалась она, как вы можете догадаться, в Эстонии, и как всё прибалтийское этот аппарат был очень хорош и по качеству, и по дизайну. Радиола была монофонической, но звук при этом был отличный. Через пару лет появилась стерео-аппаратура и «Эстония-4″ стала не актуальной. Любопытно, что по сравнению с «Кантатой» (см. выше) «Эстония» существенно выигрывает, хотя и выпускалась 10-летием ранее.Приёмник 54 года. Цифра «6″ в названии означает, что у прибора 6 ламп. Выпускались также «Рига 4″ и «Рига 10″. Количество ламп указывало на качество прибора – чем больше ламп, тем лучше приёмник. (Кстати, позднее на приёмниках писали количество транзисторов и даже диодов). У «Риги 6″ любопытный дизайн – ручки убраны с лицевой стороны, а, скажем так, фасад более всего напоминает человеческий мордаш.«61″ это год выпуска. Очень популярная в те времена радиола . У многих советских граждан дома находилась подобного рода техника, на которой слушали пластинки фирмы «Мелодия».А вот это очень серьёзная вещь. Германский приёмник 1938 года. Именно сквозь динамики этого устройства германская пропаганда рассказывала о расовой гигиене и мощи немецкого народа. Но в итоге… эта штуковина в виде военного трофея нашла себе приют в городе Обнинске Калужской области. Приёмник этот стоил 318 рейхсмарок, а средняя зарплата немецкого рабочего составляла всего 100 марок. Автомобиль Фольксваген Жук стоил 1000 марок. Огого! Lorenz обходился фашисту в треть стоимости автомобиля – роскошная вещь! На шкале приёмника присутствует город Кеннигсберг.Вы будете удивлены, но это катушечный магнитофон. В 55 году киевский совнархоз выпускал эдакий вот аппарат, между прочим один из первых магнитофонов с двумя дорожками в СССР.«Днепр 9″ при тихой погоде.Вторая половина 60-х. годов, вес 14 кг., цена 200 р. Этот катушечник отличала невероятная надёжность и неплохое качество звука. В те времена если у вас был магнитофон, то скорее всего это была или «Яуза» или «Комета».Плохой, но дешёвый и доступный проигрыватель пластинок конца 70-х годов. Несмотря на свою простоту, стоял дома у многих советских любителей музыки.Волга 307 – это уродец. Конструкторский курьёз.Перед нами переносной стереопроигрыватель для виниловых пластинок! На дворе стоял 89-год, но советские конструкторы решили сделать нечто вроде патефона конца 20 века. В то время уже были в ходу кассетные магнитофоны, но зачем-то на свет появился эдакий монстрик на батарейках.Вот «Волна» в рабочем состоянии.Ровесник «Яузы» и «Кометы». Среди своих современников имел самое высокое качество звука и записи.Легендарный аппарат, примета эпохи! Спидола – это первый массовый транзисторный приёмник. Производство было начато в 60-году в Латвии. Этот аппарат может считаться латвийской диверсией против советской идеологии, потому что очень хорошо принимал западные станции. Спидола сконструирована таким образом ,что её очень легко носить с собой на плече. Тогда переносных магнитофонов не было, так что вдали от дома можно было слушать только приёмник. Пижонская вещь!Радиола, которая выпускалась в 53-м году. Элемент сладкой жизни. С помощью «Рекорда» уже можно было ловить вражеские певучие голоса. Прибор, который вы видите на фото, работает и сейчас, владелец коллекции с его помощью слушал радио «Свобода» во время известных событий в Грузии для полноты картины.Громко звонит, принимает несколько линий, испускает начальственные эманации. Когда в прошлом 10-летии я работал в Обнинске на местной радиостанции, этот аппарат эксплуатировался в нашем офисе как обычный телефон.