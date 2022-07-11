Самые распространенные заблуждения о мечах

От фильмов про приключения пиратов, мушкетёров и средневековых рыцарей до фильмов про самураев таких режиссёров, как Акира Куросава, мечи стали неотъемлемым элементом современной поп-культуры. Однако люди часто делятся друг с другом информацией о мечах, которая является заблуждением или просто неправдой. В этом списке приведены некоторые поправки в самые распространённые заблуждения про мечи, которые, надеемся, будут вам интересны.











10. Рапиры лёгкие и изящные

9. Двуручные мечи Средневековья и эпохи Возрождения весили более 5 килограммов

8. Мечи вышли из употребления из-за изобретения пороха

7. В исторических культурах использовался только один дизайн меча

6. Мечи использовали только люди с высоким статусом

5. Меч можно рассечь пополам

4. Меч разрубит при малейшем прикосновении

3. Существует совершенный меч

2. Суданская каскара произошла от мечей крестоносцев

1. Мечи из бронзы мягкие