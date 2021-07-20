Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Агентство НАСА опубликовало очередной графический проект в виде постеров, выполненных в силе ретрофутуризма. Мы все еще думаем о будущем, но в понимании жителя второй половины ХХ-го столетия.

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх