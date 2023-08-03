Не вкусно, но модно: продукты, которые едят не для удовольствия

Не все популярное стоит пробовать на вкус.
В современном мире трендам уделяется большое внимание. Это касается не только одежды, работы и увлечений, но и еды, которую мы выбираем. Социальные сети постоянно подталкивают к пробе новых трендовых продуктов, которые на самом деле не всегда полезны. Популярные рецепты и блюда могут быть в моде, но это не значит, что они имеют приятный вкус. Подборка сомнительных «вкусностей» поможет разобраться в том, что действительно стоит пробовать из еды.
1. Сказочный хлеб
Такого десерта нужно избегать любой ценой. /Фото: awsimages.detik.net.id
Такой хлеб выглядит на первый взгляд великолепно, особенно когда его выкладываешь в социальные сети, но вкус не стоит того, чтобы класть его в рот. Корни блюда тянутся из Австралии, где придумали очень простой рецепт: белый хлеб покрывается маслом и сверху украшается различными съедобными присыпками. Десерт получается красочным и красивым, но такая подача рассчитана на детей, которым нравится все яркое и необычное. А вот взрослые должны понимать, что такое блюдо слишком сладкое и очень вредное для здоровья.
2. Какао
Лучше найти какой-нибудь другой полезный продукт для улучшения здоровья. /Фото: i.pinimg.com
Сырой какао-порошок на вкус как черный шоколад, только более горький и травянистый. Продукт изготавливают из какао-бобов холодного отжима вместо того, чтобы подвергнуть их обработке и обжариванию. Сырой какао-порошок достаточно популярен за счет содержания большого количества полезных элементов в виде магния, серы, кальция, железа, цинка, меди и калия. Естественно, можно много говорить о пользе какао для здоровья, но вкус этого продукта оставляет желать лучшего, поэтому не приносит никакого удовольствия.
3. Пончики-бургеры
Вредно для здоровья, лучше не рисковать. /Фото: storypick.com
Такие комбинации, как пончики с бургерами, обычно получаются из уверенности в том, что если один и второй продукты вкусны по отдельности, то и вместе они должны хорошо сочетаться. Однако в кулинарии это правило зачастую не работает. Контраст между сладким и пикантным слишком непривычен. Кто на самом деле когда-либо ел гамбургер и хотел, чтобы он был глазирован сахаром? Даже если кто-то найдется, то таких людей единицы. Помимо того, что пончики-бургеры имеют странный вкус, они очень калорийные, что явно не будет полезным для здоровья.
4. Матча
Не все зеленое полезное и правильное для употребления. /Фото: vogue.ua
Матча — это разновидность порошкового чая, который очень часто используется в Китае и Японии, где люди действительно знают, как его правильно заваривать и пить. На Западе его употребляют не столько по знаниям и предпочтениям, сколько по необходимости быть в тренде. Современные блогеры в большинстве своем считают, что все зеленое и натуральное должно быть намазано на любой продукт, который нужно съесть. Матча иногда используется, как пищевая добавка, однако не всегда удачно. Например, блины из матча, пудинг из семян чиа-чиа, поп-йогурты, кексы из матча, лимонад из матча и многое другое не отличаются приятными вкусовыми качествами. Матча имеет растительный, вяжущий вкус, поэтому кексы из него получаются неважными.
Интересная информация от Novate.ru: В 618–907 годы, когда в Китае правила династия Тан, листья чая спрессовывались в чайные брикеты после обработки паром. Чай готовили совсем другим способом: листья растирались и обжаривались, превращаясь в порошок, который после этого заваривался в горячей воде с добавлением мяты и соли. После настаивания порошковый чай взбивали венчиком до формирования пенки.
5. Суши-буррито
Есть причина, по которой такие блюда не готовят ни в Мексике, ни в Японии. /Фото: sushiholl.com.ua
Многие любят буррито и многие любят суши, так почему бы не попробовать соединить? Кто-то видно подумал, что это будет прорыв в кулинарии, но не вышло. Суши-буррито и выглядит неважно и на вкус не очень, ведь там много сырой рыбы завернутой в слой риса и морских водорослей, которые просто неудобно есть в таком виде. Суши не зря делают такими маленькими, чтобы их сразу можно было положить в рот и прожевать, а еще чтобы вкус всех ингредиентов удачно сочетался. А если будет много риса и много сырой рыбы, вкус будет сомнительный.
6. Золотые хлопья
Золото не настоящее, а вкус не привлекательный. /Фото: media.cntraveler.com
Золотые хлопья служат для украшения блюд и изготавливаются из сусального золота. По стоимости оно не такое ценное, как настоящее, поэтому блюда с его использованием стоят необоснованно дорого. А на вкус оно откровенно никакое, поэтому это просто трата денег на ветер. Наоборот, его текстура может испортить все, что вы едите. Колоссальная переплата не стоит сомнительного удовольствия попробовать блюдо с золотыми хлопьями «для богатых и роскошных».
7. Неординарное мороженое
При выборе мороженого предпочтение лучше отдавать привычным вкусам. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Мороженое — любимое лакомство многих взрослых и детей. Существует множество разнообразных вкусов, проверенных временем и тысячами сладкоежек. Однако те, кто всегда ищет что-то новое, стараются изобрести нечто невероятное и удивительное. Зачастую, к сожалению, такие эксперименты заканчиваются неудачно, рождая на свет странные вкусы по типу свекольного мороженого, авокадо с медом, вкуса осьминога или козьего сыра. Мало кто, попробовав такой десерт, записывает его в список своих любимых.
8. Необычные латте
Многие считают, что черный латте полезен для здоровья. /Фото: pbs.twimg.com
Изобретение модных вкусов латте не далеко ушло от мороженого. Многие публичные личности решаются попробовать новейшие латте из древесного угля, латте из свеклы или даже латте из синих водорослей. Фото этих напитков отлично смотрятся в инстаграме, но вот на вкус… Сложно передать это безобразие словами, поэтому при желании стоит попробовать лично, но лучше, конечно, не рисковать своим хорошим настроением и деньгами.
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