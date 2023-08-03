Не вкусно, но модно: продукты, которые едят не для удовольствия

Не все популярное стоит пробовать на вкус.

1. Сказочный хлеб

Такого десерта нужно избегать любой ценой. /Фото: awsimages.detik.net.id

2. Какао

Лучше найти какой-нибудь другой полезный продукт для улучшения здоровья. /Фото: i.pinimg.com



3. Пончики-бургеры



Вредно для здоровья, лучше не рисковать. /Фото: storypick.com

4. Матча

Не все зеленое полезное и правильное для употребления. /Фото: vogue.ua

5. Суши-буррито

Есть причина, по которой такие блюда не готовят ни в Мексике, ни в Японии. /Фото: sushiholl.com.ua

6. Золотые хлопья

Золото не настоящее, а вкус не привлекательный. /Фото: media.cntraveler.com

7. Неординарное мороженое

При выборе мороженого предпочтение лучше отдавать привычным вкусам. /Фото: ic.pics.livejournal.com

8. Необычные латте

Многие считают, что черный латте полезен для здоровья. /Фото: pbs.twimg.com