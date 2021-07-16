Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Рекрутское депо морской пехоты Пэррис-Айленд, которое ежегодно выпускает около 20 тысяч новых морских пехотинцев, было открыто в 1915 году. 12-недельная программа обучения справедливо считается одной из самых тяжелых для новобранцев Вооруженных сил США. Ведь легендарные инструкторы Пэррис-Айленда (известные в первую очередь своей жестокостью) изо всех сил стараются сделать так, чтобы каждая секунда времени рекрутов была использована по назначению.
Главная дорога, ведущая в Пэррис-Айленд.
По дороге открываются шикарные виды.
Если вдруг кто-то из новобранцев решит бежать не по главной дороге, вокруг обширные болота, кишащие голодными аллигаторами.
Первое, что делают рекруты, выходя из автобуса, — выстраиваются в очередь на знаменитых желтых следах.
Родственники могут присутствовать на церемонии выпуска.
Вот как выглядит казарма.
В ней три «палубы», на каждой из которых живет учебный взвод с 60-85 новобранцами.
Задняя дверь, через которую рекруты выходят на улицу. Передняя дверь только для инструкторов.
У каждого новобранца есть ящик для хранения предметов гигиены и личных вещей.
В этом ящике вся жизнь новобранца
В казарме используется все свободное пространство.
Скоро выпуск, и призывники уже готовят одежду для отъезда.
Униформа аккуратно хранится на вешалках.
Сложенные полотенца висят на спинках кроватей.
6 дюймов верхней простыни с одеялом должны быть загнуты, оставляя 12 дюймов простыни и образуя точно «18 дюймов белого» у изголовья.
Высота второго яруса кроватей.
Новобранцы спят головами в шахматном порядке, чтобы избежать быстрого распространения болезней во взводе — во время изнурительных тренировок обязательно кто-то заболевает.
На протяжении всего курса новобранцы изучают правила Корпуса морской пехоты как часть комплексной программы идеологической обработки.
Им предстоит сдача письменного экзамена.
В передней части палубы разместился небольшой «тренажерный зал».
Слева от тренажерки комната инструкторов.
Новобранцы, которые хотят обратиться к инструкторам, должны встать на эти следы и шлепнуть по отпечатку руки.
Если вдруг кто забудет, там же висит инструкция.
Выглядит это примерно так.
С правой стороны находится огромное помещение для туалета и душевых.
Инструкция выше объясняет, что цвет мочи говорит о гидратации организма.
Мыло и дезинфицирующие средства для рук стоят в строгом порядке. Там, где вместе живут около 80 человек, гигиене уделяется огромное внимание.
К слову, в туалетах дверей нет, чтобы новобранцы не могли спрятаться от инструкторов.
И снова плакат с полезными сведениями для рекрутов.
Туалетная бумага и чистящее средство тоже должны стоять в строго отведенном для них месте.
А в одной из кабинок находятся весы.
Душевая.
Около комнаты инструкторов вывешены памятки с командами во время строевой подготовки.
Внутри казармы.
Из окон казармы новобранцы могут любоваться на точно такие же казармы и здание прачечной.
Один из элементов тренировки.
Примерно так выглядит каждый день новобранца в морской пехоте.
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