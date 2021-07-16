Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Рекрутское депо морской пехоты Пэррис-Айленд, которое ежегодно выпускает около 20 тысяч новых морских пехотинцев, было открыто в 1915 году. 12-недельная программа обучения справедливо считается одной из самых тяжелых для новобранцев Вооруженных сил США. Ведь легендарные инструкторы Пэррис-Айленда (известные в первую очередь своей жестокостью) изо всех сил стараются сделать так, чтобы каждая секунда времени рекрутов была использована по назначению.











Главная дорога, ведущая в Пэррис-Айленд.







По дороге открываются шикарные виды.







Если вдруг кто-то из новобранцев решит бежать не по главной дороге, вокруг обширные болота, кишащие голодными аллигаторами.







Первое, что делают рекруты, выходя из автобуса, — выстраиваются в очередь на знаменитых желтых следах.







Родственники могут присутствовать на церемонии выпуска.







Вот как выглядит казарма.







В ней три «палубы», на каждой из которых живет учебный взвод с 60-85 новобранцами.







Задняя дверь, через которую рекруты выходят на улицу. Передняя дверь только для инструкторов.







У каждого новобранца есть ящик для хранения предметов гигиены и личных вещей.







В этом ящике вся жизнь новобранца











В казарме используется все свободное пространство.











Скоро выпуск, и призывники уже готовят одежду для отъезда.

Униформа аккуратно хранится на вешалках.Сложенные полотенца висят на спинках кроватей.6 дюймов верхней простыни с одеялом должны быть загнуты, оставляя 12 дюймов простыни и образуя точно «18 дюймов белого» у изголовья.Высота второго яруса кроватей.Новобранцы спят головами в шахматном порядке, чтобы избежать быстрого распространения болезней во взводе — во время изнурительных тренировок обязательно кто-то заболевает.На протяжении всего курса новобранцы изучают правила Корпуса морской пехоты как часть комплексной программы идеологической обработки.Им предстоит сдача письменного экзамена.В передней части палубы разместился небольшой «тренажерный зал».Слева от тренажерки комната инструкторов.Новобранцы, которые хотят обратиться к инструкторам, должны встать на эти следы и шлепнуть по отпечатку руки.Если вдруг кто забудет, там же висит инструкция.Выглядит это примерно так.С правой стороны находится огромное помещение для туалета и душевых.Инструкция выше объясняет, что цвет мочи говорит о гидратации организма.Мыло и дезинфицирующие средства для рук стоят в строгом порядке. Там, где вместе живут около 80 человек , гигиене уделяется огромное внимание.К слову, в туалетах дверей нет, чтобы новобранцы не могли спрятаться от инструкторов.И снова плакат с полезными сведениями для рекрутов.Туалетная бумага и чистящее средство тоже должны стоять в строго отведенном для них месте.А в одной из кабинок находятся весы.Душевая.Около комнаты инструкторов вывешены памятки с командами во время строевой подготовки. Внутри казармы.Из окон казармы новобранцы могут любоваться на точно такие же казармы и здание прачечной.Один из элементов тренировки.Примерно так выглядит каждый день новобранца в морской пехоте.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)