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Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Рекрутское депо морской пехоты Пэррис-Айленд, которое ежегодно выпускает около 20 тысяч новых морских пехотинцев, было открыто в 1915 году. 12-недельная программа обучения справедливо считается одной из самых тяжелых для новобранцев Вооруженных сил США. Ведь легендарные инструкторы Пэррис-Айленда (известные в первую очередь своей жестокостью) изо всех сил стараются сделать так, чтобы каждая секунда времени рекрутов была использована по назначению.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Главная дорога, ведущая в Пэррис-Айленд.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

По дороге открываются шикарные виды.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Если вдруг кто-то из новобранцев решит бежать не по главной дороге, вокруг обширные болота, кишащие голодными аллигаторами.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Первое, что делают рекруты, выходя из автобуса, — выстраиваются в очередь на знаменитых желтых следах.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Родственники могут присутствовать на церемонии выпуска.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Вот как выглядит казарма.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

В ней три «палубы», на каждой из которых живет учебный взвод с 60-85 новобранцами.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Задняя дверь, через которую рекруты выходят на улицу. Передняя дверь только для инструкторов.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

У каждого новобранца есть ящик для хранения предметов гигиены и личных вещей.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

В этом ящике вся жизнь новобранца

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

В казарме используется все свободное пространство.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Скоро выпуск, и призывники уже готовят одежду для отъезда.



Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Униформа аккуратно хранится на вешалках.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Сложенные полотенца висят на спинках кроватей.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

6 дюймов верхней простыни с одеялом должны быть загнуты, оставляя 12 дюймов простыни и образуя точно «18 дюймов белого» у изголовья.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Высота второго яруса кроватей.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Новобранцы спят головами в шахматном порядке, чтобы избежать быстрого распространения болезней во взводе — во время изнурительных тренировок обязательно кто-то заболевает.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

На протяжении всего курса новобранцы изучают правила Корпуса морской пехоты как часть комплексной программы идеологической обработки.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Им предстоит сдача письменного экзамена.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

В передней части палубы разместился небольшой «тренажерный зал».

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Слева от тренажерки комната инструкторов.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Новобранцы, которые хотят обратиться к инструкторам, должны встать на эти следы и шлепнуть по отпечатку руки.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Если вдруг кто забудет, там же висит инструкция.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Выглядит это примерно так.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

С правой стороны находится огромное помещение для туалета и душевых.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Инструкция выше объясняет, что цвет мочи говорит о гидратации организма.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Мыло и дезинфицирующие средства для рук стоят в строгом порядке. Там, где вместе живут около 80 человек, гигиене уделяется огромное внимание.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

К слову, в туалетах дверей нет, чтобы новобранцы не могли спрятаться от инструкторов.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

И снова плакат с полезными сведениями для рекрутов.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Туалетная бумага и чистящее средство тоже должны стоять в строго отведенном для них месте.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

А в одной из кабинок находятся весы.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Душевая.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Около комнаты инструкторов вывешены памятки с командами во время строевой подготовки.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Внутри казармы.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Из окон казармы новобранцы могут любоваться на точно такие же казармы и здание прачечной.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Один из элементов тренировки.

Как выглядят казармы, где живут и тренируются морские пехотинцы США

Примерно так выглядит каждый день новобранца в морской пехоте.

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