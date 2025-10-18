С клубникой, кофе и кексами: 4 соблазнительных рецепта тирамису для поднятия настроения

Тирамису - классический десерт без выпечки родом из Италии. Приготовленный из слоёв печенья, пропитанных кофе и невероятного крема маскарпоне, он придётся по вкусу как детям, так и взрослым. А его вариаций настолько много, что практически каждый сможет найти что-то для себя. Впрочем, в нашей подборке собраны самые аппетитные рецепты итальянского лакомства, которые лучше любых слов расскажут о непревзойдённом вкусе этого блюда.
1. Классический
Классический тирамису. \ Фото: blogspot.com.
Классический тирамису порадует ярко выраженными кофейными нотками, нежным сырным вкусом, вперемешку с ароматным вином.
Ингредиенты:
• Маскарпоне - 05 кг;
• Савоярди (печенье) - 200 г;
• Яйца - 4 шт;
• Пудра сахарная - 10 ч.л;
• Шоколад чёрный - 2 полоски;
• Эспрессо - 1 стакан и 1/3 стакана;
• Марсала - 2 ч.л;
• Какао-порошок - 1 ст.л.
Тирамису с кофейными нотками. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Желтки отделить от белков;
• Белки взбить до консистенции воздушной пены;
• Затем добавить три-четыре чайные ложки сахарной пудры;
• И ещё раз взбить в пену;
• Желтки смешать с сахарной пудрой;
• Перемешать до однородной массы белого цвета;
• Добавить сыр;
• Тщательно перемешать, растирая вилкой;
• Соединить с белками;
• Хорошенько перемешать;
• Кофе смешать с вином;
• Получившейся смесью пропитать печенье;
• На дно формы выложить слой печенья, затем слой крема и вновь слой печенья (повторить слои);
• Отправить в холодильник на шесть-семь часов;
• Перед подачей посыпать какао и тёртым шоколадом;
• При желании можно украсить листочками свежей мяты.
2. С клубникой
Клубничный тирамису. \ Фото: kitchencookbook.net.
Лёгкий, нежный и воздушный – клубничный тирамису придётся по вкусу не только всем тем, кто обожает ягодные десерты, а и тем, кто в принципе равнодушен к сладкому.
Ингредиенты:
• Клубника - 200 г;
• Апельсины крупные - 1 шт;
• Печенье бисквитное - 150 г;
• Фруктоза - 150 г;
• Сливочный сыр - 170 г;
• Яйца - 1 шт;
• Какао-порошок - 6 ч.л;
• Мята свежая - для украшения.
Тирамису с клубникой. \ Фото: clickpoftabuna.ro.
Способ приготовления:
• Белки отделить от желтков;
• Добавить сто грамм фруктозы;
• Взбить миксером две-три минуты или до образования густой пены;
• Апельсиновую цедру натереть на самой мелкой тёрке;
• Добавить в миску к яичной смеси вместе с сыром;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Клубнику вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать воде стечь и хорошо просушить;
• Удалить хвостики;
• Ягоды аккуратно разрезать на несколько долек;
• Переложить в миску;
• Добавить оставшуюся фруктозу;
• Из апельсинов выдавить сок прямо в миску с клубникой;
• Аккуратно перемешать;
• Сок слить в чистую миску;
• Клубнику тонким слоем выложить на дно широких бокалов;
• Печенье разломать на две части;
• Обмокнуть в апельсиново-клубничном соке;
• Выложить поверх клубники, сверху выложить слой крема и вновь слой ягод (слои повторить);
• Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить листочками свежей мяты.
3. С шоколадным кексом
Шоколадный тирамису. \ Фото: cookist.it.
Иногда правила созданы для того, чтобы их нарушать. Особенно в данном случае. Совсем не обязательно готовить тирамису с печеньем, следуя канону. Достаточно использовать шоколадные кексы, чтобы десерт зазвучал совершенно по-новому.
Ингредиенты:
• Шоколадные кексы - 2-3 шт;
• Маскарпоне - 375 г;
• Шоколад чёрный - 80 г;
• Сахар - 4,5 ст.л;
• Яйца - 2 шт;
• Кофейный ликёр - 3 ст.л;
• Какао-порошок - 2 ст.л;
• Мята свежая - для украшения.
Тирамису с шоколадными кексами. \ Фото: chufanggushi.com.
Способ приготовления:
• Шоколад натереть на самой мелкой тёрке;
• Смешать с сыром до однородной массы;
• Белки отделить от желтков;
• Смешать с сахаром и взбить до густой пены;
• Переложить в миску с сыром;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Кексы раскрошить до крупных кусков или нарезать кубиками по полтора-два сантиметра;
• Выложить небольшой слой в глубокие широкие бокалы;
• Полить ликёром, сверху выложить слой крема и ещё слой кексов (повторить);
• Отправить в холодильник на три-четыре часа;
• Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить листочками свежей мяты.
4. Со вкусом кофе
Кофейный тирамису. \ Фото: hashulchan.co.il.
Яркий насыщенный кофейный вкус, воздушные сливки и красное вино – вот одни из главных составляющих тирамису со вкусом кофе.
Ингредиенты:
• Яйца - 6 шт;
• Пудра сахарная - 75 г;
• Печенье Савоярди - 200 г;
• Красное вино десертное - 0,5 стакана;
• Сыр маскарпоне - 0,5 кг;
• Сливки - 130 мл;
• Какао - 2 ст.л;
• Мята - для украшения.
Для соуса:
• Крепкий кофе - 700 мл;
• Красное десертное вино - 0,5 л.
Тирамису со вкусом кофе. \ Фото: pinterest.co.kr.
Способ приготовления:
• Желтки отделить от белков;
• Переложить в миску;
• Добавить вино и сахарную пудру;
• Готовить на водяной бане восемь-десять минут, постоянно помешивая и взбивая;
• Снять с огня и хорошенько остудить;
• В миске смешать сыр со сливками;
• Взбивать до густой блестящей массы;
• Затем добавить яичный крем;
• Аккуратно перемешать до однородной консистенции;
• В миске смешать вино с кофе;
• В получившейся смеси пропитать кусочки печенья;
• Выложить слой печенья в широкие бокалы, затем присыпать какао-порошком, поверх выложить слой крема (повторить слои);
• Отправить в холодильник на пять-шесть часов;
• Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить мятными листьями.
