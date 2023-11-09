Форт Кумбхалгарх, появившийся в XV веке в Раджастхане, является одним из малоизвестных исторических шедевров одного из штатов Индии. Тем не менее он имеет исключительное значение для страны и не только в качестве защиты северных рубежей, современники сделали все возможное, чтобы гигантская стена была внесена во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. «Великая стена Индии» – такое название получил исторический объект, протяженность которого уступает лишь знаменитой Великой китайской стене, хранит много тайн, ревностно охраняемых индусами.
1. История форта Кумбхалгарх
«Великая стена Индии» – малоизвестный исторический шедевр, хранящий множество тайн (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).
История форта Кумбхалгарх (Kumbhalgarh Fort), находящегося в предгорьях хребта Аравалли, что на севере Индии, началась задолго до появления могучей стены в XV веке. Несмотря на то, что не сохранилось документальных фактов о существовании более ранней цитадели, найденные артефакты и народный эпос хранит память о более раннем периоде существования крепостных сооружений, уходящих корнями к VI столетию. К появлению в Раджастхане неприступной цитадели приложил руку король Сампрати эпохи Маурьев, но поскольку отсутствуют какие-либо зарегистрированные свидетельства, история ее появления остается тайной для исследователей и ученого мира.
Kumbhalgarh Fort – одно из самых неприступных укрепительных сооружений, созданных когда-либо на планете (Раджастхан, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.
Форт, который мы видим сегодня, был построен раджпутскм правителем княжества Мевар – Кумбхакарном, более известным, как Рана Кумбха. Это он издал указ о начале строительства неприступной стены, протяженностью 36 км и случилось это в XV веке. Разработкой же проекта фортификационного сооружения занимался известный архитектор того периода Мандан. Суровость горного рельефа, само по себе внушала благоговение и веру в неприступность у врагов, но, в то же время, очень усложняло строительные работы, которые легли на плечи простых воинов и жителей округи. Непосильный труд, опасность, подстерегающая на каждом склоне – все это порождало множество мифов, которые подкреплялись душераздирающими историями.
Сложно представить, как в Средние века на вершинах холмов могли построить такие мощные укрепительные сооружения (Kumbhalgarh Fort, Индия).
Познавательно: Согласно одной из местных легенд, подданные Рана Кумбха столкнулись со многими трудностями во время строительства форта (в 1443–1458 гг.), из-за чего правитель едва не бросил эту затею. В самый сложный период он обратился за советом к одному старцу – отшельнику Мехеру Бабе, на что тот сообщил князю, что все эти проблемы закончатся, если чистый сердцем человек добровольно пожертвует своей жизнью ради завершения строительства. Услышав эти слова, Рана Кумбха был разочарован и озадачен пророчеством, и именно тогда этот мудрец предложил обезглавить себя, чтобы благое дело сдвинулось с мертвой точки. После этого кровавого события удалось без проблем достроить форт. Считается, что вход в форт расположен на том самом месте, где упала голова святого старца.
За всю историю существования форта его захватили лишь единожды и то лишь потому, что отравили воду (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: chinaarchaeology.com.
Какие бы истории или легенды не освещали появления форта в этом месте, он сыграл чуть ли главную роль в формировании прошлого региона. Благодаря стратегическому расположению, форт Кумбхалгарх не раз использовался правителями княжества Мевар в качестве безопасного убежища во время угрозы или опасности как для своей семьи, так и благополучия жителей прилегающих окрестностей и самой территории гигантской по площади крепости. Мощные крепостные стены и множество уникальных архитектурных объектов, возведенных на территории форта, стали свидетелями значительных событий, которые сформировали историю края.
Крепостная стена длиною 36 километров, извивающаяся по вершинам 13 холмов, должна была защитить земли королевства/княжества Мевар (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.
Так, например, в этой цитадели родился Махарана Пратап – один из правителей Мевара, который вошел в историю, как доблестный полководец, сумевший противостоять не одному нападению вражеских армий, тем самым сохранив земли. Также форт предоставлял убежище королевской семье в период захватнических войн и переворотов. Сам же Кумбхалгарх не раз подвергался нападению войск различных правителей, но все же довольно длительное время оставался неприступным и непобедимым. Только лишь в 1576 году его все же удалось захватить армии императора Великих Моголов Акбару, причем не в бою, а после того, как подкупленные садовники отравили воду в главном источнике. Позже форт колониальные правители подчинили себе, прежде чем он окончательно перешел под эгиду правительства Раджастхана.
2. Структура форта Кумбхалгарх
Общая длина крепостных стен форта составляет 36 километров при ширине 4,6 м (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: chinaarchaeology.com.
Из-за своего горного расположения форт Кумбхалгарх был построен в архитектурном стиле раджпутского военного холма, в основе которого в первую очередь учитываются и используются оборонительные свойства местности. Форт построен на вершинах 13 холмов на высоте около 1,1 тыс. метров над уровнем моря. Главной его оборонительной системой стала 36-километровая стена с семью укрепленными воротами, расположенными друг за другом (каждые последующие ворота были немного у́же предыдущих). При этом ворота были построены таким образом, чтобы слоны и лошади не могли войти в форт дальше определенного места, ведь приходилось пересечь все эти массивные ворота, прежде чем попасть на его территорию.
Форт сыграл главную роль в становлении региона (Kumbhalgarh Fort, штат Раджастхан).
Фронтальные стены форта, отразившие не одну атаку, имеют толщину 4,6 метра, что позволяло выдерживать любые действия врага. А если к этому прибавить тот факт, что он прекрасно замаскирован 13 холмами (нужно оказаться у главного входа в цитадель, чтобы его увидеть), неудивительно, что за его стенами сохранилось множество архитектурных объектов, которые доступны современным туристам, причем круглогодично.
Интересный факт: Крепостной объект, который входит в число самых длинных укрепительных стен в мире (вторая по величине, уступив пальму первенства Великой Китайской стене), часто называют «Великой стеной Индии» или «Великой индийской стеной».
3. Архитектурные достопримечательности форта Кумбхалгарх
На территории форта сохранилось множество уникальных памятников архитектуры (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: chinaarchaeology.com.
Несмотря на то, что прошло не одно столетие, на территории сохранилось более 360 храмов, 300 из которых — древние джайнские храмы, остальные же — являются индуистскими святынями. Естественно, за все годы его существования производились ремонтные работы, одни архитектурные объекты претерпели изменения, другие – были построены заново или стали дополнением к уже существующим, тем не менее основная структура форта сохранилась в первозданном виде.
Остатки 360 храмов в разной степени сохранности можно увидеть за мощными стенами форта (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).
Так что вернуться на многие века назад смогут все желающие, кто готов преодолеть нелегкий путь в горы и потратить немало времени, чтобы обойти хотя бы часть достопримечательностей Кумбхалгарха, ведь форт раскинулся на огромной территории (помним, что его стены простираются на 36 километров!). При этом не стоит забывать, что в регионе сохранилось 78 крепостей и фортов, 6 из которых входят в единый комплекс, именуемый «Великая стена Индии».
Бадал Махал – королевская резиденция, расположенная на вершине самого высокого холма (Kumbhalgarh Fort, Индия).
Несмотря на то, что королевский дворец не может похвастаться роскошью и богатством, архитектурные элементы вызывают лишь восторг (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).
Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что форт Кумбхалгарх не может похвастаться поразительно роскошными дворцами, храмами или мавзолеями. Даже Бадал Махал, который являлся резиденцией королей, выглядит аскетичным и простым. Но зато виды, открывающиеся из вершин крепостных стен или башен – действительно завораживают. Бывалые туристы отмечают, что в хорошую погоду из этих мест можно увидеть не только живописные склоны, но и песчаные дюны пустыни Тар.
Ведический храм на территории Kumbhalgarh Fort (штат Раджастхан, Индия).
В неприступном форте можно изучать архитектурные стили разных эпох (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.
Справка: В обширном комплексе объединенных фортов есть много хорошо сохранившихся построек, являющихся ярким отражением богатого прошлого Раджастхана. Но лучше всего включить в свой туристический маршрут посещение следующих достопримечательностей: Дворец Кумбха (резиденция короля
Бадал Махал (дворец, построенный Раной Фатех Сингхом), Танк Лакхола (резервуар, построенный Раной Лакхой), Бадшахи Бавди (цистерна для воды), Рам Пол (главные ворота в форт), Аарет Пол, Хануман Пол и Халла Пол (другие ворота в форт). Могут впечатлить и сохранившиеся индуистские храмы, особенно древний храм Ганеши и храм Нил Кант Махадева. А также джайнские храмы, среди которых ярко прекрасно сохраниились: храм Парсва Натха, храм Голера, храм Мамдео, храм Матаджи, Сурья Мандир, храм Питал Шах Джайн и другие.
4. Форт Кумбхалгарх – туристическая достопримечательность всего региона
Форт Кумбхалгарх – знаковая достопримечательность штата Раджастхан, занесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).
Сегодня Кумбхалгарх является одним из самых популярных фортов Раджастхана, который круглый год открыт для посещений туристов. Ежегодно Департамент туризма штата Раджастхан организовывает трехдневный фестиваль в честь короля Махараны Кумбхи – покровителя искусства и архитектуры. В эти дни устраиваются яркие танцевальные конкурсы и представления, концерты, экскурсии с опытными гидами по историческим фортам, световые и звуковые шоу и другие мероприятия.
Каждый вечер в форте устраиваются музыкальные и световые шоу, привлекающие толпы туристов (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.
Подсветка форта делает его еще более величественным и неприступным (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: outlookindia.com.
Кстати сказать, световое шоу в форте Кумбхалгарх устраивают каждый вечер. Суровый могучий форт оживает с наступлением темноты, именно тогда музыкальное шоу в сопровождении захватывающей подсветки (продолжительность 45 минут), повествует об истории былых лет. После красочного действа еще в течение часа территория форта подсвечивается особым образом, ну а потом, продолжая прогулку по Kumbhalgarh Fort, придется воспользоваться собственными фонариками или факелами (можно приобрести у входа, впрочем, как и билет на вечернее мероприятие).
Примечательно: В 2013 году форт Кумбхалгарх и пять других фортов Раджастана обрели статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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