Как вывести пятно кофе с ковра в домашних условиях

Кофе – вкусный напиток, но если вы случайно прольете его на напольное покрытие, то столкнетесь с проблемой плохо вымываемых пятен. Вопрос о том, как вывести кофе с ковра в домашних условиях, является очень актуальным, поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию инструкцию, которая поможет избавиться от рассматриваемого типа загрязнений.

Почему загрязнения нужно удалять, а не игнорировать?

Рассматривая вопрос о том, как убрать кофе с ковра, стоит сказать, что этот тип загрязнений нельзя оставлять без внимания. Они портят эстетический вид напольного покрытия, являются благоприятной средой для размножения патогенных бактерий, оказывающих крайне негативное влияние на состояние вашего здоровья.

Если вы пролили кофе на покрытие, то лучше заказать химчистку ковров с вызовом на фабрику. Химия, которую использую клинеры, а также оборудование позволяют качественно очистить все напольное покрытие. В результате удаляются пятна, запахи, а также следы износа, например засаленность. Если же вы хотите попробовать оттереть кофе с ковра самостоятельно, то рекомендуем изучить нашу инструкцию.

Как вывести пятно от кофе с ковра своими руками? Обзор лучших средств

С темных напольных покрытий удалить пятна можно с помощью такого метода:

удаляя свежее пятно, промокните его бумажной или тканевой салфеткой, чтобы собрать излишки жидкости;

возьмите 350-400 мл теплой воды, добавьте в воду 50 мл свежевыжатого лимонного сока, перемешайте смесь;

нанесите небольшое количество средство на малозаметный участок ковра, подождите около 10 минут, если ворс не обесцветился, то приступайте удалению загрязнения;

нанесите очищающее средство на загрязнение, используя пульверизатор или полотенце;

промокните обработанный участок, удалите средство влажной губкой.

Откройте окно, дождитесь высыхания покрытия. Говоря о том, как отмыть кофе с ковра, стоит рассказать о таких составах и методах:

в 400 мл воды добавьте по 1 ст. л. уксуса и жидкости для мытья посуды (можно заменить бесцветным жидким мылом). Действуйте так, как описано в вышеприведенной инструкции;

нанесите на загрязнение сильногазированную минеральную воду, применив пульверизатор.

Если вы ищете способ, как убрать пятна кофе с шелкового ковра, то помните о том, что вышеперечисленные методы не подходят для очищения этого вида материала. Шелк, а также шерсть нельзя подвергать влажной очистке, в этом случае без услуг химчистки не обойтись! Такие покрытия при контакте со влагой деформируются, рисунок, нанесенный на них, может «поплыть».

Как очистить ковер от кофе без неприятных последствий?

Оптимальное средство для чистки свежих пятен – минеральная вода, а вот применять бензин, керосин, глицерин и иные агрессивные вещества не стоит. Они разрушают структуру ворса, приводят к его выцветанию и сминанию. Также вы можете использовать пятновыводитель, ориентируясь на состав покрытия. В этом случае на загрязненный участок наносится гель, пена или жидкое вещество, которое растворяет компоненты загрязнения.

После применения бытовых пятновыводителей изделие может существенно выцвести. Вымыть химию из ворса можно только с помощью профессионального оборудования, в противном вам постоянно придется вдыхать вредные вещества.

Мы рассказали о том, как убрать пятно кофе с ковра, а также привели полезные рекомендации, которые помогут сохранить как качество, так и декоративные характеристики изделия. Если вы не хотите рисковать, тестируя на дорогом ковре народные средства, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам!