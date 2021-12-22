Что скрывается за соблазнительными фотографиями китайских «деревенских» девушек

Соблазнительные китайские девушки.
В последнее время интернет заполонили фотографии невероятно красивых азиатских девушек, которые в невесомых одеждах собирают перец чили и готовят еду за грубым деревенским столом. Эти фото сопровождались текстом, что девушки эти вовсе не модели Victoria's Secret, как можно было бы подумать, глядя на их идеальные тела и привлекательные лица, а самые простые деревенские барышни. Но так ли это на самом деле?
Азиатские красавицы.
Осенние приготовления.
Некоторые пользователи роняли в своих комментариях зерно сомнения: уж больно хороши девушки для деревенских жителей, работающих на поле. И правда, если поискать в интернете изображения китайских фермеров, то увидишь далеко не такие гламурные фотографии: работа в деревне тяжелая, изнурительная, и если ее действительно выполнять, выглядеть столь соблазнительно при этом довольно проблематично.
*Деревенские* девушки Китая.
Женственность и элегантность.
Другие пользователи уверяли, что так всё и задумано: среди миллионов деревенских девушек наверняка можно найти пару-тройку настоящих красавиц, а вся фотосессия направлена на то, чтобы рассказать обычным людям, что и в самой глубинке страны можно встретить настоящих фей, от взгляда на которых будет останавливаться дыхание.
Чудо, как хороши!
Китайская красотка.
Такие рассуждения могут выглядеть вполне логично, если бы на некоторых из фотографий не было бы ссылки на Ugirls, на котором опубликовано множество фотоальбомов довольно фривольного содержания. И действительно, если поискать эти изображения внутри этого сайта, то становится очевидным, что эта фотосессия - постановка с участием профессиональных моделей - Ю Сики (Yu Siqi), Йан Язе (Yan Aze) и Шен Джиши (Shen Jiaxi).
Подготовка к Празднику середины осени.
Ю Сики - главная героиня фотосессии.
Эта фотосессия была опубликована в сентябре 2016 и посвящена Празднику середины осени, который широко отмечается в Китае. Девушки на фото как раз "пекут" лунные пряники - традиционное угощение этого празднества. Сама же оригинальная публикация принадлежит 22-летней профессиональной модели Ю Сики - вы можете узнать ее на снимках по весьма выдающимся формам, нетипичным для азиатских девушек.
22-летняя модель.
Лунные пряники.
Так-то хоть теория о прекрасных деревенских девушках и была красива и заманчива, увы, на самом деле дела обстоят иначе. Впрочем, это ни на секунду не умаляет красоты китайских девушек, привлекательность которых неоспорима.
*Деревенские* девушки Китая.
Очаровательные девушки.
Yu Siqi - модель из Китая.
Лунные пряники.
Подготовка к Празднику середины осени.
Привлекательные барышни *из деревни*.
Китайские красавицы.
*Острые* фото.
Ю Сики - главная героиня фотосессии.
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