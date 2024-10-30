10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Ещё несколько лет назад никто и представить не мог, что в институтах будут учить тому как выкладывать фото в Инстаграм и снимать видео для YouTube. Но сегодня это уже реальность. помня об этом мы решили представить каким интересным профессиям в недалёком будущем институты будут обучать следующие поколения учеников.
Специалист по обработке Big Data
Термином Big Data принято описывать большие массивы разнообразной информации со сложной, неоднородной или вообще неопределённой структурой. Эта информация может быть структурирована или не структурирована, но специалист по работе с Big Data обязан уметь работать с ней и приводить к удобному для восприятия виду. Сама же наука о данных (Data Science) лежит на стыке математики, статистики, информатики, бизнеса и экономики. Соответственно, хороший специалист должен иметь знания во всех этих сферах. Рынок Big Data сейчас только начинает формироваться и в скором будущем может стать одним из основных в сфере IT.
Специалист по разработке нейронных сетей
Нейронные сети сегодня проникают не только всё глубже в IT и бизнес, но и в нашу повседневную жизнь. Они обрабатывают фотографии и видео в приложениях, ищут людей в соцсетях по фотографии, играют в го и даже имитируют рукописный текст. Но это лишь верхушка айсберга, то, что мы используем в быту. Настоящие серьёзные нейронные сети решают сложные задачи в экономике, статистике, химических и биологических исследованиях. Разработка и обучение нейронных сетей — важная часть нашего будущего и первый шаг на пути к созданию полноценного искусственного интеллекта.
Специалист по проектированию виртуальных миров
Технологии виртуальной реальности давно уже не кажутся чем-то фантастическим. Шлемы VR доступны каждому, есть множество игр и приложений как полностью виртуальной так и дополненной реальности. К тому же эти технологии постоянно совершенствуются. Совсем скоро рынку понадобится много людей, которые смогут проектировать виртуальную реальность, придумывать и создавать миры, которые мы будем видеть.
Проектировщик умных домов
В конце 2016 года Марк Цукерберг показал широкой общественности что умеет его «умный» дом, над созданием которого он работал на протяжение почти 12 месяцев. Пройдёт ещё совсем немного времени и «умные» дома станут чем-то таким же привычным, как смартфоны и планшеты. Но их нужно будет проектировать, настраивать под нужды клиентов. Вот тут и понадобятся специалисты.
Разработчик киберпротезов
Протезы для людей и даже животных сегодня вполне успешно печатают даже на 3D-принтерах. И это уже не просто деревянная нога пирата. Современные протезы призваны максимально имитировать работу и поведение отсутствующей части тела. Именно поэтому в таком протезе электроники может быть поболее, чем в ином автомобиле.
Летсплейщик
Технологическая и информационная революция меняет не только сферы бизнеса и производства, но и досуга. Современные подростки предпочитают смотреть летсплеи игр вместо скучных для них фильмов, сериалов, не говоря уже о тв-шоу. Вы можете подумать: кому вообще может быть интересно смотреть как какой-то незнакомый ему человек сидит и играет в игрушки? Но это гигантская индустрия с огромными деньгами внутри. Лет 10–15 назад вряд ли кто-то мог бы представить, что в институтах будут обучать тому как вести бизнес в соцсетях. Вполне возможно, что ещё через 10 лет наши дети будут получать дипломы по специальности «летсплейщик».
Киберспортсмен
То же самое можно сказать и о самих компьютерных играх. Даже сейчас есть люди, которые профессионально в них играют и зарабатывают тем самым вполне неплохие деньги. Многие эксперты говорят, что в ближайшем будущем киберспорт сможет если не превзойти по популярности обычные игровые виды спорта, то как минимум вплотную к ним приблизиться. Ну, а если есть индустрия, то должна быть и официальная кузница кадров.
Проектировщик роботов
У вас дома есть роботы? Готов поспорить, что многие при ответе на этот вопрос слегка задумаются: «А действительно, есть ли у меня дома какие-нибудь роботы?» Ну, например, интерактивные детские игрушки, роботы-пылесосы и прочее. А ведь вы отлично помните времена, когда в ответ на такой вопрос собеседник мог лишь снисходительно повертеть у виска пальцем, намекая на ваше лёгкое умственное помешательство. Не далёк тот день, когда странным будет тот человек, в которого дома не будет никаких роботов.
Проектировщик нейроинтерфейсов
Да, даже эта отрасль уже не является научной фантастикой. Правда пока нейроинтерфейсы используются в основном для развлечений. Так, например, компания Emotiv Epoc выпускает нейрошлемы, которые позволяют силой мысли управлять движениями персонажа в компьютерных играх. Однако, уже в скором будущем нейроинтерфейсы будут использоваться для управления сложными механизмами и общения на расстоянии, как сегодня Skype, например.
IT-генетик
IT-генетик — это человек, который занимается манипуляциями с геномом для того, чтобы успешно лечить генетические и наследственные заболевания. Такие эксперименты, вполне удачные, уже проводились. Следующий шаг — модификация генома, чтобы не допустить самого появления таких заболеваний у людей. Причём уже есть не только специалисты, которые этим занимаются, но и учебные заведения, которые их учат. Но отрасль эта находится ещё в самом начале своего формирования.
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