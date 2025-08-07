7 рецептов полноценного завтрака на скорую руку

Кто-то привык завтракать чашечкой кофе\чая и бутербродом, а кому-то подавай полноценное сытное блюдо. Но что если времени в обрез и стоять у плиты битый час попросту нет возможности, а кушать хочется? В таком случае, пора воспользоваться микроволновкой и рецептами на скорую руку.
1. Омлет со шпинатом и ветчиной
Омлет – это самый простой и быстрый способ приготовить полноценный завтрак, благодаря которому чувство голода не будет о себе напоминать несколько часов.
Для приготовления омлета понадобится:
• Пара яиц;
• Кусочек ветчины;
• Горсть свежего или замороженного шпината;
• Немного тёртого сыра;
• Полстакана молока;
• Соль и молотый перец;
• Пара веточек свежей петрушки;
• Немного сливочного или оливкового масла.
Ингредиенты для приготовления омлета с ветчиной и шпинатом. \ Фото: eatwell101.com.
Переходим к готовке омлета:
• Шпинат моем и просушиваем, при необходимости изначально размораживаем;
• Шинкуем;
• Складываем в глубокую ёмкость;
• Добавляем яйца и нарезанную ветчину;
• Заливаем молоком;
• Солим и перчим;
• Перебиваем блендером до состояния крупной крошки;
• А после хорошенько взбиваем или перемешиваем;
• Глубокие чашки смазываем сливочным или оливковым маслом;
• Разливаем по ним яичную смесь;
• Посыпаем сыром;
• Накрываем пергаментом или бумажным полотенцем;
• Готовим в микроволновке на полной мощности три-четыре минуты;
• Готовность проверяем шпажкой;
• Перед подачей посыпаем измельчёнными листочками свежей петрушки.
2. Фасоль с йогуртовой заправкой
Казалось бы, что можно приготовить из фасоли кроме салата и борща? Оказывается, существует невероятно вкусное блюдо, которое станет прекрасной альтернативой овощному рагу. А главное его преимущество в том, что готовится оно за считанные минуты без особого труда, так что даже школьники справятся на ура.
Для приготовления фасоли понадобится:
• Небольшая банка консервированной белой или красной фасоли без томата;
• Крупный помидор;
• Несколько веточек свежей петрушки;
• Пара стеблей зелёного лука;
• Несколько листочков свежей мяты или базилика;
• Две-три веточки свежей кинзы;
• Соль и молотый перец;
• Стакан йогурта без добавок.
Тушёная фасоль с йогуртом. \ Фото: healthyrecipeecstasy.com.
Переходим к готовке фасоли:
• С фасоли сливаем жидкость;
• Солим и перчим;
• Добавляем нарезанные мелким кубиком томаты;
• Перемешиваем;
• При желании слегка измельчаем блендером;
• Раскладываем по чашкам или пиалам;
• Готовим в микроволновке две-три минуты на полной мощности;
• В миске смешиваем йогурт с солью, молотым перцем, мелко нарезанным зелёным луком, петрушкой, кинзой и мятой или базиликом;
• Перебиваем блендером до густой однородной массы;
• Получившимся соусом поливаем запечённую фасоль и подаём к столу.
3. Пряная овсянка
Пряная овсянка. \ Фото: img.sunset02.com.
Многие привыкли есть на завтрак сладкую овсянку или мюсли, залитые молоком. А как насчёт пряной версии каши? Блюдо получается невероятно вкусным и сытным, и главное полезным.
Для приготовления пряной овсянки понадобится:
• Горсть цельнозерновой овсянки;
• Полстакана жирного творога, тофу или фета;
• Немного хлопьев перца чили;
• Немного молотого мускатного ореха;
• Щепотку молотого орегано и столько же розмарина;
• Кусочек сливочного масла;
• Горсть солёного миндаля или арахиса;
• Немного свежей зелени.
Овсянка со специями. \ Фото: cookedbest.com.
Переходим к готовке пряной овсянки:
• Хлопья промываем проточной водой;
• Заливаем кипятком и даём постоять пару минут;
• После сливаем помутневшую жидкость и заливаем свежим кипятком;
• Добавляем кусочек сливочного масла, орегано, розмарин, чили и мускатный орех;
• Солим;
• Перемешиваем;
• Готовим в микроволновке на полной мощности полторы-две минуты или до полной готовности хлопьев;
• Творог смешиваем с орешками и свежей зеленью;
• Измельчаем до состояния средней крошки;
• Выкладываем поверх овсянки и подаём к столу.
4. Гречка с грибами
Гречка с грибами. \ Фото: foragerchef.com.
О пользе гречневой крупы наслышаны многие, как и о том, что из неё можно приготовить энное количество разнообразных блюд, в том числе и лёгкий, но при этом сытный завтрак в микроволновке.
Для приготовления гречки с грибами понадобится:
• Горсть гречки;
• Четыре-пять шампиньонов среднего размера;
• Кусочек сыра;
• Немного сливочного масла;
• Маленькая фиолетовая луковица;
• Соль и смесь молотых перцев;
• Немного свежей зелени.
Ингредиенты для приготовления гречки с грибами. \ Фото: bing.com.
Переходим к готовке грибной гречки:
• Гречку промываем под проточной водой;
• После заливаем кипятком;
• Накрываем крышкой и оставляем на несколько минут;
• Шампиньоны моем;
• Просушиваем;
• Очищаем и нарезаем на четвертинки;
• Лук чистим и нарезаем на несколько частей;
• Смешиваем с грибами;
• Измельчаем до состояния крупной крошки;
• Тарелку смазываем сливочным маслом;
• Выкладываем грибную смесь;
• Отправляем в микроволновку;
• Готовим на полной мощности до лёгкой обжарки;
• С гречки сливаем мутную жидкость и заливаем свежим кипятком;
• Солим, перчим;
• Добавляем кусочек масла и грибную зажарку;
• Раскладываем по кружкам или пиалам;
• Готовим на полной мощности около пяти трёх-минут;
• Перед подачей посыпаем тёртым сыром и свежей зеленью.
5. Овощное рагу с ветчиной
Овощное рагу с ветчиной. \ Фото: d1pfz4jrn3ewag.cloudfront.net.
Для приготовления этого блюда подойдут как свежие, так и замороженные овощи. Рагу получается в меру сочным и румяным, так что нет смысла стоять час у плиты, чтобы приготовить тушёные овощи, когда можно справиться с приготовлением завтрака за считанные минуты.
Для приготовления рагу с ветчиной понадобится:
• Замороженная овощная смесь или:
• Пара картошек;
• Немного спаржевой или консервированной фасоли;
• Болгарский перец;
• Пара томатов;
• Несколько стеблей зелёного лука;
• Две-три веточки петрушки;
• Грамм сто-сто пятьдесят ветчины;
• Немного сливочного или оливкового масла;
• Соль и молотый перец;
• Немного томатной пасты, кетчупа или соуса.
Рагу из овощей с ветчиной. \ Фото: livinglavidaholoka.com.
Переходим к готовке овощного рагу с ветчиной:
• Замороженную смесь предварительно размораживаем;
• Если овощи свежие, то моем их, чистим и нарезаем мелким кубиком;
• Выкладываем в керамическую глубокую миску, смазанную сливочным или оливковым маслом;
• Солим, перчим, добавляем измельчённый зелёный лук;
• Заливаем горячей томатной смесью;
• Перемешиваем и добавляем нарезанную небольшим кубиком ветчину;
• Тушим в микроволновке на полной мощности до готовности (овощи должны быть мягкими);
• Посыпаем свежей зеленью и подаём к столу на завтрак.
6. Рис с креветками
Рис с креветками. \ Фото: seriouseats.com.
Ещё один рецепт завтрака на скоро руку – рис с креветками. С этим блюдом вы точно забудете о чувстве голода до самого обеда.
Для приготовления риса с креветками понадобится:
• Двести грамм очищенных креветок;
• Горсть риса;
• Немного соевого соуса;
• Немного сливочного масла;
• Зубчик чеснока;
• Немного соли и перца;
• Пара веточек свежей зелени;
• Щепотка сахара;
• Немного лимонного сока.
Креветки с рисом. \ Фото: feelgoodfoodie.net.
Переходим к готовке риса с креветками:
• Рис промываем под проточной водой;
• Заливаем кипятком и оставляем под крышкой на три-четыре минуты;
• Сливаем помутневшую жидкость и заливаем свежим кипятком;
• Солим и перчим;
• Добавляем кусочек сливочного масла;
• Отправляем в микроволновку;
• Варим до полной готовности на полной мощности;
• Креветки размораживаем;
• Маринуем на пять минут в соевом соусе, смешанным с пропущенным через пресс чесноком, лимонным соком и молотым перцем;
• После отправляем в микроволновку и готовим до лёгкого золотистого цвета на полной мощности;
• Выкладываем креветки поверх готового риса, поливая соусом;
• Украшаем свежей зеленью и наслаждаемся полноценным завтраком.
7. Морковно-творожная запеканка
Морковно-творожная запеканка. \ Фото: marleysmenu.com.
Морковно-творожная запеканка станет прекрасной альтернативой сырникам. Блюдо получается нежным, лёгким и воздушным.
Для приготовления морковно-творожной запеканки понадобится:
• Двести грамм густого морковного пюре;
• Стакан творога;
• Одно яйцо;
• Ванильный сахар;
• Разрылитель;
• Щепотка молотой корицы и столько же мускатного ореха;
• Немного мёда и крахмала.
Запеканка из творога и морковки. \ Фото: kitchenathoskins.com.
Переходим к готовке морковно-творожной запеканки:
• Морковное пюре смешиваем с крахмалом, разрыхлителем, яйцом и творогом;
• Добавляем мёд, ванильный сахар, мускатный орех и корицу;
• Перемешиваем до однородной массы;
• Запекаем в микроволновке на полной мощности до готовности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии