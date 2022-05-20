Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это то, что создаёт человека. Это детальный план нашего тела. Без ДНК человека не было бы. Это макромолекула, которая несёт в себе генетические инструкции для развития и функционирования всех живых организмов и даже не совсем живых (например, вирусов).



ДНК присутствует в каждой отдельной клетке человеческого организма и наследуется от родителей, поэтому мы во многом похожи на своих пап и мам. Будучи, безусловно, хорошей и нужной вещью, ДНК, тем не менее, может быть использована в зловещих целях. Например, воспроизводя себя с помощью ДНК, вирусы инфицируют организмы.



Так на что похожа ДНК? Она имеет форму двойной спирали, что, по существу, означает, что это закрученная в гигантскую спираль «лестница», а каждая ступенька «лестницы» состоит из пары нуклеотидов. Иногда во время репликации ДНК происходят изменения, вызывающие мутации. Хотя не все мутации бывают вредными — некоторые могут оказаться полезными.



Итак, приготовьтесь узнать 25 интересных фактов про ДНК, которые помогут вам узнать о себе немного больше!







25. Пиявковидные коловратки — это микроскопические существа, которые размножаются путём включения в свою ДНК генов съеденных организмов — растений, животных, грибов и бактерий. Каждая особь пиявковидной коловратки несёт в себе пару гонад (органов, продуцирующих половые клетки). Таким образом, в течение вот уже более 80 миллионов лет они могут обходиться без полового размножения.

24. Если печатать по одному слову в секунду каждый день по 8 часов, то для того, чтобы напечатать геном человека, понадобится 50 лет.23. Вместо яда осы бракониды вводят своим жертвам вирус, который подавляет иммунную систему и позволяет паразитирующим личинкам расти внутри жертвы.Учёные выяснили, что этот вирус не похож ни на какой другой , существующий на нашей планете. Ему более 100 миллионов лет, и он, по-видимому, «встроен» в саму ДНК бракониды.22. ДНК в крови человека, которому сделали пересадку костного мозга, может содержать и ДНК донора (что в прошлом не раз приводило к ошибочным арестам людей).21. У братьев и сестёр ДНК совпадает на 50% — так же, как у родителей и детей.20. ДНК повреждается почти 1.000.000 раз в течение дня. Это происходит в каждой отдельной клетке человеческого тела. К счастью, в организме человека предусмотрена сложная система восстановления. Если она не срабатывает, это может привести к раку или смерти клетки.19. Из всех беспозвоночных наиболее близкородственными человеку являются дождевые черви (у нас с ними больше общего в ДНК, чем с тараканами и даже осьминогами).18. По словам учёных, члены четырёх исландских семей имеют ДНК, которую можно найти только среди американских аборигенов (индейцев). Это свидетельствует о том, что около 1000 лет назад викинги привезли из Америки в Европу индейскую женщину.17. На Международной космической станции есть жёсткий диск, который называется «Диск бессмертия». В нём содержатся ДНК таких выдающихся людей, как Лэнс Армстронг и Стивен Хокинг, на случай катастрофы всемирного масштаба.16. Жительница американского штата Мэриленд Брук Гринберг (Brooke Greenberg) была размером с ребёнка и обладала умственными способностями годовалого малыша. Она умерла недавно в возрасте 20 лет. Учёные полагают, что в ДНК американки может находиться «ключ» к биологическому бессмертию . 15. Подобно ДНК браконидов, о которых вы узнали выше, ДНК человека приблизительно на 8% состоит из древних вирусов, которые инфицировали людей.14. Согласно исследованиям ДНК, полинезийцы, возможно, посещали Чили в 1300-ых годах, добравшись до Америки раньше Колумба на 200 лет раньше.13. Всю сохранённую в цифровом формате информацию в мире можно записать в 2 граммах ДНК.12. Учёные закодировали песню «It’s A Small World After All» («Это всё же маленький мир») в ДНК бактерии, стойкой к радиоактивности, так что в случае ядерной катастрофы люди будущего или другая форма жизни сможет её послушать.11. Джон Шнебергер (John Schneeberger) — замбийский врач, живущий в Канаде, которому в 2004 году было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Он имплантировал себе в руку трубку с чужой кровью, тем самым обманув следствие, когда у него брали кровь на анализ ДНК. Когда позже обман раскрылся, его депортировали.10. ДНК всех людей сходна на 99,9%. Все различия между нами находятся в оставшейся одной десятой процента.9. Генетическое содержание яйцеклетки можно заменить на ДНК мужчины и затем оплодотворить сперматозоидом. В этом случае биологическими родителями ребёнка будут двое мужчин.8. Если ДНК во всех клетках тела человека размотать, то она может растянуться на 16 миллиардов километров. Это примерное расстояние от Земли до Плутона и обратно.7. Хотя существует немало сайтов и лабораторий, предлагающих сделать генетический анализ слюны человека для определения его родословной, учёные предупреждают, что это сродни генетической астрологии и не должно восприниматься всерьёз.6. ДНК человека на 50% идентична ДНК банана.5. Учёные установили, что период полураспада ДНК составляет 521 год, а через 1,5 миллиона лет нельзя прочесть даже те образцы ДНК, которые сохранились наилучшим образом . 4. По этой причине крайне маловероятно, чтобы динозавров и доисторических существ можно было бы когда-нибудь клонировать, так как они вымерли более 65.000.000 лет назад.3. Расследуя дело о краже драгоценностей, сотрудники немецкой полиции взяли образцы ДНК. Результаты привели к двум близнецам, Хассану и Аббасу О. (по немецким законам, запрещено называть их полные имена).Оба брата отрицали свою причастность к преступлению, хотя полицейские точно знали, что это сделал один из них (это подтверждает результат анализа ДНК). К сожалению, следователи так и не смогли определить — который именно (их ДНК практически идентичны, так как они близнецы). А поскольку, по законам Германии, подозреваемых нельзя задерживать на неопределённый срок, у полиции не было другого выбора, кроме как отпустить их.2. У всех людей неафриканского происхождения имеются следы ДНК неандертальцев.1. В 2013 году был реализован проект под названием «Глубоководное хранение Hornsleth» (Hornsleth Deep Storage Project), в рамках которого на дно самой глубокой части океана была опущена «капсула времени». В ней содержались образцы человеческой крови, волос и ДНК животных. Это сделано для того, чтобы в будущем можно было возродить виды, находящиеся под угрозой исчезновения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)