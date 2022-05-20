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Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это то, что создаёт человека. Это детальный план нашего тела. Без ДНК человека не было бы. Это макромолекула, которая несёт в себе генетические инструкции для развития и функционирования всех живых организмов и даже не совсем живых (например, вирусов).

ДНК присутствует в каждой отдельной клетке человеческого организма и наследуется от родителей, поэтому мы во многом похожи на своих пап и мам. Будучи, безусловно, хорошей и нужной вещью, ДНК, тем не менее, может быть использована в зловещих целях. Например, воспроизводя себя с помощью ДНК, вирусы инфицируют организмы.

Так на что похожа ДНК? Она имеет форму двойной спирали, что, по существу, означает, что это закрученная в гигантскую спираль «лестница», а каждая ступенька «лестницы» состоит из пары нуклеотидов. Иногда во время репликации ДНК происходят изменения, вызывающие мутации. Хотя не все мутации бывают вредными — некоторые могут оказаться полезными.

Итак, приготовьтесь узнать 25 интересных фактов про ДНК, которые помогут вам узнать о себе немного больше!

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше

25. Пиявковидные коловратки — это микроскопические существа, которые размножаются путём включения в свою ДНК генов съеденных организмов — растений, животных, грибов и бактерий. Каждая особь пиявковидной коловратки несёт в себе пару гонад (органов, продуцирующих половые клетки). Таким образом, в течение вот уже более 80 миллионов лет они могут обходиться без полового размножения.



Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
24. Если печатать по одному слову в секунду каждый день по 8 часов, то для того, чтобы напечатать геном человека, понадобится 50 лет.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
23. Вместо яда осы бракониды вводят своим жертвам вирус, который подавляет иммунную систему и позволяет паразитирующим личинкам расти внутри жертвы.
Учёные выяснили, что этот вирус не похож ни на какой другой, существующий на нашей планете. Ему более 100 миллионов лет, и он, по-видимому, «встроен» в саму ДНК бракониды.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
22. ДНК в крови человека, которому сделали пересадку костного мозга, может содержать и ДНК донора (что в прошлом не раз приводило к ошибочным арестам людей).

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
21. У братьев и сестёр ДНК совпадает на 50% — так же, как у родителей и детей.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
20. ДНК повреждается почти 1.000.000 раз в течение дня. Это происходит в каждой отдельной клетке человеческого тела. К счастью, в организме человека предусмотрена сложная система восстановления. Если она не срабатывает, это может привести к раку или смерти клетки.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
19. Из всех беспозвоночных наиболее близкородственными человеку являются дождевые черви (у нас с ними больше общего в ДНК, чем с тараканами и даже осьминогами).

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
18. По словам учёных, члены четырёх исландских семей имеют ДНК, которую можно найти только среди американских аборигенов (индейцев). Это свидетельствует о том, что около 1000 лет назад викинги привезли из Америки в Европу индейскую женщину.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
17. На Международной космической станции есть жёсткий диск, который называется «Диск бессмертия». В нём содержатся ДНК таких выдающихся людей, как Лэнс Армстронг и Стивен Хокинг, на случай катастрофы всемирного масштаба.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
16. Жительница американского штата Мэриленд Брук Гринберг (Brooke Greenberg) была размером с ребёнка и обладала умственными способностями годовалого малыша. Она умерла недавно в возрасте 20 лет. Учёные полагают, что в ДНК американки может находиться «ключ» к биологическому бессмертию.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
15. Подобно ДНК браконидов, о которых вы узнали выше, ДНК человека приблизительно на 8% состоит из древних вирусов, которые инфицировали людей.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
14. Согласно исследованиям ДНК, полинезийцы, возможно, посещали Чили в 1300-ых годах, добравшись до Америки раньше Колумба на 200 лет раньше.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
13. Всю сохранённую в цифровом формате информацию в мире можно записать в 2 граммах ДНК.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
12. Учёные закодировали песню «It’s A Small World After All» («Это всё же маленький мир») в ДНК бактерии, стойкой к радиоактивности, так что в случае ядерной катастрофы люди будущего или другая форма жизни сможет её послушать.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
11. Джон Шнебергер (John Schneeberger) — замбийский врач, живущий в Канаде, которому в 2004 году было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Он имплантировал себе в руку трубку с чужой кровью, тем самым обманув следствие, когда у него брали кровь на анализ ДНК. Когда позже обман раскрылся, его депортировали.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
10. ДНК всех людей сходна на 99,9%. Все различия между нами находятся в оставшейся одной десятой процента.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
9. Генетическое содержание яйцеклетки можно заменить на ДНК мужчины и затем оплодотворить сперматозоидом. В этом случае биологическими родителями ребёнка будут двое мужчин.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
8. Если ДНК во всех клетках тела человека размотать, то она может растянуться на 16 миллиардов километров. Это примерное расстояние от Земли до Плутона и обратно.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
7. Хотя существует немало сайтов и лабораторий, предлагающих сделать генетический анализ слюны человека для определения его родословной, учёные предупреждают, что это сродни генетической астрологии и не должно восприниматься всерьёз.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
6. ДНК человека на 50% идентична ДНК банана.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
5. Учёные установили, что период полураспада ДНК составляет 521 год, а через 1,5 миллиона лет нельзя прочесть даже те образцы ДНК, которые сохранились наилучшим образом.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
4. По этой причине крайне маловероятно, чтобы динозавров и доисторических существ можно было бы когда-нибудь клонировать, так как они вымерли более 65.000.000 лет назад.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
3. Расследуя дело о краже драгоценностей, сотрудники немецкой полиции взяли образцы ДНК. Результаты привели к двум близнецам, Хассану и Аббасу О. (по немецким законам, запрещено называть их полные имена).

Оба брата отрицали свою причастность к преступлению, хотя полицейские точно знали, что это сделал один из них (это подтверждает результат анализа ДНК). К сожалению, следователи так и не смогли определить — который именно (их ДНК практически идентичны, так как они близнецы). А поскольку, по законам Германии, подозреваемых нельзя задерживать на неопределённый срок, у полиции не было другого выбора, кроме как отпустить их.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
2. У всех людей неафриканского происхождения имеются следы ДНК неандертальцев.

Факты про ДНК, благодаря которым вы узнаете о себе немного больше
1. В 2013 году был реализован проект под названием «Глубоководное хранение Hornsleth» (Hornsleth Deep Storage Project), в рамках которого на дно самой глубокой части океана была опущена «капсула времени». В ней содержались образцы человеческой крови, волос и ДНК животных. Это сделано для того, чтобы в будущем можно было возродить виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

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