Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Тим Бертон – американский кинорежиссер, продюсер и мультипликатор, известный тем, что любит делать фильмы с изрядной примесью готики. Русский художник Андрей Тарусов представил, как выглядели бы популярные диснеевские персонажи, если бы режиссером этих мультфильмов был Тим Бертон.







Бэмби.







Белоснежка.







Король Лев.

101 далматинец.Алладин.Красавица и Чудовище.Дамбо.Пиноккио . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)