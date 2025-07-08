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Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Тим Бертон – американский кинорежиссер, продюсер и мультипликатор, известный тем, что любит делать фильмы с изрядной примесью готики. Русский художник Андрей Тарусов представил, как выглядели бы популярные диснеевские персонажи, если бы режиссером этих мультфильмов был Тим Бертон.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Бэмби.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Белоснежка.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Король Лев.



Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Русалочка.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

101 далматинец.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Алладин.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Красавица и Чудовище.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Спящая красавица.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Дамбо.

Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Пиноккио.

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Андрей Тарусов
Тим Бертон
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