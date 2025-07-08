Если бы диснеевские мульфильмы снимал Тим Бертон

Тим Бертон – американский кинорежиссер, продюсер и мультипликатор, известный тем, что любит делать фильмы с изрядной примесью готики. Русский художник Андрей Тарусов представил, как выглядели бы популярные диснеевские персонажи, если бы режиссером этих мультфильмов был Тим Бертон.
Бэмби.
Белоснежка.
Король Лев.
Русалочка.
101 далматинец.
Алладин.
Красавица и Чудовище.
Спящая красавица.
Дамбо.
Пиноккио.
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