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Как быстро высушить бельё зимой

Высушите бельё быстро даже зимой! Маленькая хитрость поможет вам в этом. Вам даже не понадобится сушильный автомат!

Как быстро высушить бельё зимой

Установите сушилку рядом с радиатором.

Как быстро высушить бельё зимой

А теперь поверх сушилки постелите любую ткань — например, простынь. Край простыни закиньте за батарею.

Как быстро высушить бельё зимой

Накройте простынью бельё на сушилке со всех сторон. В таком виде вещи высохнут очень быстро — проверяйте!

Как быстро высушить бельё зимой
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