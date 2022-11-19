Как быстро высушить бельё зимой

Высушите бельё быстро даже зимой! Маленькая хитрость поможет вам в этом. Вам даже не понадобится сушильный автомат!







Установите сушилку рядом с радиатором.







А теперь поверх сушилки постелите любую ткань — например, простынь. Край простыни закиньте за батарею.







Накройте простынью бельё на сушилке со всех сторон. В таком виде вещи высохнут очень быстро — проверяйте!





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