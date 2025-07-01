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Ленивый способ черенкования роз большими партиями осенью

Осенью после обрезки роз остается много веток, которые можно укоренить в саженцы. Нужно отметить, что весной они имеют очень высокую приживаемость, поэтому от таких черенков получается максимальная отдача.



Что потребуется:

секатор;

пластиковый ящик;

песок;

Корневин;

свеча;

речной песок;

лутрасил 60 гр/м2.



Процесс черенкования роз

Осенью можно черенковать абсолютно любые по толщине ветки. Они нарезаются на черенки с 4-5 почками.




Нижний срез делается косым за 1 см до первой почки, верхний ровным на 1 см выше последней. Таким образом, заготавливается нужное количество черенков без листьев.
Черенки необходимо выстоять 2 часа в растворе стимулятора роста «Корневин». На маленькую упаковку 10 гр. достаточно добавить 200 мл воды. Сразу же нужно запечатать верхний срез черенков воском со свечи.






Черенки высаживаются в заранее перекопанную подготовленную почву в слегка затененное место. На ней нарезаются бороздки глубиной 10 см. Нужно 2 коротких грядки, которые можно накрыть пластиковым ящиком. В бороздки насыпается речной песок.



Черенки укладываются в бороздки под углом 45 градусов с шагом 5-7 см. Их нижний торец слегка углубляется, затем они засыпаются грунтом. Сверху их нужно прикрыть пластиковым ящиком.



Позже, когда температура ночью начнет приближаться к нулю, следует их присыпать под ящиком хвоей или сухоцветом слоем в 20 см.



Сверху все укрывается в 2 слоя спанбондом или лутрасилом плотностью 60 гр/м2. Можно просто использовать ящик и 3-4 слоя укрывного материала.
Весной нужно будет убрать хвою и оставить один слой лутрасила, чтобы постепенно закалить черенки.
По мере пробуждения почек и укоренения они аккуратно вырываются и рассаживаются.



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