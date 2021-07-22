Можно ли есть на ночь и вредно ли готовить в микроволновке: самые распространенные мифы о еде

Мифы о еде и здоровье укоренялись в нашем обществе на протяжении веков. Некоторые из них так прочно засели в головах, что воспринимаются как данность. Пройдемся по основным досадным заблуждениям, чтобы вы могли есть с удовольствием, не опасаясь за свой организм.
1. Вегетарианские и веганские диеты всегда полезнее
Не все вегетарианские диеты идеальны. /Фото: womensecretshealth.com
Есть много людей, которые уделяют большое внимание своему питанию и предпочитают растительную пищу, но не все так просто. Вегетарианские и веганские диеты с акцентом на цельные зерна, бобовые и орехи очень полезны, они содержат множество питательных веществ. Тем не менее, разные заменители мяса, рафинированные углеводы и бутерброды с арахисовым маслом также могут быть частью растительной диеты. А говорить об их полезности было бы странно. Будьте внимательнее!
2. Все калории одинаковы
Не все калории одинаковы. /Фото: img-global.cpcdn.com
Калорийность печенья отличается от калорийности яблока или салата. Кажется, что тут такого – съесть одно печенье или слопать несколько плодов? По расчетной таблице все одинаково. Но, рассматривая все калории как равные, вы игнорируете тот момент, как пища переваривается и используется организмом для получения энергии.
Например, сладкий напиток может проигрывать по калорийности груше, но его гликемический индекс (способность повышать уровень сахара в крови) будет очень большим, так как в нем нет клетчатки. А вот сладкая груша, в которой как раз она присутствует, способна влиять на сахар в крови постепенно. Когда человек постоянно питается продуктами с высоким гликемическим индексом, пусть даже низкокалорийными, у него может появиться резистентность к инсулину. А это прямая дорога к диабету 2 типа. А некоторые питательные вещества, например, хорошие жиры, помогают нам долго не чувствовать голод.
3. Вам следует избегать жира
Хорошие жиры обязательно нужны. /Фото: d1fkw8life356y.cloudfront.net
Жиры (конечно же, хорошие) необходимы для поддержания здоровья, они способствуют насыщению, правильной работе мозга, гормональной стабильности и другим вещам. Баланс ненасыщенных и насыщенных жиров должен соблюдаться, так что выбирайте полезные для себя продукты, такие как авокадо, орехи, оливковое масло, свежие яйца и масло с травами. В обезжиренных готовых продуктах часто заменяют жир рафинированным сахаром и неполезными добавками, которых следует избегать.
4. Детокс и чистка необходимы организму
Чистка организма – это миф. /Фото: static0.thetalkoimages.com
Организм естественным образом очищает себя каждую минуту, поэтому экстремальные (даже опасные) способы «выводов токсинов» и «полной чистки соками» совершенно не нужны. Вместо этих придуманных методов ешьте разнообразную, здоровую, необработанную пищу каждый день. Конечно, свежевыжатые овощные соки могут быть вкусным и полезным дополнением к вашей диете, в них есть множество питательных веществ, но они никогда не заменят полноценное питание. Кстати, повысить свой иммунитет можно при помощи сока из сельдерея, огурца и капусты.
5. От всех углеводов толстеют
Углеводы бывают разные. /Фото: dietdetective.com
Подобно калориям и жирам, существуют разные виды углеводов. Рафинированные углеводы, подобные тем, что содержатся в сладостях, газированной воде и белом хлебе, быстро повышают уровень сахара в крови. Это приводит к усилению чувства голода, перепадам настроения и в результате к перееданию. Медленно перевариваемые углеводы - полная противоположность, они способны выравнивать сахар в крови и дольше сохранять ощущение насыщения. Кроме того, эти вещества содержатся не только в мучных изделиях - фрукты и овощи также являются их источником, и они дают прилив сил, а не энергетический спад. Если человек превышает все допустимые нормы питания, да еще и употребляет при этом в основном рафинированные углеводы, он обязательно наберет вес. Разнообразьте свой рацион, не забывайте, что есть еще белки и жиры.
6. Яйца вредны для сердца
Яйца не вредны для сердца здорового человека. /Фото: theepochtimes.com
Яйца - источник холестерина, который в прошлом считался очень вредным. Сейчас мнения диетологов изменились: доказано, что яйца очень мало влияют на повышение уровня холестерина в крови, и большинство здоровых людей могут есть их 1-2 раза в день без каких-либо негативных последствий. Продукты, которые вредны для вашего сердца и способствуют образованию налета на артериях - это рафинированные углеводы, выпечка, гидрогенизированные жиры и фаст-фуд. Генетика также играет большую роль, поэтому проконсультируйтесь с врачом о подходящем для вас питании.
7. Если есть на ночь, то обязательно наберешь вес
Ешьте когда хотите. /Фото: lite.vesti-ukr.com
Еда сама по себе не вызывает увеличения веса. Важно, что и сколько вы едите. Сосредоточьтесь на потреблении максимума калорий в те моменты, когда вам особенно нужна физическая и умственная энергия - для большинства людей это полдень. Если вы едите поздно ночью по привычке или от скуки, и при этом вы плотно поужинали, такое поведение может привести к увеличению веса. Но с временем суток это никак не связано.
8. Приготовление пищи в микроволновой печи убивает питательные вещества
Микроволновка не сжигает питательные вещества. /Фото: apicorrection.com
Приготовление пищи в микроволновой печи отнимает не больше питательных веществ, чем плита или духовка, а фактически может помочь их сохранить благодаря быстрому приготовлению пищи. Одна вещь, которую вы не должны делать: греть еду в пластиковом контейнере, содержащем BPA, так как это вещество может переходить в продукты. Лучше возьмите емкости из стекла или керамики.
9. Пропускать завтрак вредно
Завтрак не обязателен, можно поесть позднее. /Фото: media.herworld.com
Пропуск завтрака не вреден для большинства здоровых взрослых - некоторые просто не голодны по утрам. Если вы заметили, что едите больше в течение дня, потому что пропустили утренний прием пищи, постарайтесь организовать перекус через 2-3 часа после пробуждения. Вы будете удивлены, насколько это снизит ваш аппетит в обед. Слушайте свое тело, оно скажет вам, когда оно голодно, и не только утром, но днем, вечером и ночью.
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