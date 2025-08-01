Как старинный каменный амбар превратили в роскошный гостевой дом

Ирландия – страна древних сказаний, захватывающих легенд, зеленых лугов, старинных замков, крепостей, фермерских домов и даже колоритных амбаров, каждый камень которых таит в себе множество удивительных историй. Сохранившиеся по сей день строения, вдохновляют предприимчивых ирландцев на интересные трансформации, позволяющие сохранить памятники архитектуры, при этом неплохо заработать., расположенным менее чем в часе езды от Дублина.
1. От амбара к романтическому убежищу
Предприимчивый ирландец превратил старый амбар в гостевой домик, который теперь приносит неплохой доход. | Фото: smallhousebliss.com (Crows' Hermitage, Ирландия).
Ирландия – прекрасная страна, привлекающая своей фантастической природой, колоритными строениями и захватывающими легендами. Она славится своим гостеприимством и предприимчивыми жителями, которые способны превратить даже 500-летние амбары в романтические убежища. Взять, к примеру, трансформацию старинного строения, возведенного ориентировочно в 1600-х годах в живописной деревеньке Ардкат, которая находится менее чем в часе езды от столицы страны. Учитывая почтенный возраст каменного объекта, которое преимущественно служило хозяйственной постройкой недалеко от дома фермера, неудивительно, что нынешний владелец недвижимости задумался о его реконструкции.
Старый амбар мог бы вскоре рассыпаться как конюшня, расположенная неподалеку, но предприимчивый владелец вдохнул в него новую жизнь (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.
Этот амбар, в свое время столяр по профессии и призванию использовал в качестве мастерской по изготовлению мебели, но поскольку он обветшал, то требовалось произвести капитальный ремонт, чтобы в один прекрасный день он попросту не рухнул.
2. Небольшое пространство компенсируется идеальной атмосферой
Убрав перекрытия, получилось сделать просторную гостиную открытой планировки (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: bydlimeutulne.cz.
Учитывая, что амбар был узким и совсем небольшого размера, при этом имел два этажа, хотя и с низкими полками, имелась перспектива превратить его в особенное пространство, если избавиться от перекрытия. Именно так и поступил предприимчивый владелец, который хоть никогда и не занимался строительством, но все же умел многое делать своими руками и являлся довольно творческой личностью. Убрав полностью перекрытия, как между этажами, так и потолок на втором уровне, удалось получить довольно объемное пространство, которое он подчеркнул большим потоком солнечного света.
Лицевой фасад амбара сделали из стекла, чтобы как можно больше естественного света могло проникнуть внутрь узкого пространства (Crows' Hermitage, Ирландия).
В ночное время стеклянную стену можно зашторить, чтобы создать более приватную обстановку (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: bydlimeutulne.cz.
Несмотря на то, что окна в основной части здания на первом этаже расположены чуть ли не на уровне пола, так как они вставлены в оригинальные проемы, внутрь гостевого домика, получившего название Crows' Hermitage («Вороний эрмитаж») проникает огромный объем дневного света. В основном за счет практически полностью остекленного переднего фасада, состоящего из двустворчатых стеклянных дверей и изготовленного на заказ окна, которое поднимается под самый конек здания, ведь потолок решили не устанавливать. Стоит отметить, что стекло удерживают массивные деревянные рамы, которые прекрасно дополняют старинную каменную композицию, наблюдаемую как в экстерьере, так и в интерьере «Вороньего эрмитажа».
Старые оконные проемы и мансардные окна способны наполнить внутреннее пространство солнечным светом (Crows' Hermitage, Ирландия).
Помимо стеклянного торца обновленного амбара свет проникает и сквозь окна, установленные на прежних местах. Несмотря на то, что окна небольшого размера, это не мешает проникновению солнечных лучей, при этом открывает обзор на идиллический сельский пейзаж, равно как и мансардные окна, дающие возможность еще и в ночное время наслаждаться звездным небом.
Уютный мягкий диванчик компенсирует недостаток узкого пространства особенно, если учесть, что рядом имеется дровяная печка (Crows' Hermitage, Ирландия).
Находясь во дворе усадьбы на подходе к гостевому домику, в который превратили старинный амбар, никто даже не подозревает, что ждет их внутри каменного строения, сохранившего традиционный сельский колорит прошлых веков. Совсем узкий и неказистый с виду амбар удивляет достаточным простором и расслабляющей атмосферой гостеприимного домика, где сохранилась каменная кладка, чтобы подчеркнуть его корни, при этом удалось создать теплую обстановку, компенсирующую и грубую отделку, и очень узкое пространство.
В интерьере постарались сохранить как можно больше аутентичных деталей и материалов (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.
Конечно же, в таком пространстве танцы в кругу друзей вряд ли устроишь, но зато отрешиться от суетного мира с книгой в руках на удобном диванчике у огня, точно удастся. Как и приятно провести время рядом с любимым человеком, наслаждаясь аутентичной обстановкой, не лишенной современных благ.
3. Особенности планировки
Спальня с роскошной двуспальной кроватью находится на втором уровне, где имеются мансардные окна, открывающие вид на звезды (Crows' Hermitage, Ирландия).
Уголок для чтения расположен прямо у окна (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.
Первоначально убрав перекрытия и укрепив балки, поддерживающие крышу, предприимчивый владелец установил новую платформу на втором уровне. Она занимает лишь часть всего внутреннего пространства, чтобы гостиная имела двойную высоту, ну а спальня на лофте была более уединенной и уютной. Часть площади под своеобразным мезонином занимает кухня, имеющая все необходимое, чтобы отдыхающие смогли наслаждаться домашними блюдами, если они не могут даже на отдыхе без них обходиться. Хотя можно обойтись лишь разогревом готовой еды и приготовлением кофе или чая, для этого есть все необходимые условия, бытовая техника и столовые приборы.
Под спальней находится благоустроенная кухня, мебель которой талантливый столяр сделал самостоятельно (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.
Рядом с кухней находится обеденная зона, рассчитанная на двоих посетителей (Crows' Hermitage, Ирландия).
Примечательно: Учитывая, что обустройством гостевого дома Crows' Hermitage занимался профессиональный столяр, неудивительно, что кухонный гарнитур и обеденная группа (пусть и совсем крошечная) сделана из натурального дерева самим владельцем. Впрочем, как и вся остальная мебель в колоритном гостевом домике. Здесь нет ни антиквариата, ни особой роскоши или аутентичных предметов, тем не менее, все довольно гармонично и соответствует общей атмосфере, способствующей спокойному отдыху и «перезагрузке» городских жителей.
4. Современные удобства и возможность насладиться отдыхом в идиллической сельской местности
В гостевом доме имеется и благоустроенная ванная комната (Crows' Hermitage, Ирландия).
Несмотря на то, что экстерьер гостевого домика практически полностью сохранил аутентичный вид, как и стены внутри его самого, здесь современный человек не будет чувствовать себя пещерным жителем. Помимо традиционных удобств, таких как электричество и интернет, в гостевом домике Crows' Hermitage предусмотрена благоустроенная ванная комната и отдельный туалет, в которых уже не увидите каменных стен, поскольку все они облицованы кафельной плиткой, чтобы эти зоны соответствовали санитарным нормам. Стоит отметить, что из-за небольших габаритов строения и потому, что обустройству гостиной отдана большая часть пространства на нижнем уровне, не удалось установить полноценную ванну, но зато душевая кабина вполне современная и комфортная, она прекрасно справляется со своей задачей.
В гостевом доме установлена и дровяная печь, так что посетители смогут насладиться живым теплом (Crows' Hermitage, Ирландия).
Не останутся гости Crows' Hermitage и без тепла. Для того чтобы сохранить аутентичность в каменном доме, установлена настоящая дровяная печь, способная быстро и надежно обогреть пространство. Однако, особенно в ночное время, предусмотрен еще и встроенный резервный электрообогреватель, который поддерживает комфортную температуру в холодное время года. А вот в жаркие летние дни кондиционером пользоваться не понадобится (его, кстати, нет), поскольку толстые каменные стены идеально сохраняют прохладу, обеспечивая постоянную температуру внутри помещений.
Перед входной дверью обустроили зону отдыха на свежем воздухе и с видом на живописные окрестности (Crows' Hermitage, Ирландия).
Любителям старины далеко ходить к древним развалинам не придется, их можно увидеть прямо с крыльца (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: homebydleni.cz.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что колоритный амбар, превратившийся в гостевой домик Crows' Hermitage уже во всю принимает посетителей, ведь окрестности живописной деревеньки действительно привлекательны и заслуживают внимание туристов и тех, кто мечтает отдохнуть хоть на выходных от шумной столичной жизни. Это место предлагает множество заманчивых уголков, а также подходит для знакомства с восточным побережьем Ирландии. Кстати, уютный гостевой домик с аутентичной обстановкой можно арендовать через Airbnb или через известный туристический портал Air Bed and Breakfast. Ночь парочке романтиков в столь удивительном коттедже обойдется всего в 95 долларов.
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