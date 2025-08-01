Как старинный каменный амбар превратили в роскошный гостевой дом

1. От амбара к романтическому убежищу

Предприимчивый ирландец превратил старый амбар в гостевой домик, который теперь приносит неплохой доход. | Фото: smallhousebliss.com (Crows' Hermitage, Ирландия).

Старый амбар мог бы вскоре рассыпаться как конюшня, расположенная неподалеку, но предприимчивый владелец вдохнул в него новую жизнь (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.

2. Небольшое пространство компенсируется идеальной атмосферой

Убрав перекрытия, получилось сделать просторную гостиную открытой планировки (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: bydlimeutulne.cz.

Лицевой фасад амбара сделали из стекла, чтобы как можно больше естественного света могло проникнуть внутрь узкого пространства (Crows' Hermitage, Ирландия).

В ночное время стеклянную стену можно зашторить, чтобы создать более приватную обстановку (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: bydlimeutulne.cz.

Старые оконные проемы и мансардные окна способны наполнить внутреннее пространство солнечным светом (Crows' Hermitage, Ирландия).

Уютный мягкий диванчик компенсирует недостаток узкого пространства особенно, если учесть, что рядом имеется дровяная печка (Crows' Hermitage, Ирландия).

В интерьере постарались сохранить как можно больше аутентичных деталей и материалов (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.

3. Особенности планировки

Спальня с роскошной двуспальной кроватью находится на втором уровне, где имеются мансардные окна, открывающие вид на звезды (Crows' Hermitage, Ирландия) .

Уголок для чтения расположен прямо у окна (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.

Под спальней находится благоустроенная кухня, мебель которой талантливый столяр сделал самостоятельно (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: smallhousebliss.com.

Рядом с кухней находится обеденная зона, рассчитанная на двоих посетителей (Crows' Hermitage, Ирландия).

4. Современные удобства и возможность насладиться отдыхом в идиллической сельской местности

В гостевом доме имеется и благоустроенная ванная комната (Crows' Hermitage, Ирландия).

В гостевом доме установлена и дровяная печь, так что посетители смогут насладиться живым теплом (Crows' Hermitage, Ирландия).

Перед входной дверью обустроили зону отдыха на свежем воздухе и с видом на живописные окрестности (Crows' Hermitage, Ирландия).

Любителям старины далеко ходить к древним развалинам не придется, их можно увидеть прямо с крыльца (Crows' Hermitage, Ирландия). | Фото: homebydleni.cz.