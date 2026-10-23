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Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки

Несмотря на то, что осень пока солнечная, сезон дождей не за горами. Поэтому сразу нужно подумать, как вы будете сушить промокшую обувь. Фен и батарея не вариант – они деформируют ткань и портят клей. Можно купить электросушилку, но лишние деньги есть не всегда.

Лайфхак 1: Газета

Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки
Набейте обувь газетными шариками.


Если у вас дома завалялись старые газеты, которые вы давно прочитали, но не успели выбросить, поздравляем – вы сможете быстро высушить мокрую обувь без вреда для нее. Для начала советуем достать стельки – их лучше сушить отдельно на батарее. Далее возьмите несколько страниц газет, скомкайте их в шарики и плотно набейте мокрые кроссовки или ботинки. Важно, чтобы в обуви не осталось свободного места – носок, пятка, все пустоты должны быть заполнены до отказа. Для верности можете обмотать кроссовки сверху газетой и зафиксировать канцелярской резинкой.

Поставьте их в сухом теплом месте (можно рядом с батареей или на полу с подогревом), а через два часа поменяйте газету на сухую. Так следует делать три-четыре раза, в зависимости от того, как быстро страницы напитываются влагой. К утру ваша обувь будет абсолютно сухая. Но не ждите, что лайфхак сработает, если вы оставите одну газету на всю ночь. В этом случае она быстро станет влажной и замедлит испарение.

Почему газета лучше фена или полотенца?

Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки
Фен может деформировать кроссовки

Полотенце хорошо впитывает влагу, но только с поверхности, а не изнутри. Поэтому основная часть обуви остается мокрой. Что касается фена, то он сушит верхний слой, в то время как влага остается в стельке и подошве.
В результате кроссовка кажутся мокрыми уже через час. Что касается батареи, то она нагревает клей, в результате чего он отстает от подошвы, и деформирует материал, будь то кожа или замша.

Газета работает иначе, и вот почему. Бумага представляет собой целлюлозное волокно с капиллярами. Вода поднимается по ним, как по мостику, и постепенно переходит из ткани в газету. Чем плотнее будут лежать газетные шарики в обуви, тем больше влаги они смогут вытянуть. Согласно данным, одна страница способна впитать до 5 мл воды. Соответственно, на один кроссовок или ботинок понадобится примерно 10 скомканных страниц (возможно, больше, если речь идет о 41 размере и выше). Спустя 8-10 часов газеты будут влажными, а кроссовки – сухими. И никакой деформации или неприятного запаха.

Лайфхак 2: Рис

Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки
Положите в кроссовки носки с рисом

Газеты – отличный способ высушить мокрую обувь, но иногда их оказывается недостаточно. Если носок и узкие места после сушки остаются влажными, значит, пора подключать тяжелую артиллерию. Мы говорим про рис. Нужно взять старые носки или хлопковые мешочки, насыпать в каждый по 100 граммов крупы и положить внутрь кроссовок. Можно комбинировать рис с газетами или использовать как самостоятельное средство для сушки. Когда через несколько часов он набухнет и станет влажным, поменяйте на новый. Также некоторые хозяйки рекомендуют добавлять к рису соль в пропорции 1:10 – в этом случае гигроскопичность станет выше. Обратите внимание, что соль должна быть в мешочке и не касаться ткани, иначе она растает внутри обуви.

Частые ошибки

Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки
Сушите обувь под батареей

1. Оставлять одну газету на всю ночь. Если кроссовки очень мокрые, например, вы вступили в глубокую лужу, одной газеты будет недостаточно. Да, она впитает влагу, но далеко не всю, и в результате не позволит кроссовкам «досохнуть» самостоятельно. Сменить нужно хотя бы пару раз.

2. Слишком плотно забивать обувь. Газетные шарики действительно нужно класть впритык друг к другу, но не доводить до растягивания ткани, иначе утром вас ждет деформация.

3. Использовать цветную газету с большим количеством краски. Если обувь светлая внутри, на ней останутся следы. Поэтому безопаснее использовать черно-белые страницы или белую офисную бумагу (но у нее впитываемость хуже).

4. Сушить обувь на батарее. Высокая температура разрушает клей, поэтому после такой сушки есть все шансы, что подошва отклеится. С феном то же самое – горячий воздух достаточно агрессивный.

Популярные вопросы

Как высушить мокрую обувь за ночь без электросушилки
Поставьте мокрую обувь на решетчатую этажерку

• Поможет ли рис, если не насыпать в мешочек?

Увы, нет. В этом случае крупа просто застрянет в швах и достать ее потом будет сложно. Лучше использовать носки или мешочки из ткани, марли либо другого материала. Также помните, что рис нельзя держать во влажной среде больше восьми часов – он может начать прорастать. Вряд ли вы ожидаете увидеть утром урожай в своей обуви, правда?

Эти лайфхаки простые, дешевые, но эффективные. Их легко проверить на практике, ведь газета и рис есть в каждом доме. В следующий раз, когда вы вернетесь с улицы с мокрыми кроссовками или ботинками, попробуйте положить в них вышеупомянутые подручные средства. Утром вас ждет приятный сюрприз – влага испарилась, а обувь сохранила форму. Неприятного запаха тоже нет –еще один бонус.

• Нужен ли для сушки свежий воздух?

Если есть возможность поставить мокрую обувь на открытый балкон или подоконник, отворив окно нараспашку, обязательно воспользуйтесь ею. Обувь гораздо лучше сохнет в хорошо проветриваемом помещении, поэтому это будет дополнительным преимуществом.

• Как ускорить процесс?

Если у мокрой обуви кожаная подошва, ставьте ее не на пол, и на решетчатую этажерку или обувницу. Так подошва будет высыхать быстрее и равномернее, не останется влажных участков. Нет такой этажерки? Тогда положите обувь на бок, а спустя пару часов переверните ее.
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