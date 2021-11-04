А вы знали, почему у женщин и мужчин пуговица на одежде с разных сторон?

Многие детали одежды возникли века и даже тысячелетия назад, когда и весь уклад жизни, и нравы были совсем иными, чем сейчас. Это касается также пуговиц и их расположения на одежде. Самые первые аксессуары, напоминающие современные пуговицы, были найдены археологами в долине реки Инд. Их возраст равен 4,5-5 тысячам лет.
Ученые предполагают, что первые пуговицы не служили для застегивания одежды, а были чем-то вроде амулетов от злых духов. На Руси пуговицы-обереги были популярны очень долгое время. Только в XIIIвеке германцы сообразили, что с помощью этих простых вещиц одежду можно сделать удобнее, а ее крой — совершеннее. Тогда-то пуговицы-застежки и стали использоваться во многих странах мира.
Пуговицы как оберег и символ богатства
Пуговицы очень долгое время были предметом роскоши. И само их производство было достаточно затратным, и материалы в этом процессе использовались дорогостоящие. Для высшей знати пуговицы производили из рога, слоновой кости, золота и серебра, жемчуга, драгоценных камней. Количество и изысканность пуговиц на костюме красноречиво указывали на достаток и положение в социуме их владельца.
Камзолы знатных кавалеров и платья дам из высшего общества почти всегда содержали этот важный аксессуар. Костюмы простолюдинов долгое время снабжались только разного рода завязками; в лучшем случае — очень простыми деревянными пуговицами.
Различия между одеждой дам и кавалеров
Различия заключались не только в богатстве и замысловатости одежды, но и в способе ее надевания. Дам из высшего общества всегда одевали служанки. Это началось еще в эпоху корсетов, которые нужно было туго затянуть на спине у женщины, что могла сделать только прислуга. Сама дама была абсолютно беспомощна, когда дело касалось облачения в корсет и платье.
Эта традиция сохранилась до момента применения пуговиц в качестве застежек. Когда на платьях аристократок появились пуговицы, их вполне естественно стали пришивать только на левую сторону. Так служанке, стоящей перед своей госпожой, было удобней застегивать на ней одежду. На мужских одеяниях пуговицы пришивали справа, потому что даже знатные синьоры застегивали на себе камзолы и вообще одевались самостоятельно.
Поскольку большинство людей на Земле все-таки правши (около 85%), то и способ использования пуговиц «подгонялся» под их нужды. Описанные обычаи существовали так долго, что постепенно превратились в устойчивую традицию. До сих пор пуговицы на женской одежде пришиваются слева, а на мужской — справа.
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