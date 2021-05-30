Брачные традиции на Руси : как пройти кастинг и выйти замуж за царя

Чтобы найти себе жену, российские цари XVI-XVII вв. устраивали смотры невест, на которые допускались только самые красивые и здоровые девственницы. Боярские семьи конкурировали между собой за возможность выдать замуж свою невесту. От результатов этого средневекового кастинга зависели судьбы именитых родов и даже ход истории Московского царства.











Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем. Седов Г.С., 1882 год.



В XV-XVI вв. у российских царей было множество проблем при выборе невесты. Европейские королевские семьи не желали отправлять своих дочерей в этот дикий, изолированный край. Они также не хотели, чтобы их благочестивые принцессы крестились в православную веру.



Породниться со знатными родами России было не намного проще. Хоть московские цари и считались всесильными, на самом деле они находились в зависимости от боярских семей. Здесь брачным вопросам постоянно мешали интриги и борьба за власть.







В 1505 году будущий царь Василий III решил провести первые на Руси смотрины невест, чтобы выбрать идеальную спутницу жизни. Этот обычай, заимствованный из Византийской империи, стал популярным в России на следующие две сотни лет.







Выбор царской (великокняжеской) невесты. Репин И.Е., 1884-1887.



На первом этапе «отбора» представители царя ездили по всем уголкам страны с особым царским указом.

В нем предписывалось представить всех молодых девушек на «региональные смотры». Царские послы отбирали кандидаток по многим параметрам. Царская невеста должна была быть высокого роста, красивая и здоровая. Большое внимание уделялось наличию многих детей у ее родителей. Естественно, проверялась «политическая благонадежность» семьи девушки.Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской (Выбор царской невесты). Нестеров М., 1887.От 500 до 1500 отобранных девушек отправлялись в Москву для участия в следующем туре отбора. Соперницы представали перед жюри из придворных и врачей, где отсеивались в несколько туров . Здесь уже начинались придворные интриги. Благородные семьи продвигали своих родственниц и пытались протащить их в финал. При этом против особо перспективных кандидаток на титул царицы даже организовывались сговоры.Боярский свадебный пир. Маковский К.Е., 1883 год.Несколько десятков девушек, прошедших предыдущие этапы отбора, выходили в финальный раунд. Это было очень похоже на телевизионное шоу «Холостяк».Выбор невесты. Кириллов И.Их поселили в большом красивом доме, всех одели в красивые платья. Наконец, когда прибыл царь, к нему в комнату заходили будущие невесты и кланялись в ноги. Царь давал каждой из девушек платок, вышитый золотой или серебряной нитью и жемчугом.Под венец. Маковский К.Е., 1884 год.Царь наблюдал за кандидатками, когда все вместе обедали за одним столом, а также в приватном общении, чтобы сделать правильный выбор из этой прекрасной компании. Когда царь сделал свой выбор, он передал суженой золотое кольцо. В 1505 году Соломония Сабурова стала первой царицей, прошедший подобный кастинг царя Василия III.Гравюра. Мария Хлопова, будущая невеста царя Михаила Федоровича.Остальных финалисток разбирали в жены влиятельные бояре, либо их отправляли домой с деньгами и дорогими подарками, но могли и сослать в Сибирь – в зависимости от настроения царя Венчание Николая 2 и Александры Федоровны. Репин И.Е., 1894 год.Смотры невест вышли из моды в конце XVII века. Романовы все больше стали вступать в брак с европейскими принцессами, а Россия входила в политическую жизнь западной Европы . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)