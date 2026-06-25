Как убрать запах в микроволновке за 30 секунд

Даже если вы накрываете еду в микроволновке специальной крышкой, это не всегда спасает от появления неприятных запахов. Устали слышать аромат рыбы или пригоревших кусочков пищи каждый раз, когда открываете дверцу? Самое время провести процедуру очистки. И для этого вам понадобится один секретный ингредиент.

Всех спасет лимон

Другие способы удаления запаха

1. Уксус

2. Кофе

3. Чайные пакетики

4. Сода

5. Эфирное масло

Выдавите лимонный сок в миску с водой.Не зря лимонную кислоту часто используют в быту. Ее применяют для очистки плиты, стиральной и посудомоечной машины, во время стирки, для удаления известкового налета на смесителях и накипи в чайнике. Как видите, она способна решить многие проблемы, в том числе и устранить запах в микроволновке. Испаряясь вместе с водой, кислота нейтрализует амины и альдегиды, которые являются источником неприятного аромата. А образовавшийся пар размягчает жир и другие загрязнения, благодаря чему вы можете легко убрать их обычной губкой для посуды.Итак, все, что вам нужно сделать – взять контейнер или стеклянную миску, налить в нее 100 мл воды, добавить несколько долек лимона или лимонного сока и поставить в микроволновую печь на 30 секунд. Чтобы процедура была эффективной, выберите максимальную мощность. Через полминуты возьмите тряпку и уберите остатки жира. Вуаля – микроволновка чистая и приятно пахнет лимоном. Если лимона в холодильнике не нашлось, можете использовать апельсин. Однако будьте готовы к тому, что кислота, содержащаяся в нем, не даст такого же хорошего результата.При работе с уксусом нужно открыть окно.Хорошая альтернатива лимонной кислоте – это уксус. Однако нужно быть готовым к тому, что потом придется выветривать из комнаты еще и его запах. Если вас это не пугает, можете приступать к очистке. Налейте в миску 100 мл воды и 100 мл уксуса, смочите в полученном растворе губку для посуды и тщательно протрите дно и стенки микроволновки.Если это не помогло или кроме запаха нужно убрать еще и загрязнение, сделайте следующее. Поставьте миску с водой и уксусом в микроволновую печь, включите максимальную мощность и установите таймер на 7 минут. По истечении времени не открывайте дверцу еще 15 минут – пусть пар размягчит загрязнения внутри прибора. В конце пройдитесь по стенках губкой.Перед началом процедуры не забудьте открыть окно, чтобы запах уксуса поскорее выветрился. Или включите вытяжку.Смочите губку в кофе и протрите микроволновкуЛюбите бодрящий аромат кофе? Тогда этот способ точно придется вам по душе. Заварите чашку кофе, смочите в нем тряпку или губку и пройдитесь по стенкам микроволновки. Есть и другой вариант использования любимого напитка. Можно насыпать молотый кофе в тарелку и оставить в закрытой микроволновке на несколько часов или на всю ночь. Конечно, от пятен данный способ не поможет, но если вам просто нужно избавиться от неприятного запах, подействует на ура.Сделайте крепкую чайную заваркуВечная борьба кофе с чаем продолжается даже в чистке микроволновки. Интересно, какой из этих способов эффективнее? Предлагаем проверить оба и решить, что вам больше понравилось. Итак, положите в стакан с водой несколько чайных пакетиков и поставьте его в микроволновку на две-три минуты. Как только вода закипит, выключите печь и не открывайте дверцу около 15 минут. За это время пар размягчит загрязнения, а также устранит неприятный запах. В конце протрите дно и стенки влажной тряпкой, чтобы убрать остатки загрязнений. Обратите внимание, что можно использовать как черный, так и зеленый чай. Содержание танинов, которые и борются с неприятными ароматами, в разных видах чая примерно одинаковое.Сода отлично справляется с запахом и пятнами.Было бы странно, если бы в статье о борьбе с неприятными запахами мы упомянули уксус, но забыли про соду. Все мы прекрасно знаем, что она не только хорошо очищает поверхности, но также эффективно удаляет разнообразные ароматы, вне зависимости от их происхождения.Чтобы почистить микроволновку, нужно развести соду водой до получения кашицы, смочить в ней губку и обработать все загрязненные участки. Важно оставить средство на стенках, пока оно полностью не высохнет. Через пару часов повторите обработку и смойте остатки соды чистой тряпкой.Добавьте несколько капель в емкость с водой.Лук, чеснок, рыба – со всеми этими специфическими запахами отлично справляются эфирные масла. Нужно взять миску или контейнер, налить 150 мл воды и добавить 20 капель любого масла. Лучше всего выбирать варианты с «вкусным» ароматом. Отлично подойдут корица, миндаль, цитрусовые и пр. Кипятить воду с добавлением масла нужно около 15 минут на максимальной мощности. По истечении времени протрите дно и стенки микроволновки чистой тряпкой.Чтобы избежать загрязнений в микроволновке, нужно проводить ряд профилактических мер. Во-первых, еду нужно разогревать под специальной крышкой, чтобы брызги не попадали на стенки печи. Во-вторых, после каждого использования прибора, следует протирать дно и стенки влажной тряпкой. В-третьих, раз в неделю необходимо делать паровую баню с лимоном. Это занимает минимум времени, но результат на лицо.А вот, чего делать нельзя: использовать бытовую химию с содержанием хлора или аммиака – они выпускают ядовитые пары, которые могут навредить здоровью. Также нельзя наливать воду на дно микроволновки – так можно испортить магнетрон, и придется покупать новый прибор. И не используйте мыло – оно оставить после себя запах, который будет сложно вывести. Потом вся еда, разогретая в микроволновке, будет отдавать мыльным ароматом.