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Как быстро очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня

В жизни случается разное и в какой-то ее момент вы можете столкнуться с необходимостью отчистить очень грязный и, казалось бы, совсем безнадежный унитаз.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня

Однако нет ничего невозможного, более того есть очень простой и вместе с тем очень эффективный способ отчистить даже самый запущенный унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня.


Вам потребуются:
вода;
перекись водорода;
аммиак

Сначала необходимо вычерпать из унитаза воду, чтобы концентрация рабочего раствора была больше. Сделать это можно при помощи обычной полулитровой пластиковой бутылки, используя ее как клизму.
Затем подготавливаем раствор: в 2 литра воды разводим 100 мл перекиси водорода и 50 мл аммиака, хорошо все перемешиваем. При работе с аммиаком необходимо соблюдать меры безопасности: использовать перчатки, а также не подпускать детей и животных.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня

Получившийся раствор выливаем в унитаз и с помощью щетки или ершика хорошо распределяем его по всей поверхности унитаза. Если загрязнение не очень сильное, оставляем раствор на 2-3 часа, если сильное — на 6 часов или на всю ночь.

Как быстро очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня

По истечении необходимого времени еще раз очищаем всю поверхность при помощи ершика, после чего спускаем воду и получаем белоснежный унитаз!

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