Как быстро очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня

В жизни случается разное и в какой-то ее момент вы можете столкнуться с необходимостью отчистить очень грязный и, казалось бы, совсем безнадежный унитаз.







Однако нет ничего невозможного, более того есть очень простой и вместе с тем очень эффективный способ отчистить даже самый запущенный унитаз от ржавчины, известкового налета и мочевого камня.

Вам потребуются:вода;перекись водорода;аммиакСначала необходимо вычерпать из унитаза воду, чтобы концентрация рабочего раствора была больше. Сделать это можно при помощи обычной полулитровой пластиковой бутылки, используя ее как клизму.Затем подготавливаем раствор: в 2 литра воды разводим 100 мл перекиси водорода и 50 мл аммиака, хорошо все перемешиваем. При работе с аммиаком необходимо соблюдать меры безопасности: использовать перчатки, а также не подпускать детей и животных.Получившийся раствор выливаем в унитаз и с помощью щетки или ершика хорошо распределяем его по всей поверхности унитаза. Если загрязнение не очень сильное, оставляем раствор на 2-3 часа, если сильное — на 6 часов или на всю ночь.По истечении необходимого времени еще раз очищаем всю поверхность при помощи ершика, после чего спускаем воду и получаем белоснежный унитаз!