Идеи хранения кухонных принадлежностей

Поддерживать порядок на кухне – дело непростое. Места здесь обычно мало, а посуды и кухонной утвари много. Мы собрали 10 оптимальных решений, которые решат проблему и не дадут беспорядку ни единого шанса.

Кухонные принадлежности будут у вас под рукой, вы сможете быстро находить нужные вещи и легко поддерживать чистоту и порядок в шкафах.



1. Подставка для крышек

2. Крючки под полкой для чашек

3. Пластиковые контейнеры и лотки

4. Вставные полки

5. Рейлинги

6. Перфорированные панели

7. Подвесные банки

8. Выдвижной ящик под раковиной

9. Держатель для досок

10. Подвесной карман для раковины

Крышки для кастрюль и сковородок лучше хранить не стопками, а рядами. Так вы снизите риск их повреждения, а нужную крышку будет найти легко.Под навесными полками остается много пустого пространства. Прикрепите там ряды крючков и развесьте кружки и чашки.Для хранения посуды и кухонной мелочи используйте лотки и контейнеры из пластика разных размеров. Для больших контейнеров используйте разделители, которые можно переставлять в зависимости от наполнения. Чтобы быстро найти нужное, используйте хранение по категориям и наклейки.С помощью полок организовать хранение кухонных принадлежностей наиболее просто. Но имеющихся в стандартном гарнитуре хозяйке редко хватает. Используйте вставные конструкции, задействуя каждый квадратный сантиметр полезной площади.Рейлинговые системы позволят развесить на фартуке и стенах кухни банки, столовые приборы и мелкую бытовую технику. Не забывайте о влажной уборке, ведь открытое хранение не избавляет от пыли.Оптимально использовать стены кухни и кухонного гарнитуры вы сможете с помощью перфорированных панелей. Подберите доску подходящего цвета, добавьте крючки в нужном количестве и продумайте принцип развешивания.Сухие продукты лучше всего хранить в банках. Если места на полках не хватает, не беда. Подвешивайте емкости с помощью металлических крышек и магнитных досок.Пространство под раковиной обычно используют для хранения мусорного ведра и установки фильтра воды. Задействуйте это место по полной программе, установив там выдвижной ящик для бытовой химии, тряпок, салфеток и бумажных полотенец.Ваша коллекция разделочных досок идеально расположится рядом с рабочей поверхностью при помощи специального держателя.Пластиковый или силиконовый органайзер в углу раковины поможет держать под рукой губки, щетки и тряпки.Эти идеи значительно улучшат визуальное впечатление от вашей кухни. Берите их на заметку, воплощайте в жизнь и наслаждайтесь уютом и комфортом.