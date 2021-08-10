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Идеи хранения кухонных принадлежностей

Поддерживать порядок на кухне – дело непростое. Места здесь обычно мало, а посуды и кухонной утвари много. Мы собрали 10 оптимальных решений, которые решат проблему и не дадут беспорядку ни единого шанса.
Кухонные принадлежности будут у вас под рукой, вы сможете быстро находить нужные вещи и легко поддерживать чистоту и порядок в шкафах.

1. Подставка для крышек


Крышки для кастрюль и сковородок лучше хранить не стопками, а рядами. Так вы снизите риск их повреждения, а нужную крышку будет найти легко.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

2. Крючки под полкой для чашек


Под навесными полками остается много пустого пространства. Прикрепите там ряды крючков и развесьте кружки и чашки.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

3. Пластиковые контейнеры и лотки


Для хранения посуды и кухонной мелочи используйте лотки и контейнеры из пластика разных размеров. Для больших контейнеров используйте разделители, которые можно переставлять в зависимости от наполнения. Чтобы быстро найти нужное, используйте хранение по категориям и наклейки.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

4. Вставные полки


С помощью полок организовать хранение кухонных принадлежностей наиболее просто. Но имеющихся в стандартном гарнитуре хозяйке редко хватает. Используйте вставные конструкции, задействуя каждый квадратный сантиметр полезной площади.

Идеи хранения кухонных принадлежностей

5. Рейлинги


Рейлинговые системы позволят развесить на фартуке и стенах кухни банки, столовые приборы и мелкую бытовую технику. Не забывайте о влажной уборке, ведь открытое хранение не избавляет от пыли.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

6. Перфорированные панели


Оптимально использовать стены кухни и кухонного гарнитуры вы сможете с помощью перфорированных панелей. Подберите доску подходящего цвета, добавьте крючки в нужном количестве и продумайте принцип развешивания.

Идеи хранения кухонных принадлежностей

7. Подвесные банки


Сухие продукты лучше всего хранить в банках. Если места на полках не хватает, не беда. Подвешивайте емкости с помощью металлических крышек и магнитных досок.

Идеи хранения кухонных принадлежностей

8. Выдвижной ящик под раковиной


Пространство под раковиной обычно используют для хранения мусорного ведра и установки фильтра воды. Задействуйте это место по полной программе, установив там выдвижной ящик для бытовой химии, тряпок, салфеток и бумажных полотенец.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

9. Держатель для досок


Ваша коллекция разделочных досок идеально расположится рядом с рабочей поверхностью при помощи специального держателя.
Идеи хранения кухонных принадлежностей

10. Подвесной карман для раковины


Пластиковый или силиконовый органайзер в углу раковины поможет держать под рукой губки, щетки и тряпки.
Идеи хранения кухонных принадлежностей
Эти идеи значительно улучшат визуальное впечатление от вашей кухни. Берите их на заметку, воплощайте в жизнь и наслаждайтесь уютом и комфортом.
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Кухняхранение
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