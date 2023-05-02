Римский гладиус: почему на рукояти меча не было гарды, зато имелось большое «яблоко»

Римский гладиус или меч имеет свои особенности, вызывающие достаточное количество вопросов. Взять хотя бы рукоять. Гарды там нет, хотя именно она является защитой для кисти. Кроме того, есть внушительное «яблоко». Становится непонятным, зачем его нужно было делать именно такого размера. Все, что связано с оружием, у римлян было продумано до мелочей – то есть для этого были свои веские причины.
1. Почему не было гарды
Оружие, как и доспехи римлян – это та сфера, которой всегда уделялось особое внимание / Фото: handf.mirtesen.ru
Оружие, как и доспехи римлян – это та сфера, которой всегда уделялось особое внимание и учитывалась каждая мелочь при его создании. Поэтому о гарде там знали и тем не менее от нее отказались. Если говорить более точно, то она есть, но не в том виде, к которому все привыкли. Естественно, причины для такого решения существовали.
Так как главной защитой римлян являлся щит, мечи с оружием противника они почти не скрещивали / Фото: bivouac.ru
Фехтовали гладиусом в большинстве своем гладиаторы. Изредка его применяли одиночки, которые выбились по какой-то причине из общего строя. В связи с этим вероятность того, что меч противника соскользнет и окажется на кисти, была практически нулевой.
Так как главной защитой римлян являлся щит, мечи с оружием противника они почти не скрещивали. К тому же, сталь, из которой делали гладиусы, была не настолько высокого качества, чтобы можно было нормально отражать ими вражеские удары.
Для того, чтобы в фехтовании стать настоящим профи, требуется немало лет упорного труда / Фото: ratobor.com
Не фехтовали и по другой причине. Для этого процесса важно пространство, а это – разрушение строя, чего римляне допустить никак не могли. Плюс ко всему рационализм римлян. Для того, чтобы в фехтовании стать настоящим профи, требуется немало лет упорного труда. А вот познать науку нанесения колющих точных ударов можно гораздо быстрее.
В связи с тем, что меч использовался в качестве колющего оружия, гарда была не нужна / Фото: commons.wikimedia.org
В связи с тем, что меч использовался в качестве колющего оружия, гарда была не нужна. Она вообще в этой ситуации стала элементом вредным, ведь он делал оружие более тяжелым, а это было никому не нужно. Плюс к этому, во время использования меча в строю гарда могла легко за что-то зацепиться, например, за доспехи или щит.
На рукояти, ее передней части, осталось лишь расширение, отвечающее за упор во время использования / Фото: podari-prezent.ru
В итоге на рукояти, ее передней части, осталось лишь расширение, отвечающее за упор во время использования. Так как оружие в основном попадало в доспехи либо щит противника, то удар был слишком жестким, а значит упор должен был быть надежным.
2. А что с «яблоком»
Такой элемент, как «яблоко», призван обеспечить необходимый баланс и идет противовесом клинку / Фото: ВКонтакте
Данный элемент, как правило, призван обеспечить необходимый баланс и идет противовесом клинку. В данном случае ситуация несколько иная. Дело в том, что, несмотря на свои внушительные размеры, «яблоко» имеет небольшой вес. Для этого тоже есть свое объяснение.
Наносимые гладиусом удары делились на две категории: достиг цели или не достиг / Фото: pinterest.ru
Наносимые гладиусом удары делились на две категории: достиг цели или не достиг. Не попасть в цель можно было в двух случаях: промазать или попасть, например, в щит. В таком случае руке необходима опора, не позволяющая ей соскользнуть на лезвие.
Чтобы меч было удобно извлечь, опора должна быть на рукояти с другой стороны / Фото: Pinterest
Но даже если и цель поражена, меч мог застрять в теле противника, а его нужно быстро оттуда извлечь. В этой ситуации рука тоже могла соскользнуть только в другом направлении и опора должна была быть на рукояти с другой стороны. Все эти факторы и повлияли на форму и внешний вид римских мечей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии