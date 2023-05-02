Римский гладиус: почему на рукояти меча не было гарды, зато имелось большое «яблоко»

1. Почему не было гарды

Оружие, как и доспехи римлян – это та сфера, которой всегда уделялось особое внимание / Фото: handf.mirtesen.ru

Так как главной защитой римлян являлся щит, мечи с оружием противника они почти не скрещивали / Фото: bivouac.ru

Для того, чтобы в фехтовании стать настоящим профи, требуется немало лет упорного труда / Фото: ratobor.com

В связи с тем, что меч использовался в качестве колющего оружия, гарда была не нужна / Фото: commons.wikimedia.org

На рукояти, ее передней части, осталось лишь расширение, отвечающее за упор во время использования / Фото: podari-prezent.ru

2. А что с «яблоком»

Такой элемент, как «яблоко», призван обеспечить необходимый баланс и идет противовесом клинку / Фото: ВКонтакте

Наносимые гладиусом удары делились на две категории: достиг цели или не достиг / Фото: pinterest.ru

Чтобы меч было удобно извлечь, опора должна быть на рукояти с другой стороны / Фото: Pinterest