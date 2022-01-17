14 крутых изобретений из сферы пищевой промышленности, которые поражают своей гениальностью

Необычные изобретения из сферы пищевой промышленности.

1. Тарелка с отверстием для стакана

Тарелка, надевающаяся на стакан.

2. Подъемник для чипсов

Лифт для чипсов.

3. Насадка спрей

Распылитель для лимона.

4. Силиконовая крышка

Тянущаяся силиконовая крышка.

5. Стол и емкость для картошки

Емкость для картошки и стол с отверстием для него.

6. Съедобные ложки

Вафельная ложка для мороженого.

7. Доставка пива

Поезд, доставляющий пиво.

8. Стаканы, которые складываются

Стаканы, с удобными ручками.

9. Крышка для вина

Крышка для начатой бутылки вина.

10. «Волшебная» ложка

Ложка, которая не падает.

11. Пакет для пиццы

Пакет для коробки с пиццей.

12. Стол с отверстиями для телефонов

Заведение с необычными столами.

13. Тележки с лупами

Тележки с увеличительными стеклами.

14. Автомат с пиццей

Торговый автомат с пиццей.