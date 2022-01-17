14 крутых изобретений из сферы пищевой промышленности, которые поражают своей гениальностью

Необычные изобретения из сферы пищевой промышленности.
Вниманию читателей чуть больше дюжины потрясающих изобретений пищевой промышленности, которые удивят всех и каждого своей гениальностью и невероятно практичностью. Посмотрев на каждое из них, многим может захотеться обзавестись точно такой же штукой.
1. Тарелка с отверстием для стакана
Тарелка, надевающаяся на стакан.
Небольшая тарелка для закусок с отверстием для стакана, что позволяет держать ее в одной руке с напитком, оставляя вторую руку свободной.
2. Подъемник для чипсов
Лифт для чипсов.
Специальный подъемный аксессуар из пластика, который позволит легко доставать чипсы из глубины узкой упаковки.
3. Насадка спрей
Распылитель для лимона.
Специальная насадка с распылителем, которая вставляется непосредственно в лимон, превращая его в пульверизатор с соком.
4. Силиконовая крышка
Тянущаяся силиконовая крышка.
Многоразовые тянущиеся силиконовые крышки, которые позволят сохранить свежесть надрезанных фруктов, овощей и любых других продуктов питания, защитив их от обветривания и засыхания.
5. Стол и емкость для картошки
Емкость для картошки и стол с отверстием для него.
Конус для картошки, сделанный из плотной бумаги и стол со специальным отверстием для него.
6. Съедобные ложки
Вафельная ложка для мороженого.
Удобная вафельная ложка для мороженного, которую можно съесть, расправившись с десертом.
7. Доставка пива
Поезд, доставляющий пиво.
Мини-поезд, который доставляет посетителям пиво в одном из ресторанов Праги.
8. Стаканы, которые складываются
Стаканы, с удобными ручками.
Стаканы, ручки которых удобно складываются одна в одну, позволяя нести несколько напитков одной руке.
9. Крышка для вина
Крышка для начатой бутылки вина.
Крышка, упакованная по типу презерватива, которая поможет легко закрыть начатую бутылку вина.
10. «Волшебная» ложка
Ложка, которая не падает.
Ложка, которую благодаря специальной полоске, можно легко зафиксировать на краю сковородки или кастрюли так, чтобы она не упала.
11. Пакет для пиццы
Пакет для коробки с пиццей.
Необычный пакет с отверстиями, позволяющими удобно разместить коробку с пиццей.
12. Стол с отверстиями для телефонов
Заведение с необычными столами.
Столы, оборудованные специальными отверстиями, закрытыми стеклами, предназначенные для защиты телефонов от случайно пролитых напитков и пищи.
13. Тележки с лупами
Тележки с увеличительными стеклами.
Небольшие увеличительные стекла, прикрепленные к тележкам супермаркета, которые позволят без труда прочитать мелкие надписи на этикетках товаров.
14. Автомат с пиццей
Торговый автомат с пиццей.
Торговый автомат, который буквально за три минуты приготовит из выбранных ингредиентов вкуснейшую пиццу.
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