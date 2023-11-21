15 продуктов, которые могут стать причиной сильнейших недугов

Любимые многими и такие вредные продукты.
Возможно, многие из этом и не задумываются, но продукты, о которых пойдёт речь в этом обзоре, вредны настолько, что могут стать причиной сильнейших недугов. Сложно поверить, но самая обычная, казалось бы, рыба, может вызвать слабоумие, а сдобное тесто привести к летальному исходу.
15. Попкорн из микроволновки
Попкорн, опасности таящий.
Сегодня приготовить попкорн может даже ребёнок – всего-то взять пакетик и поместить его в микроволновую печь. Буквально за пару минут зёрна превратятся в воздушные хлопья. Но диетологи предупреждают: ингредиенты, которые входят в состав этого популярного лакомства, могут вызвать онкологические заболевания и стать причиной бесплодия.
14. Картофель
Зелёный картофель - табу.
Гликоалкалоиды – вещества, которые содержаться в стеблях и листьях этого растения. Оно могут накапливаться в организме и стать причиной смерти. 2 мг на 1 кг веса человека вызывают диарею, судороги и мигрень. 3-6 мг – это уже кома. Поэтому ни в коем случае не стоит кпотреблять в пищу позеленевший картофель.
13. Яблоки
Немолодильные яблочки.
Да, яблоки принято считать весьма полезными. Но только не в том случае, если их обрабатывали пестицидами. Этими веществами яблочные деревья обрабатывают для более быстрого созревания плодов. Правда, чтобы отравиться, за день придётся съесть несколько десятков яблок прямо с семенами.
12. Кофе
Осторожно, кофе!
С кофе связано множество ожоговых проблем. Но это по неосторожности. А ещё от этого напитка стоит отказаться тем, что страдает болезнями сердца и бессонницей. А так же тем, кто заботится о красоте зубов.
11. Яйца
Яйца, опасные и для Кащея.
Сальмонелла – вот что грозит каждому, кто есть сырые яйца. Медики советуют сразу после магазина ставить яйца в холодильник, а употреблять их в пищу только сваренными вкрутую.
10. Сырое тесто
Не стоит пробовать сырое тесто.
Любители полакомиться сырым тестом, будьте осторожны. Именно через него в организм может попасть сальмонелла. А ещё с разделочных досок и с грязной посуды.
9. Переработанное мясо
Сосискам и копчёностям - НЕТ!
Среди онкологов бытует мнение, что источник проблем со здоровьем – переработанное мясо. Консерванты, которые используются при производстве колбас и копчёностей в разы повышают развитие рака и сердечных заболеваний. Так стоит ли есть пресловутые сосиски?
8. Хот-доги
Пережёвываем пищу тщательно.
Среди потребителей распространено мнение, что хот-доги опасны для здоровья из-за булок и сосисок. Но на самом деле они будто специально созданы для того, чтобы человек ими подавился. Если уж вам в руки попал в хот-дог, пережёвывайте тщательно пищу.
7. Зелень
Мойте зелень на здоровье.
О пользе зелени сегодня не говорит только ленивый, а вот о пестицидах, которые могут в ней содержаться и вызывать различные заболевания, при этом умалчивают. Всё хорошо в меру! И не забудьте промыть зелень самым тщательным образом.
6. Халапеньо
Самые острый в мире перец.
Халапеньо, к счастью, не очень популярный продукт. Но те, кто к нему не равнодушен, рискуют получить ожог слизистой и раздражение кожи.
5. Тунец
Полезный и опасный.
Мясо тунца накапливает ртуть. И этом всё сказано. Если регулярно употреблять этот продукт в пищу, то засорение сосудов гарантировано. И совершенно здоровый человек может превратиться в самого настоящего идеота.
4. Рис
Много риса бывает.
Если кто-то не в курсе: в рисе содержится мышьяк. Он попадает в зёрна через корни из воды на полях. Это происходит из-за удобрений. Такой рис может вызвать диабет, онкологию кожи и болезни лёгких.
3. Коктейли
Коктейли
Любители коктейлей должны помнить, что если без разбора смешивать самые разные напитки, то вряд ли получится заниматься этим очень долго.
2. Орехи кешью из супермаркета
С орешками осторожно!
Как правило, на пакетике с орехами в магазине можно разглядеть надпись – «сырые кешью». Но производители лукавят. Все орехи проходят обработку паром, который должен удалить вредные химикаты. Если же этот процесс по каким-то причинам пройдёт некачественно, то кешью могут вызвать самые разные проблемы со здоровьем – от расстройства желудка до аллергии с летальным исходом.
1. Сырое мясо
Сырое мясо: люди, вы же не звери!
Сырое мясо представляет для человека огромную опасность. Оно – настоящий рассадник сальмонеллы и бактерий E. Coli. Мясо должно в обязательном порядке подвергаться термической обработке, только там можно себя обезопасить. Мясо для долгого хранения нужно сразу отправить в холодильник.
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