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15 продуктов, которые могут стать причиной сильнейших недугов


Любимые многими и такие вредные продукты.

Любимые многими и такие вредные продукты.

Возможно, многие из этом и не задумываются, но продукты, о которых пойдёт речь в этом обзоре, вредны настолько, что могут стать причиной сильнейших недугов. Сложно поверить, но самая обычная, казалось бы, рыба, может вызвать слабоумие, а сдобное тесто привести к летальному исходу.

15. Попкорн из микроволновки


Попкорн, опасности таящий.

Попкорн, опасности таящий.

 

Сегодня приготовить попкорн может даже ребёнок – всего-то взять пакетик и поместить его в микроволновую печь. Буквально за пару минут зёрна превратятся в воздушные хлопья. Но диетологи предупреждают: ингредиенты, которые входят в состав этого популярного лакомства, могут вызвать онкологические заболевания и стать причиной бесплодия.

14. КартофельЗелёный картофель - табу.


Зелёный картофель - табу.

 

Гликоалкалоиды – вещества, которые содержаться в стеблях и листьях этого растения. Оно могут накапливаться в организме и стать причиной смерти. 2 мг на 1 кг веса человека вызывают диарею, судороги и мигрень. 3-6 мг – это уже кома. Поэтому ни в коем случае не стоит кпотреблять в пищу позеленевший картофель.

13. Яблоки


Немолодильные яблочки.

Немолодильные яблочки.


Да, яблоки принято считать весьма полезными. Но только не в том случае, если их обрабатывали пестицидами. Этими веществами яблочные деревья обрабатывают для более быстрого созревания плодов. Правда, чтобы отравиться, за день придётся съесть несколько десятков яблок прямо с семенами.

12. КофеОсторожно, кофе!


Осторожно, кофе!

 

С кофе связано множество ожоговых проблем. Но это по неосторожности. А ещё от этого напитка стоит отказаться тем, что страдает болезнями сердца и бессонницей. А так же тем, кто заботится о красоте зубов.

11. Яйца


Яйца, опасные и для Кащея.<br>

Яйца, опасные и для Кащея.

 

Сальмонелла – вот что грозит каждому, кто есть сырые яйца. Медики советуют сразу после магазина ставить яйца в холодильник, а употреблять их в пищу только сваренными вкрутую.

10. Сырое тесто


Не стоит пробовать сырое тесто.

Не стоит пробовать сырое тесто.

 

Любители полакомиться сырым тестом, будьте осторожны. Именно через него в организм может попасть сальмонелла. А ещё с разделочных досок и с грязной посуды.

9. Переработанное мясо


Сосискам и копчёностям - НЕТ!

Сосискам и копчёностям - НЕТ!

 

Среди онкологов бытует мнение, что источник проблем со здоровьем – переработанное мясо. Консерванты, которые используются при производстве колбас и копчёностей в разы повышают развитие рака и сердечных заболеваний. Так стоит ли есть пресловутые сосиски?

8. Хот-доги


Пережёвываем пищу тщательно.

Пережёвываем пищу тщательно.

 

Среди потребителей распространено мнение, что хот-доги опасны для здоровья из-за булок и сосисок. Но на самом деле они будто специально созданы для того, чтобы человек ими подавился. Если уж вам в руки попал в хот-дог, пережёвывайте тщательно пищу.

7. Зелень


Мойте зелень на здоровье.

Мойте зелень на здоровье.

 

О пользе зелени сегодня не говорит только ленивый, а вот о пестицидах, которые могут в ней содержаться и вызывать различные заболевания, при этом умалчивают. Всё хорошо в меру! И не забудьте промыть зелень самым тщательным образом.

6. Халапеньо


Самые острый в мире перец.

Самые острый в мире перец.

 

Халапеньо, к счастью, не очень популярный продукт. Но те, кто к нему не равнодушен, рискуют получить ожог слизистой и раздражение кожи.

5. Тунец


Полезный и опасный.

Полезный и опасный.

 

Мясо тунца накапливает ртуть. И этом всё сказано. Если регулярно употреблять этот продукт в пищу, то засорение сосудов гарантировано. И совершенно здоровый человек может превратиться в самого настоящего идеота.

4. Рис


Много риса бывает.

Много риса бывает.

 

Если кто-то не в курсе: в рисе содержится мышьяк. Он попадает в зёрна через корни из воды на полях. Это происходит из-за удобрений. Такой рис может вызвать диабет, онкологию кожи и болезни лёгких.

3. Коктейли


Коктейли

Коктейли

 

Любители коктейлей должны помнить, что если без разбора смешивать самые разные напитки, то вряд ли получится заниматься этим очень долго.

2. Орехи кешью из супермаркета


С орешками осторожно!

С орешками осторожно!

 

Как правило, на пакетике с орехами в магазине можно разглядеть надпись – «сырые кешью». Но производители лукавят. Все орехи проходят обработку паром, который должен удалить вредные химикаты. Если же этот процесс по каким-то причинам пройдёт некачественно, то кешью могут вызвать самые разные проблемы со здоровьем – от расстройства желудка до аллергии с летальным исходом.

1. Сырое мясо


Сырое мясо: люди, вы же не звери!

Сырое мясо: люди, вы же не звери!

 

Сырое мясо представляет для человека огромную опасность. Оно – настоящий рассадник сальмонеллы и бактерий E. Coli. Мясо должно в обязательном порядке подвергаться термической обработке, только там можно себя обезопасить. Мясо для долгого хранения нужно сразу отправить в холодильник.

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