Местность, которая исцеляет душу и тело

Здесь находятся сакральные, святые места, здесь пролегают родовые, охотничьи тропы эвенков. Но в первую очередь Алла известна как лечебно-оздоровительная местность, исцеляющая душу и тело.
Вот такой интересной лампой встретил нас хребет при въезде в долину Алла. Косые лучи солнца вкупе с косым дождём рисовали картину в небе.
По всей баргузинской долине мы встречаем напоминания о великом йогине, покровителе Баргузинской долины Соодой ламе. В Алле посетителей встречает памятник с барельефом святого.
Аллинские термальные источники известны с середины XIX века и показаны для лечения заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи, гинекологических заболеваний, гастритов.
Цены здесь не кусаются. Проживание 300 рублей в сутки в доме, а палатку и вовсе можно поставить за 70.
Согласно одной из легенд, образовался горячий источник благодаря одному очень сильному человеку. В начале XX века ламы вычислили многочисленные выходы термальных вод. Нашли в селе силача Бадму, сына Бидашки и попросили оттащить камень, чтобы освободить выход термальных источников. Бадма был силачом, поднимал телегу, груженную дровами и сеном. Говорили, что у него были сросшиеся позвонки. Он вытащил 4-х тонный камень, и на его месте забили такие горячие ключи, что их надо было охлаждать холодной водой.
По другой легенде, открыл термальные источники охотник-эвенк. Он целый день преследовал раненного лося, к вечеру и охотник и сохатый так устали, что не было сил идти дальше. Утром охотник увидел лося, лежащего в горячем источнике, при приближении охотника он стремительно убежал, как будто и не был ранен. Очень удивился охотник и решил сам искупаться в источнике. Сразу почувствовал прилив сил, потом рассказал об этом удивительном источнике другим.
Долина реки Алла моделирована древним ледником, при выходе с гор река прорезает коренные породы и протекает в узких ущельях.
Вверх по Алле идут туристические тропы, если так красиво тут то представьте сколько красоты и видов ждёт за порогами и поворотами, перекатами и водопадами выше по течению.
Тропами берущими начало в Алле можно добраться до самого Байкала.
В долине реки Алла насчитывается более пятидесяти горячих источников.
Гостеприимные аборигены, эвенки и буряты, принимая и показывая гостям обряд поклонения священному месту, расскажут немало красивых легенд о двух скальных останцах Буралтаре и Сахилтаре — боевых конях божественных братьев – хозяев здешних мест, что охраняют мир и сказочную красоту края, об эвенкийской хозяйке Энимикан, о бурятском силаче Билдашкиин Бадме, о том, что местные духи благоволят рождению детей у бездетных семей.
Спустимся по крутой лестнице вниз к бурной реке.
Судя по всему это старый домик для приёма ванн, выглядит заброшенным но добавляет какой то антураж снимку.
Здесь внизу очень много комаров и мошки, поснимать удалось минут десять, потом облепили.
Рядом с руслом находятся два источника, глазной и желудочный. Такое распределение источников для баргузинской долины кажется традиционным. Если видишь глазной источник значит рядом есть желудочный и наоборот.
В ожидании заката поснимаем флору ущелья.
Жизнь.
Это снимки середины июня, но цветы здесь цветут всё лето.
А закат уже близко и пришло время послушать легенды о хозяевах этих мест.
Когда-то в древности началась война между эвенкийскими родами. Буга (бог) послал двух своих сыновей на землю, чтобы помирить людей. Они спустились на землю, оделись в боевые доспехи, сели на своих коней и навели мир на земле. После этого они поднялись на небо к своему отцу. Оставшиеся кони превратились в скалы, их назвали по мастям коней: Сахилтар (от эвенкийского секир, секалтар — сивый) и Буралтар (от эвенкийского боро — серый).
Буралтар и Сахилтар – боевые кони божественных братьев – хозяев этих мест, что охраняют мир и сказочную красоту этого края. Эти скалы — коновязи богов. Когда небожители двигались с юга на «Ламу» (по-эвенкийски озеро Байкал), они отдыхали в этих местах. При этом привязывали своих коней к вершинам скал. К одной скале привязывали гнедого коня (с эвенкийского сирга — гнедой), эту скалу назвали Сахилтар, а за другую — серого (боро) коня. Вторую скалу назвали Буралтар.
Алла проводила нас красивейшим закатом. Чистый воздух, холодная горная вода, горячие источники надолго остались в памяти. Я ещё вернусь сюда.
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