Как самые коварные свекрови в истории испортили жизнь своим невесткам и сыновьям

Если кто-то из дам думает, что ей не повезло со свекровью, то она просто не знает эти истории. Достаточно узнать про некоторых свекровей прошлого, чтобы понять, что у тебя на самом деле не всё так плохо. Мать первого русского царя из династии Романовых не дала ему жениться на любви всей жизни. И именно свекровь свела с ума самую красивую королеву Европы, которая вышла замуж, кстати, по любви. Но и им далеко до свекрови, которая бесспорно занимает первое место по коварству и жестокости в истории.
Свекровь-шантажистка Великая государыня старица Марфа Ивановна
Да, шантаж со стороны свекрови появился не в наши дни. Мать первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича Ксения именно таким способом испортила своему сыну жизнь.
Свекровь-шантажистка Великая государыня старица Марфа Ивановна.
При Борисе Годунове её вместе с мужем постригли в монахи и сослали в разные монастыри, разлучив с детьми. В Толвуйском погосте в Заонежье она получила имя икониня Марфа. Бала она женщиной властной. И когда история дала крутой поворот, и она вернулась из ссылки, а сына призвали на царство, то именно Ксения оказывала на сына не про просто огромное влияние, но серьёзное давление. Официально русской царицей она никогда не была, но называли её Великая государыня старица Марфа Ивановна.
Когда Михаилу исполнилось 20 лет, пришла пора женится, мать устроила смотрины. Невест привезли из разных уголков всей Руси. Хотя Марфа Ивановна супругу сыну уже выбрала. Но сын проявил настойчивость и отказался женится на «маминой» невесте, выбрав в жёны Марину Хлопову, в которую влюбился с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь. Вот только такой брак не устраивал ни его высоких родственников при дворе, ни его родную мать. Делить с кем-то сына и власть в её планы не входило.
Обручение молодого царя с Мариной Хлоповой всё же состоялось. Вот только через совсем недолгое время молодая царица, здоровье которой тщательно проверяли перед обручением, слегла. Пока невесту лечили, мать сумела убедить молодого жениха, что наследников она ему не родит и отправила девушку в Тобольск. Но молодой царь категорически отказался выбирать другую невесту. А через какое-то время он узнал, что его наречённая вовсе не умерла, а наоборот совершенно здорова. Обрадовался он страшно и решил жениться. И вот тут мать поставила ему ультиматум: - Мол, если Хлопова станет царицей, то я рядом с тобой в этом царстве не останусь. Сын под таким напором не устоял, а мать-инокиня подыскала ему другую невесту из древнего рода Рюриковичей.
В 1624 царь женился на Долгоруковой, но и с ней семейной счастье не сложилось – через несколько месяцев молодая жена умерла. Царь, который очень к ней привязался, горевал бесконечно.
Евдокия Стрешнева – брак без чувств. Девушка была из незнатного рода и устраивала все правящие партии при дворе. Она-то и на смотр невест попала случайно. Впрочем, если бы не поддержка отца, то свекровь и эту невестку сослала бы в ссылку. Поскольку считала, что она неподходящая партия для её сына.
Свекровь как путеводитель в жёлтый дом
Елизавету Баварскую называли самой красивой принцессой Европы своего времени. Молодой и очень привлекательный принц Австро-Венгрии Франц-Иосиф должен был заключить брак с её старшей сестрой. Но когда он увидел 15-летнюю Елизавету, он влюбился в неё с первого взгляда. И любовь эта была взаимной.
Свекровь как путеводитель в жёлтый дом
В отличие от старшей сестры Сиси была егоза и непоседа, обожала долгие прогулки и писала трогательные стихи. Они идеально подходили друг другу. Казалось бы, их семейная жизнь должна сложиться идеально. Возможно, если бы не властная свекровь Герцогиня София. Ещё при жизни её супруга её за спиной называли «единственный мужчина при дворе» из-за её твёрдого характера и непреклонности решений. И сын подчинялся ей беспрекословно.
София была уверена, что Сиси ну никак не соответствует роли императрицы – слишком юна, слишком ветрена. А ещё ей не нравилось, что сын влюблён в неё до глубины души. Сына она не желала делить не с кем. Она ввела при дворе такие строгие порядки, что следовать им было просто невозможно. Невестка должна был согласовывать с ней каждый свой шаг и каждое своё слово. Дворец превратился для девушки в золотую клетку. Её запрещалось всё – прогулки на природе, походы в магазин, любые вольности. Муж занимался государственными делами и не вмешивался в женские дела, считая, что мать всегда права, он самоустранился. Тем временем между свекровью и невесткой стали вспыхивать ссоры.
В своём дневнике молодая императрица писала: «Каждое утро я просыпаюсь в темнице с оковами на руках. Свобода, ты отвернулась от меня». А через несколько месяцев у Сиси начали проявляться признаки серьёзного психического расстройства.
Рождение дочери только усугубило ситуацию. Сначала властная свекровь, не прислушиваясь к мнению родителей, дала имя ребёнку в свою честь, а потом и вовсе отобрала девочку у молодой и глупой матери и не давала ей видеть ребёнка. Впрочем, так она поступила и с другими детьми. Молодая императрица, родившая трёх дочерей и сына, смогла вырастить сама только младшую дочь.
Со временем Сиси, которая не имела в семье права голоса, стала настоящей затворницей и всё чаще уединялась в своих апартаментах. «Мир прекрасен, если ты избегаешь людей», - эта фраза встречается в её дневниках ни раз, и ни два. С мужем они тоже стали отдаляться друг от друга, а через некоторое время он отправил её в Италию для лечения психического расстройства. Практически всё оставшуюся жизнь первая красавица Европы, обессиленная борьбой со свекровью, проводила в долгих поездках, пытаясь отыскать для себя уголок умиротворения и спокойствия.
Екатерина II – прогресс в политике и традиции в семье
Екатерина II вошла в историю как пргрессивная императрица. А какой же она была свекровью?
Как известно, сына Павла воспитать ей не довелось, воспитывала его бабушка – императрица Елизавета Петровна. И с ранних лет его готовили на императорский престол. Екатерина же уступать свой трон преждевременно сыну не планировала и поэтому решила женить его, чтобы от дел государственных отвлечь. В качестве невесты для сына она выбрала редкую умницу и красавицу - принцессу Вильгельмину Луизу Гессен-Дармштадтскую. Правда, одно она упустила, что девушка была весьма честолюбивой, да ещё и любила плести интриги.
Юную немку нарекли Наталья, а наследник престола так в неё влюбился, что следовал за ней буквально везде. Екатерина сначала и сама была без ума от невестки, пока до неё не докатились слухи, что Наталья Алексеевна вынашивает мысль о восхождении Павла на трон. А ещё она довольно быстро завела себе друзей при дворе и даже позволяла себе интересоваться государственными делами. При этом Павел был в полном её подчинении. Она дошла до того, что начала открыто критиковать политику свекрови, а однажды прилюдно заявила, чтоб давно пора её свекровь Екатерине II освободить всех крестьян. И тут Екатерина поняла, что перед ней точная её копия. Ведь и она когда-то приехала из немецкого княжества и сумела занять российские престол.
Усугублялась ситуация тем, что Павел прожил со своей прелестницей-супругой 2 года, а детей у их всё не было. Екатерина этим была очень недовольна. Дело шло к конфликту между двумя женщинами. Но в 1755 Наталья Алексеевна умерла в родах. Сплетники поговаривали, что это свекровь не позволила врачам её спасти. Впрочем, по мнению самих врачей, шансов у неё не было – она и не могла выжить при родах из-за детской травмы позвоночника.
Справедливости ради стоит сказать, что вторую невестку Екатерина любила. Она в политику не лезла, рожала много детей и вела себя со свекровью весь почтительно. Правда, рождённых детей императрица у невестки отбирала и занималась их воспитанием сама.
Свекровь-победительница
Даже Петр великий противиться воле матери, Наталье Наршыкиной, не смог и женился на девушке, которую выбрала она самолично. Ситуация в то время была непросто – 2 царя на троне, а правит сестра Софья. Наталья Александровна поспешила женить сына, когда узнала, что у его соправителя вскорости родится ребёнок. А значит, он получит возможность управления страной без регента.
Формальности Нарышкина проводить не стала, а невесту выбрала сама. Девушке поменяли имя – была Прасковья, стала Евдокия. И даже отчество. Но с этим браком она просчиталась. Появился на свет наследник престола. Но тут свекровь, глядя на эту благость, начала ревновать сына и настраивать против невестки. Да и та оказалась совсем не такой кроткой.
Брак этот счастливым так и не стал. Впоследствии, Петр сослал Евдокию в монастырь, а их единственный сын при загадочных обстоятельствах умер в Петропавловской крепости, где стал одним из первых заключенных.
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