Почему монгольский лук не переняли другие народы мира?

Часто приходится слышать о том, каким «чудо-оружием» был монгольский лук. Каждый, кто интересуется военной историей (да и просто историей), хотя бы немного понимает, что народы всегда перенимали у друг друга наиболее ударные идеи и технологии, особенно, когда речь заходила о такой важной и сложной материи, как война.
Во-первых, лук не такой уж «монгольский»
На самом деле композитный (составной) лук человечество знало уже достаточно давно. Его использовали скифы, затем гунны, тюрки, сельджуки, переняли его и персы. Более того, составной лук знали в Китае и даже в древней Греции. Так или иначе композитный лук попадал в обиход почти всех народов, массово применявших легкую кавалерию, особенно – если эти народы были кочевыми. Монголы в этом отношении не стали исключением. Тем не менее, прогресс не стоял на месте, и выходцы из Великой степи постоянно улучшали свое оружие. В итоге, монголы довели составной лук до совершенства. Таким образом говорить о том, что составной лук не перенимали другие народы – не корректно. «Путешествие» данного вида оружия по миру началось за долго до того, как легендарный вождь и военачальник Чингисхан объединил в железный кулак народы степи. Археологи утверждают, что первые составные луки появились еще в 8 веке до нашей эры.
Во-вторых, военная мода
Степь всегда была проблемой для Руси, еще со времен основания Киева. Однако, несмотря на постоянные столкновения с кочевниками, славяне все-таки предпочли вооружаться на римский (византийский манер) точно также, как франки с германцами в Европе.дружинники ничем по вооружении не отличались от своих европейских коллег по сословию) была более предпочтительна. Хотя бы потому, что резать друг друга нашим предкам приходилось куда чаще, чем сталкиваться в прямом бою с кочевниками. Когда же татары пришли на Русь, то русских князей с их дружинами победил вовсе не уникальный составной лук, а высокая организация и численность. Со времен Римской Империи татаро-монголы стали вторым государством (после Византии), которые могли выставлять такую многочисленную и хорошо организованную армию. У Руси не было ни единого шанса выстоять против монгольской империи в тот момент, а потому пришлось подчиниться. Татаро-монгольское иго тянуло из экономики русских княжеств соки, принесло немало разрушений в ходе завоевания и последующих карательных экспедиций против буйных князей. Однако, в то же время иго обеспечило Руси стабильность и относительную безопасность на востоке. Впервые за все время княжества могли больше не отвлекаться на разорительные стихийные набеги кочевников в виду их (почти полного) отсутствия. А так как враг на востоке исчез, то бодаться пришлось в основном с соседями с запада, а там русских князей ждала только тяжелая конница рыцарского типа. Соответственно, эффективно бороться с таковой можно было только точно такой же конницей.
В-третьих, «This is skill!»
Опираясь на последнее замечание, можно спросить – если с тяжелой конницей может эффективно бороться только такая же тяжелая конница, то почему кочевники то и дело побеждали рыцарей и дружинников? Дело в том, что в прямом столкновении рыцарь гарантированно победил бы легкого наездника в схватка на копьях или мечах. Однако, легкая конница использовала другую тактику, основанную на принципе – «бей и беги». Она завязывала бой обстрелом из луков, а потому притворно убегала в поле, пользуясь скоростью, легкая конница выматывала тяжёлую до тех пор, пока та не становилась легкой добычей. Данная тактика была по-своему эффективна, но работала ровно до тех самых пор, пока «рыцари» не знали, как именно воюют восточные народы. С одной стороны, тяжелой коннице нужно было навязать бой на своих условиях. А для этого и рыцарям, и дружинникам приходилось вынуждать своих оппонентов идти в рукопашную. Для этого в свою очередь воинам приходилась в первой фазе боя выдерживать лучные обстрелы, не гнаться за легкой конницей, а затем – наносить монолитный удар единым кулаком. Конкретно с татарами данная тактика долгое время не работала, так как даже самые богатые русские князья имели в своем распоряжении в лучшем случае сотни дружинников, в то время как татары приводили многотысячные армии. В другой стороны, необходимость в легкой кавалерии у восточных народов была продиктована экономикой и образом жизни. Рыцари и дружинники жили на земле. Кочевники постоянно передвигались. Монгол рождался и умирал с луком, проводя на коне всю жизнь. Он был отличным стрелком на «биологическом» уровне, если так можно сказать. Русский дружинник имел помимо вызовов из степи другие военные проблемы, а потому в силу специфики быта и экономики вооружался тяжело. Ни один русский богатырь или европейский рыцарь не смог бы сравниться в мастерстве стрельбы с кочевником. Отсюда проистекала главная проблема использования лука рыцарями и дружинниками. Легкая кавалерия имеет крайне низкую плотность настила местности стрелами. Поэтому большое значение уделяется именно мастерству стрельбы по прямой дистанции. Ни у рыцаря, ни у дружинника не было ни времени, ни возможности посвятить столько времени обучению обращению с составным луком. Кочевники же обращались с ним каждый день.
В-четвертых, таки переняли
Когда Монгольская империя перестала быть монолитным образованием и начала дробиться на отдельные улусы, она больше не могла выставлять такого колоссального войска, как во времена Чингисхана. А это значит, что у русских княжеств появился шанс вырваться из ига. Во время Донского побоища (Куликова битва) отечественная тяжёлая конница в относительно равном столкновении смогла доказать свое превосходство и эффективность, над легкой конницей степного типа. Дружинники в латах выдержали обстрел из луков, навязали бой на своих условиях и разгромили врага. Случилось это в 1380 году. Еще раньше, превосходство тяжелой конницы над степной доказали в Великом Княжестве Литовском (современная Прибалтика, большая часть Беларуси, часть современной Украины, а также России), разбив татар в 1362 году в знаменитой Битве на Синих водах. Кстати, есть все основания полагать, что успех Донского побоища был во многом обусловлен тем, что в нем принимали участие два беглых князя Ольгердовича из ВКЛ, которые до этого уже принимали участие в Битве на Синих водах и по всей видимости помогли разработать тактику предстоящего сражения с татарами. И еще раньше превосходство тяжелой конницы над легкой смогли доказать испанцы, которые имели честь воевать с маврами (арабами) на территории современной Испании с 8 века нашей эры. Сарацины так же, как и татары активно использовали именно легкую кавалерию. Кстати, именно по этому причине в первый крестовый поход активно привлекались на руководящие должности именно рыцари из Испании и с юга Франции, так как они имели непосредственный опыт войны с легкой стрелковой кавалерией. Но несмотря на все сказанное, составной лук был по-своему хорош. И хотя его производство было не самым простым процессом, композитный лук был всяко дешевле рыцарского доспеха и оружия. А самое главное, легкая кавалерия нуждалась в более дешевых лошадях, по сравнению с рыцарской кавалерией. В конечном итоге русские дружинники все-таки переняли «татарские» луки, однако произошло это уже после Донского побоища. Что в Москве, что в Новгороде, что в ВКЛ число знати постоянно росло, а число свободных земель – падало. Знать начинала беднеть и содержать дорогую рыцарскую концу становилось все сложнее. В итоге уже к эпохе Ивана Грозного русский всадник (также, как и литовский всадник) станет ужасно поход на степного. Не станет тяжелой брони, меч заменится саблей, копье станет легче или вовсе исчезнет. А самое главное – появится тот самый композитный лук. Нечто подобное случится в конечном итоге и в Европе. Правда там процесс обеднения знати придется уже на расцвет пороховой эпохи и вместо луков бывшие рыцари примут на вооружение карабины и пистолеты.
