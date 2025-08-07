Катас Радж: старейший индуистский храмовый комплекс в Пакистане

1. Легендарное появление храмового комплекса Катас Радж в Пакистане

Храм Катас Радж – одно из самых почитаемых мест индуистов всего мира (Каллар Кахар, Пакистан). | Фото: tribune.com.pk.

Центром архитектурной композиции является священное озеро, которое, согласно легенде, образовалось от слез Шивы (Katas Raj Temples, Пакистан).

При каждом удобном случае члены индуистской общины и паломники стремятся совершить обряд омовения в священном озере (Katas Raj Temples, Каллар Кахар).

2. Историческое значение культовых сооружений в долине Инда

Древние храмы вокруг комплекса Катас Радж принадлежат другим религиям, но они никак не смущают индуистов и жителей многоконфесионного города (Каллар Кахар, Пакистан). | Фото: tourtravelworld.com.

Храмовый комплекс, внесенный в список ожидания на рассмотрение Комиссии ЮНЕСКО, в лучах заходящего солнца выглядит особенно атмосферно (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: pakistanhc.lk.

Хавели Хари Сингха Налвы – замок местного правителя на территории храмового комплекса (Katas Raj Temples, Каллар Кахар). | Фото: commons.wikimedia.org.

Буддийские храмы находятся рядом с индуистским комплексом Катас Радж и входят в структуру археологического памятника (Каллар Кахар, Пакистан).

3. Архитектурные особенности храмового комплекса Катас Радж

Индуистские храмы установлены на квадратных платформах (Katas Raj Temples, Пакистан).

Оставшиеся образцы храмового строительства начала нового тысячелетия (Katas Raj Temples, Каллар Кахар).

Несмотря на запустение и разруху паломники-индуисты устремляются к своей святыни со всего мира (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: wall.alphacoders.com.

4. Упадок и восстановление

Храмовый комплекс после многих десятилетий забвения снова стал местом паломничества индуистов и любознательных туристов (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: commons.wikimedia.org.

Пакистанское правительство выразило озабоченность состоянием археологической достопримечательности и планирует реконструкцию (Катас Радж, Каллар Кахар).

На данный момент лишь очистили озеро от мусора и начали укреплять сохранившиеся сооружения (Katas Raj Temples, Пакистан).