Катас Радж: старейший индуистский храмовый комплекс в Пакистане

Империя долины Инда — одна из древнейших цивилизаций мира. Расположенная между Афганистаном, Пакистаном и Индией, цивилизация имеет большое значение в индуизме, поскольку именно в этот период (2300–1300 гг. до нашей эры) индуизм зарождался и был принят в качестве главной религии долины. Несмотря на то, что Пакистан в ходе дальнейшей истории развивался преимущественно, как мусульманская страна, но на его земле сохранилось множество уникальных храмов всех времен и религий.
1. Легендарное появление храмового комплекса Катас Радж в Пакистане
Храм Катас Радж – одно из самых почитаемых мест индуистов всего мира (Каллар Кахар, Пакистан). | Фото: tribune.com.pk.
В городе Каллар Кахар в районе Чаквал, в предгорьях Соляного хребта, простирающегося от реки Джелум до реки Инд (провинция Пенджаб, Пакистан) находится одно из самых священных мест для исповедующих индуизм – храмовый комплекс Катас Радж, состоящий из семи храмов, известных под общим названием Сатграха. Он относится к древнейшим архитектурным сооружениям, является ярким образцом кашмирского стиля и славится особыми сакральными реликвиями.
Центром архитектурной композиции является священное озеро, которое, согласно легенде, образовалось от слез Шивы (Katas Raj Temples, Пакистан).
При каждом удобном случае члены индуистской общины и паломники стремятся совершить обряд омовения в священном озере (Katas Raj Temples, Каллар Кахар).
Интересный факт: Считается, что пруд, вокруг которого построен храм Катас Радж, наполнен слезами бога Шивы. Легенда гласит, что он жил здесь со своей женой Сати и после ее смерти, убитый горем Шива длительное время не смог сдержать слез.ставший символом безутешного и непостижимого горя, отраженного и в самом названии водоема (слово «Катас» производное от «каташа», означающего «слезящиеся глаза»). Священное озеро пользуется большим уважением, считается, что купание в нем помогает обрести спасение. Хотя существует еще одна легенда, которая нашла свое отражение в Махабхарате, отчего эти места яляются особо сакральными.
2. Историческое значение культовых сооружений в долине Инда
Древние храмы вокруг комплекса Катас Радж принадлежат другим религиям, но они никак не смущают индуистов и жителей многоконфесионного города (Каллар Кахар, Пакистан). | Фото: tourtravelworld.com.
Храмовый комплекс, внесенный в список ожидания на рассмотрение Комиссии ЮНЕСКО, в лучах заходящего солнца выглядит особенно атмосферно (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: pakistanhc.lk.
Храмовый комплекс Катас Радж является не только местом поклонения богу Шиве, но и одним из древних образовательных центров. В XI веке Аль-Бируни — персидский ученый и математик из двора Махмуда Газнави прибыл в город для изучения философии индуизма. Считается, что он был первым мусульманским ученым, проведшим углубленное исследование этого религиозного направления. Чтобы переводить и понимать индуистские письмена, он изучал санскрит в лингвистическом университете, расположенном в комплексе храма. Помимо изучений религии и древних манускриптов он исследовал движения планет, вычислял окружность земли, а также написал много трудов. О самом же храме Аль-Бируни упоминает в своей книге Kitab ul Hind («Книга Индии»).
Хавели Хари Сингха Налвы – замок местного правителя на территории храмового комплекса (Katas Raj Temples, Каллар Кахар). | Фото: commons.wikimedia.org.
Буддийские храмы находятся рядом с индуистским комплексом Катас Радж и входят в структуру археологического памятника (Каллар Кахар, Пакистан).
Помимо этих важных храмов, вокруг древнего священного города Катас разбросаны сотни других храмов. Сюда входят буддийские ступы, хавели (традиционные дворцы знати) и храмы, построенные около 900 лет назад во времена правления династии Шахи, исповедовавших буддизм. Сохранились и небольшие средневековые храмы, построенные во время правления шахов-индуистов из Афганистана (посвящены Шиве, Хануману и Раму), бежавших из своего родного города. Они обосновались в Катасе и правили с 850 по 1026 год.
3. Архитектурные особенности храмового комплекса Катас Радж
Индуистские храмы установлены на квадратных платформах (Katas Raj Temples, Пакистан).
До того, как на этом месте появился индуистский храмовый комплекс, здесь находилась гигантская ступа, возвышающаяся над холмом более чем на 60 метров. Эта святыня была возведена еще в эпоху индийского императора, правившего в III веке до нашей эры. О ее существовании исследователи узнали из манускрипта китайского паломника Сюаньсана, который посетил этот регион в VII веке первого тысячелетия. Это, пожалуй, были последние годы ее существования, поскольку в тот период произошел раскол империи, сменилась правящая династия, исповедовавшая индуизм.
Оставшиеся образцы храмового строительства начала нового тысячелетия (Katas Raj Temples, Каллар Кахар).
На сакральном месте, используя материал, из которой была возведена ступа и известняк из местных каменоломен, началось строительство храмового комплекса, состоящего из 7 крупных объектов и множества небольших культовых построек. Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что архитектура комплекса отражает кашмирский дизайн династий Каркота и Варма, о чем свидетельствуют конструкционные особенности сооружений. Крупные храмы располагаются на небольших квадратных платформах, а карнизы образованы таким образом, чтобы эти подиумы зрительно сливались с возвышениями более мелких святынь, расположенных в комплексе.
Несмотря на запустение и разруху паломники-индуисты устремляются к своей святыни со всего мира (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: wall.alphacoders.com.
Массивные деревянные двери, открытые арки, украшенные цветочными мотивами, зубцы, арки-трилистники, ребристые колонны, остроконечные крыши, рифленые купола, присутствующие в большинстве храмов, – все это является определяющими элементами кашмирского стиля. Это направление в тот период истории было популярно в районе Соляного хребта, где и находится уникальный комплекс, который по сей день является одним из самых важных мест паломничества индуистов в Пакистане как из местных общин, так и приезжающих к святыне из других стран мира.
4. Упадок и восстановление
Храмовый комплекс после многих десятилетий забвения снова стал местом паломничества индуистов и любознательных туристов (Katas Raj Temples, Пакистан). | Фото: commons.wikimedia.org.
До раздела Британской Индии, которое произошло в 1947 году, комплекс был довольно популярным местом, куда устремлялись индуисты, особенно в дни больших праздников. Как только территория отошла Пакистану, индуистская община покинула насиженные места и уехала в Индию, что стало началом забвения. Несмотря на то, что паломники ежегодно посещали свою святыню, храмовый комплекс оказался без должного ухода. Особенно усложнилась ситуация во время индо-пакистанской войны 1965 года. Вплоть до 1984 г. посещения были полностью прекращены, что пагубно сказалось на древнем памятнике архитектуры.
Пакистанское правительство выразило озабоченность состоянием археологической достопримечательности и планирует реконструкцию (Катас Радж, Каллар Кахар).
На данный момент лишь очистили озеро от мусора и начали укреплять сохранившиеся сооружения (Katas Raj Temples, Пакистан).
Храмовый комплекс постепенно пришел в упадок, а пруд и вовсе был засыпан мусором, хотя изначально местные жители его использовали в качестве водоема, где отдыхали. Только лишь 2005 году ситуация изменилась, о древнем храме вспомнили на высшем уровне. В тот период заместитель премьер-министра Индии Лал Кришна Адвани был с визитом в городе и «выразил недовольство ветхим состоянием сакрального места». На следующий год начались очистные и восстановительные работы, что не может не радовать туристов и паломников, которые снова вернулись в эти места.
