С какой целью в Средние века пользовались кроватями-коробками, и почему от них в итоге отказались



О том, что сон является одной из основополагающих частей человеческой жизни, знали, пожалуй, всегда. Потому совершенно логично что и люди Средневековья задумывались над тем, чтобы иметь возможность хорошенько выспаться. Вот только в те времена количество проблем, мешающих воплощению в жизнь этого, казалось бы, элементарного желания, было многократно больше, чем сегодня.
И тем более удивительным кажется, что самым оптимальным решением оказалась...кровать в виде коробки.

Необычный феномен повседневной средневековой жизни. /Фото: maximonline.ru

Необычный феномен повседневной средневековой жизни. /Фото: maximonline.ru

 

Первые упоминания о кроватях-коробках связаны с территорией Бретани в эпоху Средневековья - именно там они были популярнее больше всего и дольше всего и оттуда же распространились по всей Европе, проникнув, в первую очередь, во Францию, Голландию и даже Австрию. Кровать-коробка представляет собой коробку на ножках, длина которая составляла примерно 160-170 сантиметров. Такие сравнительно небольшие размеры зачастую объясняются двумя причинами: во-первых, жители Бретани сами по себе не отличались широкими плечами и высоким ростом. А во-вторых, в тёмные века в принципе спать было принято полусидя с достаточным количеством высоких подушек, потому что тогда поза лёжа поза ассоциировалась со смертью.

 
Кровать-коробка в музее Рембрандта настолько маленькая, что её сразу и не заметишь. /Фото: holland.com

Кровать-коробка в музее Рембрандта настолько маленькая, что её сразу и не заметишь. /Фото: holland.com


 

Частенько кровать-коробка отличалась высотой расположения относительно пола, поэтому к ней обычно приставляли скамейку, коробку либо сундук, чтобы было легче забраться внутрь. Были и двухэтажные варианты данного предмета мебели: в таком случае наверху обычно размещали детей или молодёжь - им и забраться проще, да и по весу они полегче.
Кроме своего первоначального назначения кровати-коробки иногда выполняли функцию бельевого либо вещевого шкафа - тогда они дополнительно укомплектовывались соответствующими ящиками.
Двухэтажная кровать-коробка. /Фото: livejournal.com

Двухэтажная кровать-коробка. /Фото: livejournal.com

 

Причин выбора средневековыми людьми такой необычной по конструкции кровати было несколько. Так, например, она была способна предоставить хоть какое-нибудь уединение и ощущение личного пространства. Ведь среднестатистический бедняк, который ютился со всем многочисленным семейством в одной-двух комнатах небольшого дома, о возможности побыть наедине в других условиях мог только мечтать. Однако и покои знатных особ не могли дать своим хозяевам желаемое уединения - там проводили много времени совершенно посторонние люди, те же слуги, например.

 
Кровать-коробка имела множество плюсов для человека прошлых эпох. /Фото: 5respublika.com

Кровать-коробка имела множество плюсов для человека прошлых эпох. /Фото: 5respublika.com


 

Другой причиной выбора кровати-коробки была их способность хорошо удерживать тепло, что было важнейшей составляющей жизни в среднестатистическом средневековом доме, где отсутствовало централизованное отопление, а обогревалось помещение печкой либо вообще одним камином. Кроме того, кровать-коробка представляла ещё и элемент защиты владельца от насекомых и даже животных. Впрочем, касаемо последних можно найти целый ряд эпизодов, когда этот тезис оспаривается историками - они сильно сомневаются, что лисы или того хуже медведи действительно могли без проблем зайти в чей-то дом.

 
Английские горничные в кроватях-коробках, 1840-е годы. /Фото: pikabu.ru

Английские горничные в кроватях-коробках, 1840-е годы. /Фото: pikabu.ru

 

Зато исследователи предполагают, что в кроватях-коробках родители могли запирать детей, когда уходили по делам, чтобы не беспокоиться как об их безопасности, так и о сохранности своего имущества. В любом случае, какими бы причинами не руководствовались владельцы кроватей-коробок, этот предмет мебели активно использовался вплоть до начала XX столетия. Справедливости ради, стоит уточнить, что дольше всего они оставались в употреблении в месте своего появления — в Бретани. Но и там, в условиях введения новых правил гигиены, а также установления централизованного отопления, они в какой-то момент вышли из обращения.

