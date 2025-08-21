Необитаемый остров, которому присвоили Интернет-домен верхнего уровня

Если сравнивать его с другими островами, то Буве кажется незначительным – он представляет собой небольшое "пятнышко", расположенное в южной части Атлантического океана, примерно в 1600 километрах от побережья Антарктидыhttp://vs-t.ru/neobitaemyj-ostrov-kotoromu-prisvoili-internet-domen-verxnego-urovnya. Это самый отдалённый остров в мире. Его ближайший обитаемый сосед – Тристан-да-Кунья, само по себе изолированное место, расположенное в 2260 километрах. Остров Буве имеет площадь менее 50 квадратных километров и почти полностью покрыт льдом, под которым находится вулкан. С момента последнего извержения, произошедшего около четырёх тысяч лет назад, всё замерзло. Сейчас на острове обитают тысячи пингвинов и десятки видов морских птиц. На нём также есть метеорологическая станция, и он обладает собственным Интернет-доменом верхнего уровня.



Домен верхнего уровня (ДВУ) – это то, что следует за точкой в Интернет-адресе, например: .com, .net и .org. Это наиболее часто используемые универсальные ДВУ. Кроме того, каждая страна имеет двухбуквенное доменное имя, ассоциируемое с ней. США, к примеру, использует .us, Соединенное Королевство – .uk, Австралия – .au, Китай – .cn, Индия – .in, Россия – .ru, и так далее. Любой желающий может приобрести общий ДВУ, однако использование ДВУ страны обычно ограничивается гражданами этой страны или требует физического присутствия на её территории, чтобы иметь возможность приобрести его. Заметным исключением является домен .tv.Он не имеет никакого отношения к телевидению, как некоторые из вас могли подумать.

На самом деле это домен верхнего уровня, принадлежащий островному государству Тувалу, расположенному примерно на полпути между Гавайями и Австралией. Прекрасно понимая коммерческий потенциал домена .tv, Тувалу сделало регистрацию своего ДВУ доступной для всех в 1998 году. Роялти с адресов, которые заканчиваются на .tv, теперь составляют десять процентов от доходов страны. Вернёмся теперь к острову Буве, который не является суверенным государством. К тому же, он необитаем. Тем не менее, у него есть домен верхнего уровня .bv. Как ему удалось получить его? Остров Буве Начиная с 1970-х годов, статистический отдел Организации Объединённых Наций издаёт публикацию под названием «Стандартные коды стран или регионов для статистического использования», в которой ради удобства проведения статистического анализа присваивает странам и географическим регионам трёхзначный код. Когда в 1974 году возникла Международная организация по стандартизации (МОС), она приняла коды регионов ООН, а также разработала собственный стандарт под названием ISO 3166, определяющий кодовые обозначения государств и основных административных образований внутри них. Стандарт ISO 3166 содержит несколько списков, но наиболее важным для наших целей является ISO 3166-1 alpha-2, который представляет собой двухбуквенный код страны для каждого государства и его административных образований. Всем независимым нациям и любой зависимой территории с достаточной автономией присваивался двухбуквенный код. Например, Гибралтар является заморской территорией Великобритании, однако им управляет парламент, который избирается каждые четыре года. Британское правительство по-прежнему несёт ответственность за такие вопросы, как оборона и внешние отношения, но правительство Гибралтара не подчиняется правительству Соединённого Королевства. Другими словами, Гибралтар является автономной территорией. Таким образом, ему присвоили код страны GI. Ещё одним примером является Гуам, неинкорпорированная территория Соединённых Штатов в западной части Тихого океана. Гуам имеет код страны GU. Аналогичным образом, Фарерские острова и Гренландия, автономные территории под управлением Дании , имеют собственные коды стран, хотя и не являются независимыми государствами. Остров Буве является частью Норвегии, но имеет схожий геополитический статус, поэтому ему присвоили собственный код страны – BV. В 1988 году, когда Администрация адресного пространства Интернет (англ. IANA – Internet Assigned Numbers Authority) начала управлять доменами верхнего уровня, вместо того чтобы выяснять, что является страной, а что – нет, она просто обратилась к списку ISO 3166-1 alpha-2 и присвоила ДВУ страны всем записям. Таким образом, остров Буве оказался с доменом .bv в августе 1997 года. Домен управляется норвежским правительством, но в настоящее время нет возможности зарегистрировать домен с этим ДВУ. Он остаётся неиспользуемым вместе с .sj, другим доменом верхнего уровня, управляемым Норвегией и назначенным Шпицбергену и Ян-Майену. Справедливости ради стоит отметить, что остров Буве – не единственный необитаемый остров с собственным доменом верхнего уровня. Острова Херд и Макдональдс необитаемы, однако у них также есть собственный – .hm. Тем не менее, Австралия, под чьей юрисдикцией находятся острова, открыла домен .hm для использования за их пределами. В 2012 году Norid, норвежский регистратор, который управляет доменом .bv , подумывал над идеей продвинуть домен на голландском рынке, где BV – это общая аббревиатура, используемая для обозначения «компания с ограниченной ответственностью» (вроде сокращения Ltd, используемого в англоязычных странах). Многие голландские компании, как предполагалось, хотели бы владеть доменом, который заканчивался бы на .bv. Однако Норвежское управление связи наложило запрет на эту идею.