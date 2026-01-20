8 величайших литературных произведений в истории, которые были безвозвратно утрачены

Искусство слова существует в разных формах с древнейших времён. При помощи гениальных образов, созданных писателями и поэтами на бумаге, воссоздавались целые эпохи. Сила печатного слова творит чудеса, влияя на наши ценности, мировоззрение и понимание основ мира в целом. Литературное величие, безусловно, является одной из форм бессмертия, но печальная правда состоит в том, что даже великие произведения иногда теряются. О восьми безвозвратно утерянных величайших произведениях всех времён и народов, далее в обзоре.
1. Гомеровские «Маргиты»
Великий бард античности - Гомер.
Автор «Илиады» и «Одиссеи» заложил основы греческой литературы, эпического подхода к военно-исторической и туристической литературе. Но, согласно Аристотелю, Гомер также написал третью эпопею, «Маргиты», которая сделала то же самое для жанра литературной комедии. Одноимённому главному герою эпоса не хватало ни храбрости Ахилла, ни хитрости Одиссея. Скорее, он был идиотом - как выразился Платон, «он много знал, но всё плохо».
На величайших греческих философов произвёл глубочайшее впечатление глупый юмор Гомера, но ни один фрагмент эпоса не уцелел от древности. Между тем современные учёные сомневаются в том, что все произведения, приписанные Гомеру, написаны им одним. Они говорят, что это школа поэтической традиции, которая столетия спустя приобрела образ слепого барда античности.
2. Энциклопедия Юнлэ
Император Юнлэ.
Между 1403 и 1407 годами более 2000 ученых собрались в столице династии Мин, Нанкине, чтобы составить крупнейший литературный проект из когда-либо созданных в Китае. Их задача, продиктованная прогрессивным императором Юнлэ, состояла в том, чтобы создать сборник всей основной китайской мысли и письменности. Конечным результатом этой огромной работы стала рукопись, которая насчитывала 22 937 глав, собранных в 11 095 томов.
Гробница Юнлэ.
Завершённый проект оказался слишком дорогим для печати, а у более поздних императоров династии Мин не хватало мотивации их предшественников обнародовать эти литературные труды. Оригинальная рукопись энциклопедии Юнлэ была утеряна к концу 17 века. В 1860 году большая часть единственной рукописной копии произведения (датируемая 1567 годом) была потеряна во время грабежа и сожжения Пекина англо-французскими войсками во время Второй опиумной войны. Сегодня осталось всего 4 процента от первоначального варианта энциклопедии.
3. Кодексы ацтеков и майя
Кодексы ацтеков.
Как правило, трофеи завоеваний включают возможность стереть или переписать всю подлинную историю покорённого народа. Когда четвертый император ацтеков, Ицкоатль, использовал военный союз для консолидации империи ацтеков в 1426 году, он, как говорят, приказал уничтожить все предыдущие исторические записи, чтобы лучше написать чистую историю о происхождении и могуществе ацтеков.
136 лет спустя в мексиканском регионе Юкатан представитель других завоевателей совершил аналогичный поступок. В 1562 году Диего де Ланда, лидер францисканского ордена на Юкатане, приказал уничтожить тысячи религиозных и исторических артефактов майя, включая по крайней мере 27 бесценных иероглифических рукописей.
Кодекс майя.
Диего де Ланда.
4. Утраченные (или, может быть, просто неправильно подписанные) пьесы Шекспира
Проверенные временем бессмертные комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира насчитывают 36 пьес. Все его произведения оставили огромный след в английской литературе, да и мировой в целом.
Уильям Шекспир.
Два клочка бумаги 400-летней давности наталкивают на мысль, что могли быть две другие пьесы Шекспира, которые теперь, к сожалению, потеряны для истории. Список существовавших на тот момент произведений Шекспира 1598 года включает комедию под названием «Победа любви». Многие учёные полагали, что это название было просто альтернативным названием «Укрощение строптивой». Но фрагмент 1603 года, обнаруженный намного позже, включает оба названия. Похожая тайна окружает пьесу под названием «Карденио», которая, как полагают, была написана Шекспиром в соавторстве с Джоном Флетчером. Она датируется июнем 1613 года. Если пьеса действительно существовала, то вероятно, была основана на побочной истории Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Он появился в английском переводе годом ранее, что открывает заманчивую перспективу повествовательного смешения двух величайших литературных умов своей эпохи.
5. Воспоминания лорда Байрона
Лорд Байрон.
Джордж Гордон, лорд Байрон, был типичным поэтом эпохи романтизма, писавший с той же страстью, эмоциями и приключениями, как и жил. В 1816 году Байрон бежал от нарастающего скандала и распада своего брака, чтобы провести остаток своей жизни в путешествиях по всей Европе. Он жил на полную катушку. Завязывал романы с целой вереницей итальянских женщин. В конце концов, поэт умер от лихорадки в 1824 году, когда помогал греческим революционерам в их борьбе против Османской империи.
За восемь лет до своей смерти Байрон доверил своему другу Томасу Муру автобиографию, нацарапанную им на 78 листах фолио. Через несколько дней после того, как известие о кончине Байрона достигло Англии, Мур вместе с уважаемым издателем Джоном Мюрреем и другим другом (с одобрения проживающей отдельно жены Байрона) решили уничтожить автобиографию Байрона. Они сожгли её в лондонском камине Мюррея.
Мужчины утверждали, что они действовали, чтобы спасти Байрона и его семью от скандала. Хотя сам Байрон написал Мюррею о рукописи, утверждая, что он «упустил из виду всю любовь и многие другие из наиболее важных вещей в жизни потому, что я не должен был идти на компромисс с другими людьми». Судя по всему, в планы вдовы Байрона совсем не входило обнародование подробного отчёта об их браке с великим поэтом.
6. Продолжение «Мёртвых душ» Гоголя
Николай Васильевич Гоголь.
В мрачном повороте сюжета, достойном любого романа, который он мог создать, Николай Васильевич Гоголь уничтожил вторую часть, возможно, самого величайшего из своих произведений. Писатель находился под влиянием духовного наставника, который убедил его, что все его творческие достижения были злом.
Иллюстрация к роману Гоголя «Мёртвые души».
«Мёртвые души», роман 1842 года. В нём Гоголь описывает человека, который бродит по украинской деревне, скупая законные права на умерших крепостных. Эдакая афера своего времени для быстрого обогащения. Это произведение считается одним из самых важных романов в русской литературе XIX века. После того, как писатель уничтожил в огне всю рукопись, он сразу же пожалел об этом и впал в глубокое отчаяние. Гоголь полностью отказался от еды и девять дней спустя, 4 марта 1852 года, умер.
Гоголь сжигает рукопись второй части романа «Мёртвые души».
7. Багаж Хемингуэя
Эрнест Хемингуэй.
В декабре 1922 года первая жена Эрнеста Хемингуэя, Хэдли, оставила свой багаж без присмотра в поезде всего лишь на несколько секунд. Когда она вернулась, то обнаружила, что её чемодан украден. Всё бы ничего, но там были почти все неопубликованные произведения её мужа.
Сам Хемингуэй поспешил в Париж в безуспешной попытке вернуть утраченные произведения. В числе них находился также почти полностью дописанный роман, основанный на его личном опыте во время Первой мировой войны. Его ранние работы были утеряны навсегда.
По мнению некоторых литературных критиков, это помешало творчеству Хемингуэя развиваться в ближайшие десятилетия. В 1956 году стареющему писателю опять довелось потерять свой багаж. Правда в этот раз повезло больше: два чемодана, которые он оставил на хранение в подвале отеля Paris Ritz, нашлись. Они содержали заметки и зарисовки из его переживаний в Париже в конце 1920-х годов. В конечном итоге эти записи составили посмертные мемуары Хемингуэя «Подвижный пир», опубликованные в 1964 году.
8. «Двойная экспозиция» Сильвии Плат
Сильвия Плат.
Американская поэтесса и писательница Сильвия Плат покончила жизнь самоубийством в возрасте 30 лет. Она оставила после себя множество стихов и рукописей, а также двоих маленьких детей и мужа.
Последние месяцы жизни Плат были необычайно продуктивными: в течение них она написала множество своих лучших стихотворений, в том числе несколько о своём распадающемся браке. В своих мемуарах 1977 года муж Сильвии, Тед Хьюз, сообщил, что Плат также «напечатала около 130 страниц романа с предварительным названием «Двойная экспозиция».
Эта рукопись безвозвратно исчезла примерно в 1970 году. С тех пор многие поклонники поэтессы подвергли сомнению рассказ Хьюза о пропавшем романе. Ведь он был, вероятно, автобиографическим, где Хьюз с его изменами вряд ли был представлен в хорошем свете.
