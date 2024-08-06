5 фонарей, каждый из которых будет незаменим на даче

Лучшие фонари для дачи, машины и похода.
Хорошо, когда в доме есть свет. Но, что делать, если его вдруг не стало? В первую очередь стоит включить фонарь, однако для этого, он должен быть в хозяйстве. И если в городе отключения света не так уж страшно, то в сельской местности или дачном поселке – это может превратиться в реальную проблему.
1. Black Diamond Moji Lantern
Может быть сложен.
Отличный стационарный фонарь, который можно использовать на даче или брать с собой в поход. Фонарь может быть сложен для транспортировки, что значительно сократит занимаемое им место в сумке. Предусмотрены крепления, позволяющие подвешивать его на крючок, гвоздь или ветку дерева. Работает аппарат на трех ААА батарейках, что позволяет ему светить на протяжении 70 часов. Свет разливается на 6 метров, вокруг LED светильника. Интенсивность светового потока - 100 люмен.
2. Goal Zero Lighthouse 400
Прекрасный переносной фонарь с выдвижными ножками.
Отличный светодиодный фонарь, дающий 360-градусное освещение интенсивностью в 250 люмен. При сбалансированных настройках, светить будет около 48 часов. Питается прибор от литий-ионного аккумулятора емкостью 4 400 мАч. В конструкции фонаря предусмотрено несколько USB-портов, которые могут быть задействованы для зарядки других устройств. У Lighthouse также есть удобные складные ножки.
3. Etekcity LED Camping Lantern
Хорошо защищенный светильник.
Интересный осветительный прибор, который подойдет для самых разных ситуаций. Его можно взять с собой на природу, он поможет на даче, а также пригодится в автомобиле. Литий-ионная батарея позволяет Etekcity LED Camping Lantern светить на протяжении 12 часов. Освещение разливается по кругу (360 градусов), на три метра. У прибора очень интересный дизайн: фонарь может прятаться в хорошо защищенном корпусе, что делает его идеальным выбором для эксплуатации в негостеприимных условиях.
4. Lighting EVER camping lantern
Не боится воды и грязи.
Интереснейший фонарь с интенсивностью свечения в 1 000 люмен! Настоящий рекордсмен среди аналогов по назначению и габаритам. Питается от литий-ионного аккумулятора, может светить на протяжении 20 часов. Освещение, к слову, 360-градусное. В качестве приятного бонуса – прочный, надежный корпус. Фонарь можно смело ронять, а еще он не боится воды. Погружать можно на глубину до 5 метров. При покупке прибор доступен в четырех расцветках.
5. Streamlight Siege AA Lantern
Может работать в режиме сос.
Невероятно компактный, надежный и мощный многоцелевой LED-светильник. Дает белый или красный свет на выбор. Работает в трех режимах яркости от 33 до 340 люмен. Есть режим подачи сигнала SOS. Отличный выбор для тех, кто любит путешествовать! В самом ярком режиме работы, аккумулятора фонаря должно хватить на 37 часов. В режиме SOS батареи хватит на 12 суток. Корпус защищает светильник от грязи, пыли, воды и механических повреждений средней тяжести.
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