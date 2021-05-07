5 странных BMW, при взгляде на которые хочется уточнить, точно ли их делали немцы

1. BMW Е1

Задолго до Илона Маска. ¦Фото: drive2.ru.

2. BMW 1602 Electro-Antrieb

Создавали машину специально для Олимпиады. |Фото: yaplakal.com.

3. BMW Hurrican

Долгое время у баварцев не было своих дизайнеров. |Фото: drive2.ru.

4. BMW Ur-Roadster

Интересная модель была. |Фото: blog.fcpeuro.com.

5. BMW Z22

Эта машина разве что только не летала. |Фото: bestcarmag.com.