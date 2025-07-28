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Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Фотограф Alex Robciuc объехал множество деревень, разбросанных по Южным Карпатам в исторической области Марамуреш в Румынии, и познакомился с сельскими жителями, которые придерживаются такого же уклада жизни, что и их предки сотни лет назад.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Мужчины едут на свадьбу в деревню в исторической области Марамуреш. Эта традиция не менялась уже около 800 лет.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

В Южных Карпатах люди зарабатывают себе на жизнь тяжелым трудом на земле.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Жители отдалённых деревень в повседневной жизни носят традиционную одежду, вид которой не менялся на памяти нескольких поколений.



Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Южные Карпаты усеивают более 100 деревень. Сельские жители живут очень просто.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Люди до сих пор пользуются гужевыми повозками. Единственный признак цивилизации – шины, изобретённые в 1845 году.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Народная музыка и танцы – важная часть культуры людей, проживающих в отдалённых районах в центральной части Румынии.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Все фотографии были сделаны в деревнях, разбросанных по исторической области Марамуреш.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

На портретах изображены люди из разных мест за их повседневными делами: работой, отдыхом, размышлениями.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

«В отличие от большинства людей, они не имеют дела с современными технологиями, поэтому не привыкли, что их фотографируют», – рассказывает фотограф.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

«На фотографиях они получаются абсолютно естественными, потому что не хотят выглядеть иначе, чем они есть на самом деле».

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Комментируя свои работы, фотограф отметил: «Лица с этих портретов показывают, каким многогранным может быть человек в своей простоте».

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

По словам фотографа, он хотел рассказать о людях, которые придерживаются того же уклада жизни, что и сто лет назад.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Люди, которые стали героями этих портретов, ведут образ жизни, который безвозвратно потерян практически для всех остальных жителей Европы.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

«Когда люди смотрят мои работы, мне бы хотелось, чтобы они держали в голове, что за этими портретами стоят личности, которые придерживаются того же уклада жизни, что и сотни лет назад».


Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

В декабре фотограф посетил отдалённый регион Румынии, где люди пытались пережить суровую зиму.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Женщина собирает своего сына на традиционный праздник. Внешний вид народного костюма не менялся уже несколько поколений.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Жители деревни выполняют тяжелую физическую работу, полагаясь лишь на собственные силы или подспорье в виде домашних животных. У них нет тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Многие вещи остаются на удивление неизменными, хотя у этого мальчика, например, есть современный спортивный костюм.

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