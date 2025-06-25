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Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника

В большинстве своем оригами имеют геометрически правильную форму. Но вьетнамский художник Хоанг Тьен Къет создает необычно изогнутые фигурки.




Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Каждая его фигурка - это уже не оригами в привычном смысле слова, это уже немного скульптура.

Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Художник обрабатывает бумагу при помощи очень небольшого количества воды.
Здесь очень важно не переборщить, в противном случае фигурка развалится.

Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Хоанг Тьен Къет родился в 1988 году. Он с детсва увлекся техникой оригами. В 2008 году он начал изобретать собственные стили и формы и стал соавтором двух книг об оригами в 2011 и 2013.

Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Сегодня художник очень популярен во многих странах мира.

Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Его часто приглашают на разнообразные международные выставки оригами в Италии, Германии, Франции и Японии.

Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник







Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника оригами, художник





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хоанг тьен къет
художник; вьетнам
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