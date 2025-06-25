Невероятные динамичные фигурки-оригами от вьетнамского художника

В большинстве своем оригами имеют геометрически правильную форму. Но вьетнамский художник Хоанг Тьен Къет создает необычно изогнутые фигурки.
Художник обрабатывает бумагу при помощи очень небольшого количества воды.
Хоанг Тьен Къет родился в 1988 году. Он с детсва увлекся техникой оригами. В 2008 году он начал изобретать собственные стили и формы и стал соавтором двух книг об оригами в 2011 и 2013.
Сегодня художник очень популярен во многих странах мира.
Его часто приглашают на разнообразные международные выставки оригами в Италии, Германии, Франции и Японии.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии