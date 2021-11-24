От древности до современности: 17 занимательных фактов о граффити

Граффити вчера, сегодня, завтра...
Граффити – от незамысловатых надписей до изысканных рисунков – сегодня можно увидеть на улицах практически всех городов. Порой этот вид искусства вызывает множество споров, поскольку многие считают, что такое искусство портит городской дизайн. А ведь на самом деле корни граффити уходят в глубокую древность.
1. Наскальные картины
15 000-летние наскальные граффити.
В 1992 году группа молодых людей спустилась во французскую пещеру с вполне благими намерениями. Они хотели удалить со стен стальными щетками современные граффити и в итоге частично стерли 15 000-летние наскальные картины бизонов.
2. Руины Помпеи
Древние граффити на руинах Помпеи.
Раскопав руины Помпеи, исследователи обнаружили древние граффити. Их предпочли скрыть от общественности на долгие десятилетия, поскольку были найдены такие фразы, как «Плачь, девочка. Мой пенис был дан тебе, а теперь он проникает сзади в мужчин», «До свидания, чудесная девственность» и т.д.
3. Руны викингов
Некоторые руны викингов - просто граффити.
На фоне популярных сериалов многих заинтересовала руническая письменность викингов. Некоторые руны викингов - просто граффити, переводимые как «Ингигер - самая красивая из всех женщин» или «Тольфир Колбейнссон вырезал эти руны высоко над землей».
4. Египетские пирамиды
Римские граффити на египетских пирамидах.
Римляне оставили после себя граффити, вырезанные на египетских пирамидах. Надписи не отличались изобретательностью и гласили что-то вроде: «Мне не понравилось ничего, кроме саркофага», и «Я не смог прочесть эти чертовы иероглифы».
5. Долина царей
Граффити Долины царей в Египте.
Долина царей в Египте была популярным туристическим направлением в древние времена. Есть более 2100 экземпляров граффити, сделанных древними туристами еще в 278 году до нашей эры на таких языках, как греческий, латинский, финикийский, кипрский, ликийский и коптский.
6. Самое древнее изображение Иисуса
Граффити «Алексаменос поклоняется своему богу».
Самое древнее известное изображение Иисуса - это граффити с изображением человека, благоговеющего перед распятым человеком с головой осла. Под рисунком есть надпись на греческом «Алексаменос поклоняется своему богу».
7. Золотой дом Нерона
Графити от Микеланджело, Рафаэля, Казановы и маркиза де Сад.
Ранние художники эпохи Возрождения были взбудоражены, когда молодой римлянин случайно провалился в расщелину на холме и вновь открыл Золотой дом Нерона. В последующие годы это место посетили Микеланджело, Рафаэль, Казанова и маркиз де Сад, причем все они оставили граффити на стенах руин.
8. Варяжская стража
Граффити Варяжской стражи в Константинополе.
На мраморных парапетах собора Святой Софии в Стамбуле есть древние граффити викингов. Возможно, они были выгравированы членами Варяжской стражи в Константинополе в эпоху викингов.
9. «Здесь был Килрой»
Модное граффити времен Второй мировой войны.
Во время Второй мировой войны американское модное граффити с надписью «Здесь был Килрой» начало появляться по всей Европе. Это убедило Гитлера, что Килрой был шпионом, а Сталин даже предпринял попытки выяснить, кто такой Килрой.
10. «Белая роза»
Памятник в виде белых плит перед Университетом в Мюнхене.
«Белая роза» была ненасильственной, интеллектуальной группой сопротивления в нацистской Германии, которая распространяла свою пропаганду против войны и Гитлера посредством анонимных граффити на стенах. Когда ключевых членов этой группы поймали, их казнили посредством обезглавливания.
11. Рейхстаг
Граффити на Рейхстаге.
На Рейхстаге, резиденции правительства Германии, до сих пор сохранились русские граффити, оставшиеся после Второй мировой войны. Среди них встречаются даже откровенно нецензурные.
12. Мемориал Холокоста в Берлине
Антиграффити в Берлинском Мемориале Холокоста.
Берлинский Мемориал Холокоста содержит химическое вещество против граффити. Как оказалось, оно было изготовлено той же компанией, которая производила газ «Циклон Б», используемый в газовых камерах концентрационных лагерей во время Второй мировой войны.
13. «Hey Jude»
Альбом «Hey Jude».
Чтобы прорекламировать свой последний сингл, Пол Маккартни написал «Hey Jude» в окне закрытого бутик-магазина. Прохожий-еврей принял это за антисемитские граффити («Jude» означает «еврей» на немецком языке) и разбил окно.
14. Северокорейское граффити 2011
Граффити «Пак Чон Хи и Ким Чен Ир - два диктатора».
В Северной Корее в 2011 году было найдено необычное граффити. Надпись на стене школы в Пхеньяне гласила: «Пак Чон Хи и Ким Чен Ир - два диктатора. Пак Чон Хи - диктатор, который развил экономику своей страны, а Ким Чен Ир - диктатор, который заморил людей голодом до смерти». После находки в городе было объявлено 3-дневное военное положение.
15. Ушлый Дэвид
Художник-граффитист Дэвид Чоу.
В 2005 году Facebook нанял художника-граффитиста Дэвида Чоу, чтобы тот украсил стены нового офиса компании в городке Пало-Альто (штат Калифорния). Чоу согласился взять оплату акциями Facebook вместо вознаграждения в несколько тысяч долларов. Когда Facebook провел первичное публичное размещение своих акций на бирже (IPO) в 2012 году, на руках у Чоу оказались акции стоимостью 200 миллионов долларов.
16. Спрей NeverWet
Чернильные граффити.
Водоотталкивающие свойства спрея NeverWet можно использовать для создания невидимых чернильных граффити. Они появляются только под дождем.
17. От 3 до 8 ударов плетью
Наказание за граффити Штраф/Гражданская казнь/Срок.
Штраф за граффити в Сингапуре составляет от 3 до 8 ударов плетью и 2 000 долларов США. Альтернативным наказанием является 3-летнее тюремное заключение.
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