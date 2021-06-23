Интересные факты про Аргентину, которые вы до сих пор не знали

Аргентина — известная южноамериканская страна с относительно короткой историей, но очень богатой и интересной культурой. Её впечатляющая космополитичная столица украшена центральной Площадью Мая (Plaza de Mayo) и величественными зданиями, включая Каса Росада (Casa Rosada), знаменитый президентский дворец.



Эта южная страна не только широко известна своей архитектурой, зажигательным танго, стейками, вином и футболом, но и подарила миру одних из самых легендарных личностей XX века — Эву Перон, Че Гевару, Диего Армандо Марадону и других.



Занимая общую площадь 2,8 миллиона км², Аргентина является одной из самых больших стран в мире, второй по величине в Латинской Америке (после Бразилии) и крупнейшей среди испаноязычных. Хотя первые упоминания о присутствии человека на территории современной Аргентины датируются палеолитом, население страны своими корнями уходит в испанскую колонизацию XVI века.



В конце XIX – начале XX века Аргентину захлестнуло несколько волн иммиграции, коренным образом отразившихся на культуре и демографической ситуации, которая наблюдается сегодня.



Если этой информативной вступительной части вам было недостаточно, то прочтите эти 25 занятных фактов про Аргентину, благодаря которым вы узнаете об этой стране ещё больше интересного!

25. Название страны происходит от латинского слова « argentum », что в переводе означает «серебро». Первые европейские переселенцы думали, что Аргентина богата серебром, однако этот слух не нашёл своего подтверждения.24. Согласно статистике, Аргентина имеет наибольший процент населения, принадлежащего белой расе (выходцы из Европы), среди всех стран Северной и Южной Америки. Согласно переписи населения 2010 года, почти 97% жителей Аргентины (38 из 40 миллионов человек) имеют европейское или преимущественно европейское происхождение.23. Лионель Месси (Lionel Messi) — широко признанный величайший футболист современности, но это хорошо известно каждому любителю футбола. Малоизвестным для большинства остаётся факт того, что чиновники в Росарио (Rosario), родном городе Месси, запретили родителям называть своих детей «Месси» из-за боязни, что это может привести к огромной путанице среди местных жителей.22. Один из самых популярных в мире танцев — танго — родился в районе публичных домов Буэнос-Айреса примерно в конце XIX века. Иногда описываемое как «занятие любовью в вертикальном положение», танго изначально считалось мужским танцем. Однако первыми в истории официальными танцорами танго стали портовые проститутки, которые соблазняли мужчин с помощью этого чувственного танца.21. В период с 1974 по 1983 год в Аргентине пропало без вести до 30.000 человек. Большинство из них были убиты военной хунтой, пришедшей тогда к власти. Кроме того, тех, кого военные считали «подрывными элементами», живыми сталкивали с самолётов с привязанным к ногам грузом , поэтому тела, которые могли бы служить доказательством бесчеловечности диктаторского режима, вряд ли когда-нибудь будут найдены.20. Эва Перон (Eva Perón) (сыгранная Мадонной в фильме 1996 года «Эвита»), одна из самых знаменитых первых леди в истории и самая любимая и обожаемая в Аргентине, стала мировым символом свободы и движения за равноправие женщин. Кристина Фернандес де Киршнер (Cristina Fernández de Kirchner), первая в истории страны женщина, избранная президентом (2007-2015), однажды сказала, что женщины её поколения находятся в долгу перед Эвой за «поданный ею пример энтузиазма и воинственности».19. Чтобы вы получили представление о том, как сильно аргентинцы любили Эву Перон, скажем, что 8 человек были раздавлены и более 2000 человек получили травмы различной тяжести во время траурной процессии.18. Аргентина является третьим по величине производителем говядины в мире. Страна производит 2,8-3,5 миллиона тонн мяса в год, а аргентинские стейки известны во всём мире как самые большие и вкусные.17. Гора Аконкагуа (Aconcagua) является не только самой высокой в Аргентине, но и высочайшей горой в Северной и Южной Америке, достигая в самой высокой точке 6962 метра. В переводе с языка кечуа её название означает «каменный страж».16. Аргентинский испанский язык, именуемый «лунфардо» (lunfardo), является одним из видов сленга, появившегося в Буэнос-Айресе в 1900-ых. Он больше похож на итальянский, нежели на мексиканский испанский и, возможно, сформировался как форма криминального жаргона 15. Вопреки распространённому мнению, самый знаменитый революционер XX столетия и символ кубинской революции Эрнесто Че Гевара был аргентинцем, а не кубинцем, как ошибочно думают многие. Че Гевара родился 14 июня 1928 года в городе Росарио (да-да, родном городе Лионеля Месси) и был полноправным гражданином Аргентины.14. Начиная с XVI века, Аргентина является одним из ведущих мировых производителей вина. Сегодня в стране насчитывается приблизительно 1800 виноделен и винных заводов. В настоящее время Аргентина занимает пятое место по производству вина в мире.13. В Аргентине по-прежнему официально запрещены аборты, за исключением случаев изнасилования и если жизнь беременной женщины подвергается опасности. Тем не менее, в стране каждый год делается, как минимум, 500.000 нелегальных абортов.12. Аргентина является второй страной в мире (после Японии) с самыми высокими показателями больных анорексией. Подавляющее большинство больных — представительницы женского пола; лишь 1 из 8 пациентов, находящихся на лечении — мужского пола.11. В Буэнос-Айресе практикует больше психоаналитиков и психиатров, чем в любом другом городе мира. Здесь даже есть свой собственный «психоаналитический» район под названием «Фрейд-сити» (Ville Freud). Согласно подсчётам, на каждые 100.000 жителей города приходится 145 психологов.10. Папа римский Франциск, 266-й понтифик Римско-католической церкви, является родом из Аргентины. Он — первый в истории папа из Нового Света, избранный на эту должность. Когда-то он работал вышибалой в одном из ночных клубов Буэнос-Айреса.9. Аргентина стала первой страной в Южной Америке, в которой были узаконены однополые браки (2010).8. В Аргентине живёт самое большое количество киноманов: страна имеет самые высокие показатели по количеству просмотров фильмов на душу населения. Кроме того, это единственная страна Латинской Америки, получившая премию «Оскар», причём, дважды: в 1985 году — за историческую драму «Официальная версия» («La Historia Oficial») и в 2010 году — за криминальную драму «Тайна в его глазах» («El Secreto de Sus Ojos»).7. «Бедная Ниагара!» Эту фразу, как сообщают, воскликнула Элеонора Рузвельт (Eleanor Roosevelt), впервые посетив водопады Игуасу (Iguazu Falls). Название водопадов происходит из языка гуарани и означает «большие воды».Водопады Игуасу, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году, являются одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Аргентине.6. Куирино Кристиани (Quirino Cristiani) — аргентинский мультипликатор и режиссёр анимационных фильмов, создавший первый в мире полнометражный анимационный фильм, а также первый в мире анимационный фильм со звуком. К сожалению, единственные копии этих фильмов были уничтожены пожаром. Куирино Кристиани также является первым человеком, создавшим анимацию исключительно с помощью вырезанных из картона силуэтов.5. Аргентина является родиной, возможно, величайшего футболиста в истории — Диего Марадоны. Футбольная легенда является единственным спортсменом в мире, имеющим свою религию: он завоевал такую степень идолопоклонничества, что в его честь многочисленными поклонниками была основана «Церковь Марадонианы», куда входит около 60.000 человек.4. В 1977 году Аргентина отправила в Антарктиду беременную женщину, чтобы претендовать на часть континента. Её сын, Эмилио Пальма (Emilio Palma), стал первым человеком, родившимся в Антарктиде. Аргентина также стала первой страной, чьи граждане провели свою свадьбу на этом снежном континенте.3. На территории Аргентины расположен самый южный город мира. Ушуая (Ushuaia) уже долгое время описывается как самый южный город на планете, несмотря на то, что на этот титул также претендует Пуэрто-Уильямс (Puerto Williams), чилийское поселение с двумя тысячами жителей.Однако Ушуая с населением почти 60.000 человек на протяжении веков является коммерческим и экономическим центром, поэтому в большей степени квалифицируется как город, чем Пуэрто-Уильямс.2. Аргентина является страной, в которой родился первый ребёнок, имеющий официально признанных двух отцов. В 2012 году мальчик по имени Тобиас (Tobías) был официально зарегистрирован как сын Карлоса Дермжерда (Carlos Dermgerd) и Алехандро Гринблата (Alejandro Grinblat), заключивших между собой брак в 2011 году в соответствии с Законом о равном браке (Equal Marriage Law).1. Аргентина стала первой страной, в которой для определения виновности человека была использована дактилоскопия. Первый известный случай «снятия пальчиков» произошёл в июне 1892 года, когда полиция использовала окровавленные отпечатки пальцев, оставленные на двери, благодаря чему удалось доказать виновность Франциски Рохас (Francisca Rojas) , обвинявшейся в убийстве своих двоих детей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)