7 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми "Титаник"- просто шлюпка

Таких больших кораблей мир еще не знал.

1. Knock Nevis

К сожалению судно Knock Nevis уже никуда не пойдет.

2. Maersk Mc–Kinney Moller

Moller - это настоящий морской великан.

3. CMA CGM Jules Verne

Внушительная махина Jules Verne.

4. Emma Marsk

Emma Marsk - большой корабль.

5. MSC Daniela

Daniela был построен совсем недавно.

6. CMA CGM Christophe Colomb

Colomb - это уникальное судно во всех отношениях.

7. Oasis of the Seas

Титаник отдыхает по сравнению с Oasis.