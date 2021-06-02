Простой инструмент, который поможет вытянуть сорняк вместе с длинным корнем

Одуванчик является вовсе не тем растением, которое хотелось бы видеть не только у себя на грядках, но и на участке в принципе. Все потому, что даже один одуванчик может быстро захватить всю остальную площадь, тем более что просто так взять и вырвать ненавистный сорняк скорее всего не получится. У одуванчиков очень крепкая и хорошо развитая корневая система. Однако, выход из ситуации есть.
Корень бывает до 30 см. /Фото: dachniy-truzhenik.ru.
Для того, чтобы не допустить «рейдерского захвата» дачного участка ненавистным одуванчиками, с ними следует постоянно бороться. Каждый появившийся одуванчик должен быть как можно быстрее удален из земли, так как с точки зрения хозяйства является вовсе не миленьким желтеньким цветочком, а вредным сорняком. И здесь возникает главная проблема – мощный корень данного растения, который может достигать в длину до 30 сантиметров. Любая попытка вырвать растение руками закончится лишь тем, что будет отделена от корня зеленая часть.
Если не удалить одуванчик, он захватит весь участок. /Фото: yandex.by.
Если же не удалить корень сорняка, то уже спустя некоторое время одуванчик вновь отрастет. Как не сложно догадаться, для того чтобы решить данный вопрос, ненавистный одуванчик следует удалить с корнем. Сделать этом можно очевидным способом – копать. Поможет в этом непростом деле обычная садовая лопатка. Правда, у данной методики есть свои недостатки: в земле все-таки могут сохраниться остатки корневой системы, а значит спустя некоторое время одуванчик вернется.
Поможет корчеватель. /Фото: cadeaux.ru.
По этой причине полезно завести в хозяйстве (помимо лопатки) еще один полезный инструмент, а именно – корневой корчеватель сорняков. Приобрести данное чудо техники можно в садоводческом магазине. Внешне инструмент напоминает штопор. Если есть «прямые руки» и подходящие инструменты, можно попытаться соорудить корчеватель самостоятельно из деревянной ручки и металлического прута, благо конструкция инструмента проста, как огонь.
Можно взять продвинутый вариант. /Фото: shopingblog.ru.
Штопор вкручивается под прямым углом прямо в центр сорного растения до самого упора. После этого остается только принять хороший упор и начать тянуть. Движения при этом должны быть плавными и последовательными. Работает корчеватель не только против одуванчиков. После извлечения сорняка из земли, лучше всего его сжечь.
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