Тайна маяка Хикс-Пойнт: Кто является его вечным смотрителем

В одном из австралийских парков, расположенных на восточном побережье острова, есть местная достопримечательность - самый высокий на острове маяк Хикс-Пойнт. Сейчас это недействующее сооружение, которое благодаря своей загадочной истории, является привлекательным местом для любителей острых ощущений, мечтающих встретиться с настоящим призраком.
История маяка на мысе Хикса
Маяк Хикс-Пойнт. Фото: magic-world.info
Джеймс Кук и его команда, исследовавшие южную часть Тихого океана на корабле «Индевр», были первыми европейцами, которые в 1770 году достигли восточного побережья Австралии. Эта земля с давних времен была заселена аборигенами, в частности это были места обитания племени краутунгалунг.
Мыс, на котором они высадились, был назван Куком в честь его первого помощника лейтенанта Захария Хикса, но позднее он был переименован, и на многих современных картах носит название мыса Эверарда.
Сейчас на этом месте располагается национальный парк Австралии Кроаджинголонг, богатый разнообразной растительностью, песчаными пляжами и дюнами. Однако, значительно большую известность приобрел маяк Хикс-Пойнт, построенный на побережье спустя столетие.
Маяк был сооружен из бетона, и имел жилые и складские помещения для хранения древесины. На территории маяка также были построены коттеджи для семей смотрителей. По некоторым данным для их строительства использовались обломки кораблей, потерпевших кораблекрушение у берегов мыса Хикс. Внутри маяка была сооружена чугунная винтовая лестница, ведущая с нижнего входа до самого фонарного помещения.
Маяк Хикс-Пойнт. Фото: magic-world.info
Маяк начал свою работу в конце XIX века. Покрашенный в белый цвет и поднимающийся на 56 метров над уровнем моря, он был хорошо виден днем с большого расстояния, а ночью его фонарь освещая путь проходящим мимо судам, являясь для них важным ориентиром.
Куда исчез смотритель маяка
Первым смотрителем маяка был В. Фиш, который постоянно проживал на острове с двумя помощниками и их семьями. Они держали скот, домашнюю птицу и лошадей, а также обрабатывали огороды, обеспечивая себя продуктами питания. Помимо этого несколько раз в год им доставляли припасы специальным кораблем.
Более чем полвека маяк исправно выполнял свою функцию, хотя погодные условия не всегда этому способствовали. Известно несколько кораблекрушений, произошедших у берегов мыса Хикс.
В период второй мировой войны на маяке появился новый смотритель - Роберт Грейс Кристоферсон, вернувшийся из немецкого плена. После ужасов войны, которые этому человеку довелось увидеть своими глазами, он искал уединения, а убежище маяка и его безлюдная территория подходила для этого как нельзя лучше.
К тому времени маяк уже управлялся одним смотрителем, и Кристоферсон в течение нескольких лет исправно нес службу. Его описывали как добросовестного и ответственного человека, обладавшего врожденной педантичностью и аккуратностью. Он всегда следил за порядком на маяке, все помещения у него сияли чистотой, а вещи находились строго на своих местах.
Маяк Хикс-Пойнт. Фото: magic-world.info
Но однажды свет маяка погас. Прибывшие на территорию маяка местные полицейские обнаружили, что смотритель пропал. К тому времени на маяке уже был установлен телефон, а смотрителю выдан полноприводной джип, который на момент исчезновения Кристоферсона так и стоял в специально оборудованном гараже. Все его вещи также находились в помещении и были аккуратно сложены на привычных местах, кругом был идеальный порядок, но Кристоферсона нигде не было.
Обширные поиски продолжались в течение недели, но никаких следов исчезнувшего смотрителя так и не было обнаружено. Спустя некоторое время он был признан погибшим при невыясненных обстоятельствах. Было вынесено предположение, что Кристоферсон, скорее всего, утонул. Это был единственный несчастный случай, зарегистрированный на маяке за все время его существования.
Чем привлекателен маяк Хикс-Пойнт для туристов
Лестница маяка Хикс-Пойнт. Фото: magic-world.info
Несмотря на то, что Кристоферсон или его тело впоследствии так и не были найдены, история с его исчезновением имеет продолжение, которое и стало причиной того, что маяк на мысе Хикс получил всемирную известность и продолжает оставаться местом, привлекающим туристов.
Вскоре после исчезновения Кристоферсона на маяк прибыл другой смотритель. Но приступив к выполнению своих обязанностей, он не мог избавиться от постоянного чувства дискомфорта. Ему казалось, что кто-то за ним следит, в ночной тишине ему слышалось тяжелое дыхание и глухие шаги, словно кто-то поднимается по чугунной внутренней лестнице в фонарное помещение маяка. Иногда он обнаруживал свои вещи разбросанными или переложенными на другие места. Новый смотритель был уверен, что дух Кристоферсона бродит по маяку, и ревностно следит за тем, как он выполняет свои обязанности.
Вскоре маяк был электрифицирован и стал работать от дизельного генератора, дающего мощные вспышки света, который был виден далеко в море. Но в конечном итоге из-за более совершенных технологий и использования спутниковой навигации отпала необходимость в его функционировании.
В это время история с призраком Кристоферсона получила новое развитие, сделав это место интересным для посещения туристов. Рассказы о том, что на маяке бродит призрак смотрителя, быстро распространилась за пределы Австралии. Многие туристы утверждают, что, находясь на маяке, они ощущают на себе чей-то взгляд и слышат шаги там, где никого нет. Самое невероятно, что эти ощущения могут возникать сразу у нескольких людей, что для потусторонних сил является редким явлением.
Туры на маяк Пойнт-Хикс стали настолько популярными, что для туристов, желающих встретиться с призраком Кристоферсона, даже организовали дополнительный сервис - за отдельную плату они могут провести ночь в комнате смотрителя.
Отель для туристов на маяке. Фото: magic-world.info
Но эти места славятся еще тем, что с маяка открывается необыкновенно красивый вид на окружающие пейзажи и Тасманово море. Кроме того, это место стало известной точкой наблюдения за китами.
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