Случайности не случайны: эпизоды, изменившие ход истории

Иногда простые случайности могут изменить ход истории. Один невзначай очистил камешки от грязи, и это привело к золотой лихорадке, другой от скуки прочитал библейскую книгу, а затем основал целый христианский орден. В это обзоре представлены случайности, последствия которых повлияли на ход истории.
Золотая лихорадка
Старатели в Калифорнии. Золотая лихорадка. | Фото: cameralabs.org.
В 1848 году рабочий калифорнийской лесопилки Джеймс Маршалл (James W. Marschall) принес своей супруге Мэри несколько желтоватых камешков. Тогда она варила мыло и добавляла в чан травы и минералы. Туда ж и последовала находка. После того, как камешки «поварились», они приобрели яркий блеск. Это были первые золотые самородки, обнаруженные в Калифорнии (США).
Бостонское чаепитие
Бостонское чаепитие. | Фото: какэтосделали.рф.
К концу XVIII века Британская Ост-Индская компания, которая занималась торговлей чая, объявила себя почти что банкротом. Дело в том, что при ввозе чая необходимо было отдать в казну налог размером в 25 процентов. Такой чай не мог конкурировать с более дешевым напитком, шедшим контрабандой из Голландии.
Чтобы улучшить положение, британский парламент в 1773 отменил 25 % налог, а вместо этого ввел пошлину для американских колоний: 3 пенса в каждого фунта чая. Такая мера была чисто символической и значительно удешевляла чай. К тому же метрополия очередной раз хотела подчеркнуть свое господство над колонией.
Битва за Лонг-Айленд. Худ. Domenick D'Andrea. | Фото: igor-grek.com.
В ответ на это американцы высказались, что налогами их могут облагать только представители в парламенте, которых они выбирали сами. Английскому чаю был объявлен бойкот. 16 декабря 1773 года колонисты пробрались на корабли британской короны и выбросили за борт весь груз с чаем. Этот эпизод был назван «Бостонским чаепитием». В ответ на такую дерзость Британия ввела войска.
Судьбоносное ранение
Ранение испанца Игнатия де Лойолы привело к созданию ордена иезуитов. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
В середине XVI века испанец Игнатий де Лойола принимал участие в обороне города Памплона. Во время одного из боев, дворянину перебили ноги. После нескольких операций ему был прописан покой. Чтобы скоротать время Игнатий попросил принести ему рыцарские романы, но в библиотеке оказалась только литература на библейскую тему. После прочтения «Жития святых» и «Жизни Иисуса Христа» к испанцу пришло озарение. Он решил обратить свой взор в сторону религии и основал знаменитый орден иезуитов.
Карта с несуществующей дорогой
Переход через Альпы Александра Суворова. | Фото: get.whotrades.com.
В 1798 году, когда Франция захватила Мальту, российский император Павел I направил часть своей армии на подмогу островитянам. Российскими отрядами командовали Александр Суворов и Александр Римский-Корсаков. По плану полководцы должны были отправиться из Италии и Швейцарии и объединиться в Цюрихе с целью атаки французских войск.
Подполковник австрийского штаба Франц фон Вейротер предложил Суворову маршрут, по которому можно было пройти через Альпы. К сожалению, карта была неточной, Суворов сбился с пути, а Римского-Корсакова разбили. Из-за этого фиаско Франция продолжила противостояние, затянувшееся на 15 лет.
