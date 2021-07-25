Самые необычные и оригинальные монеты мира

Когда в XX веке нумизматика стала одним из самых популярных хобби в мире, монеты из обычного платежного средства превратились в арт-объекты.



В некоторые впрессованы кусочки настоящего метеорита, в другие — фрагменты бивней мамонтов, третьи украшены портретами известных людей, изображениями животных и героев мультфильмов. Большинство этих монет являются памятными, юбилейными и просто коллекционными, но в некоторых странах мира такие деньги находятся в свободном обращении.







На фото: Монголия, 2011 год, 500 тугриков



Так, в Республике Палау в обороте с 2008 года «ходит» пятидолларовая монета-иллюзия с изображением Дон Кихота. Если хорошо приглядеться, можно увидеть на рисунке другого героя бессмертного произведения — верного оруженосца Рыцаря печального образа Санчо Пансу. Отличает монету и необычная форма: овальная вместо привычной нам круглой.



Идея выпускать монеты с оптическими иллюзиями возникла еще в 2001 году и объединила несколько африканских государств: Замбию, Уганду, Либерию и Конго. На квадратной монете из Замбии изображена иллюзия «Кот в окне» швейцарского художника Сандро дель Пре. Правда, чтобы разглядеть на ней кота, нужно очень внимательно присмотреться — на первый взгляд на монете изображен пикантный женский силуэт.

А в Либерии деньги решили наделить полезными свойствами. Десятидолларовая монета-трансформер способна выполнять функцию солнечных часов. На ее реверсе (оборотной стороне) предусмотрена специальная палочка и отверстие для ее закрепления. Там же выгравирована надпись: «Время — деньги».В Бенине в 2011 году выпустили монеты в форме листьев конопли. Кроме необычной формы они обладают еще одной примечательной особенностью: изображение листа на реверсе при трении источает запах каннабиса. Производитель уверяет, что это аромат синтетической добавки, а не экстракта настоящего растения.Мы покажем изображения этих и других интересных и оригинальных монет со всего света.Кот-д’Ивуар, 2010 год , 1000 франковПалау, 2008 годНиуэ, 2008 год, 1 долларЛиберия, 2005 год, 10 долларовБенин, 2011 год, 100 франковЛиберия, 2001 год, 10 долларов Португалия , 2006 год, 8 евроПольша , 10 злотыхШвеция, 2011 год, монета с куском метеоритаПортугалия, 2010 год, полтора евроТувалу, 2009 год, юбилей куклы БарбиУганда, 2001 год, монета-иллюзияЗамбия, 2003 год, монета-календарьТувалу, серия «Трансформеры»Замбия, 2001 год, монета -иллюзияБенин, 2011 год, 100 франковБелоруссия, памятные монеты по сказкамКанада, 2011 годКанада, 2010 год, 15 долларов к году Тигра Камерун , 2011 год, 1000 франковПольша, монеты разных летАвстралия, 2009 год, 50 центовОстрова Кука, 2010 год, монета с куском метеоритаНидерланды, 5 евроФинляндияИндия, рупииОстрова Фиджи, 2010 год, двойная монетаМарианские острова, 5 долларовЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)