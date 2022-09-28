Почему нельзя смазывать петли растительным маслом: предотвращаем неочевидные ошибки

1. Почему не стоит использовать растительное масло

Растительное масло непригодно для смазывания петель даже в экстренных целях. / ru.wikipedia.org







2. Чем смазывать петли, чтобы избавиться от скрипа

Если вы хотите выполнить смазку бытовым маслом, лучше всего сделать это при помощи шприца или специальной масленки. / sdelaidver.com

WD-40 впрыскивайте в щели петли при помощи специальной насадки. / sdelaidver.com

Обработать петли можно мягким графитовым карандашом. / sdelaidver.com