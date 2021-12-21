Королевская чета Бутана

Школьники, увидевшие фотографа

Буддийский монах в маске готовится исполнить танец

Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья

Танцоры в национальных нарядах

Женщина с ребенком

Бутанский король и королева в день свадьбы

Бутанские школьницы

Статуя Будды

Торжество на главной улице Тхимпху, столицы Бутана

Монах на традиционном деревянном мосту

Юный монахи

Административное здание в Бутане

Буддистские монахи

Ребенок впервые увидел фотокорреспондента

Традиционная роспись

Дети-монахи