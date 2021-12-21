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Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья


Королевская чета Бутана

Королевская чета Бутана

Бутан - единственная страна в мире, где существует Министерство Счастья, а официальной религией провозглашен тантрический буддизм. Согласно опросу населения, только 3% жителей не очень счастливы, все остальные - вполне довольны своей жизнью. Как показывает пример этой страны, бедность - не всегда означает несчастье, а наличие современных благ - не единственный путь к благополучию.


Школьники, увидевшие фотографа

Школьники, увидевшие фотографа

Население Бутана небольшое - порядка 700 тысяч человек. Страна располагается в Гималаях, по одной из версий, топоним Бутан звучит на санскрите как "высокогорье". Территориально Бутан располагается между Индией и Китаем.
Буддийский монах в маске готовится исполнить танец

Буддийский монах в маске готовится исполнить танец

 
Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья

Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья

Долгие годы Бутан был абсолютно закрытой страной, и только в 1971 году после вступления в ООН, сюда попали первые зарубежные журналисты. Постепенно стал развиваться и туризм, по сей день все въезжающие в страну платят достаточно высокую пошлину, и эти сборы составляют существенную часть государственных доходов.
Танцоры в национальных нарядах

Танцоры в национальных нарядах

 
Женщина с ребенком

Женщина с ребенком

Телевидение и Интернет в Бутане появились только в 2002 год, Интернет - и того позже.
Внешняя изолированность страны благотворно повлияла на сохранение национальных традиций. Так, в Бутане соблюдается равноправие и в некоторых сферах женщины обладают даже большими правами, чем мужчины. Например, право на землю всегда остается за матерью рода. Основное занятие в Бутане - земледелие, в аграрном секторе работают и мужчины, и женщины. Делами по дому тоже в семьях занимаются сообща.
Бутанский король и королева в день свадьбы

Бутанский король и королева в день свадьбы

 
Бутанские школьницы

Бутанские школьницы

Особое место в жизни бутанцев занимает религия, многие мальчики с шестилетнего возраста обучаются в монастырях, наиболее суровые условия у тех, кто отправляется в монастыри, расположенные высоко в горах. Там, в отдалении от мирской суеты, юноши посвящают себя духовным практикам. Время от времени каждый монах уходит в отшельничество, срок уединения кратный трем - три дня, недели, месяца или даже года. В монастыри могут уходить как мужчины, так и женщины, но количество монашек намного меньше.
Статуя Будды

Статуя Будды

 
Торжество на главной улице Тхимпху, столицы Бутана

Торжество на главной улице Тхимпху, столицы Бутана

"Европеизация" Бутана стала проходить постепенно после того, как королем стал Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Он получил образование в Оксфорде и отличается прогрессивными взглядами на то, по какому пути развития должна пойти страна.
Монах на традиционном деревянном мосту

Монах на традиционном деревянном мосту

 
Юный монахи

Юный монахи

 
Административное здание в Бутане

Административное здание в Бутане

 
Буддистские монахи

Буддистские монахи

 
Ребенок впервые увидел фотокорреспондента

Ребенок впервые увидел фотокорреспондента

 
Традиционная роспись

Традиционная роспись

 
Дети-монахи

Дети-монахи

 

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Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья

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Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство СчастьяПодписаться на мой Instagram
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