Королевская чета Бутана
Бутан - единственная страна в мире, где существует Министерство Счастья, а официальной религией провозглашен тантрический буддизм. Согласно опросу населения, только 3% жителей не очень счастливы, все остальные - вполне довольны своей жизнью. Как показывает пример этой страны, бедность - не всегда означает несчастье, а наличие современных благ - не единственный путь к благополучию.
Школьники, увидевшие фотографа
Население Бутана небольшое - порядка 700 тысяч человек. Страна располагается в Гималаях, по одной из версий, топоним Бутан звучит на санскрите как "высокогорье". Территориально Бутан располагается между Индией и Китаем.
Буддийский монах в маске готовится исполнить танец
Бутан - единственная страна на Земле, где есть Министерство Счастья
Долгие годы Бутан был абсолютно закрытой страной, и только в 1971 году после вступления в ООН, сюда попали первые зарубежные журналисты. Постепенно стал развиваться и туризм, по сей день все въезжающие в страну платят достаточно высокую пошлину, и эти сборы составляют существенную часть государственных доходов.
Танцоры в национальных нарядах
Женщина с ребенком
Телевидение и Интернет в Бутане появились только в 2002 год, Интернет - и того позже. Внешняя изолированность страны благотворно повлияла на сохранение национальных традиций. Так, в Бутане соблюдается равноправие и в некоторых сферах женщины обладают даже большими правами, чем мужчины. Например, право на землю всегда остается за матерью рода. Основное занятие в Бутане - земледелие, в аграрном секторе работают и мужчины, и женщины. Делами по дому тоже в семьях занимаются сообща.
Бутанский король и королева в день свадьбы
Бутанские школьницы
Особое место в жизни бутанцев занимает религия, многие мальчики с шестилетнего возраста обучаются в монастырях, наиболее суровые условия у тех, кто отправляется в монастыри, расположенные высоко в горах. Там, в отдалении от мирской суеты, юноши посвящают себя духовным практикам. Время от времени каждый монах уходит в отшельничество, срок уединения кратный трем - три дня, недели, месяца или даже года. В монастыри могут уходить как мужчины, так и женщины, но количество монашек намного меньше.
Статуя Будды
Торжество на главной улице Тхимпху, столицы Бутана
"Европеизация" Бутана стала проходить постепенно после того, как королем стал Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Он получил образование в Оксфорде и отличается прогрессивными взглядами на то, по какому пути развития должна пойти страна.
Монах на традиционном деревянном мосту
Юный монахи
Административное здание в Бутане
Буддистские монахи
Ребенок впервые увидел фотокорреспондента
Традиционная роспись
Дети-монахи
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