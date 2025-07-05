В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.
Залив Торридон Домик с красной крышей возле залива Торридон Остров Тарансей Клайд — лошадь, живущая в гористой местности Холмы на острове Скай Перевал Белах осенью Старт Кельтского триатлона Горная корова Остров Шейлдаг весной Долина Доэрти Домик рыбака на заливе Торридон осенью Весна на Внешних Гебридах Залив и холмы Торридон Закат на Шотландском нагорье летом Осенняя дорога Лесная куница Равнина Раннох-Мур Озеро Лох-О Залив Торридон в феврале Замок Эйлен-Донан летом Горные овцы
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Невероятная Шотландия в разное время года
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