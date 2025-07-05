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Невероятная Шотландия в разное время года

Невероятная Шотландия в разное время года В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.

Невероятная Шотландия в разное время года Залив Торридон Невероятная Шотландия в разное время года Домик с красной крышей возле залива Торридон Невероятная Шотландия в разное время года Остров Тарансей Невероятная Шотландия в разное время года Клайд — лошадь, живущая в гористой местности Невероятная Шотландия в разное время года Холмы на острове Скай Невероятная Шотландия в разное время года Перевал Белах осенью Невероятная Шотландия в разное время года Старт Кельтского триатлона Невероятная Шотландия в разное время годаГорная корова Невероятная Шотландия в разное время года Остров Шейлдаг весной Невероятная Шотландия в разное время года Долина Доэрти Невероятная Шотландия в разное время года Домик рыбака на заливе Торридон осенью Невероятная Шотландия в разное время года Весна на Внешних Гебридах Невероятная Шотландия в разное время года Залив и холмы Торридон Невероятная Шотландия в разное время года Закат на Шотландском нагорье летом Невероятная Шотландия в разное время года Осенняя дорога Невероятная Шотландия в разное время года Лесная куница Невероятная Шотландия в разное время годаРавнина Раннох-Мур Невероятная Шотландия в разное время года Озеро Лох-О Невероятная Шотландия в разное время года Залив Торридон в феврале Невероятная Шотландия в разное время года Замок Эйлен-Донан летом Невероятная Шотландия в разное время года Горные овцы

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